Starlink har kommet til deler av Norge

Den satellittbaserte internettaksesstjenesten til SpaceX, Starlink, er nå tilgjengelig også for en hel del norske brukere. En leser fra Kristiansand har sendt oss en bestillingsbekreftelse på tjenesten, med forespeilet levering innen to uker.

Pakken består av oppstartspakken Starlink Kit, som inkluderer Starlink-antennen med 23 meter kabel, sokkel, wifi-ruter og strømkabel. Den koster den nette sum av 6300 kroner. I tillegg kommer månedsprisen på abonnementet på 1060 kroner.

Bare helt i sør

Tidligere har SpaceX oppgitt at tjenesten først skal bli tilgjengelig i Norge i første kvartal av 2023. Fortsatt gjelder dette for det aller meste av Norge, men tjenesten er nå tilgjengelig i den sørligste delen av landet, det vil si sør for en linje som går omtrent på høyde med Haugesund i vest og Moss i øst. I virkeligheten er det ikke en rett linje, så det er områder nord for den som har dekning, mens enkelte områder sør for den fortsatt ligger i «skyggen».

Dekningsområdet til Starlink i Norge. Faksimile: Starlink.com

Hastighetene Starlink-brukerne opplever, varierer en del, men ifølge en rapport fra Ookla med målinger med Speedtest i årets første kvartal, var medianen for nedstrømshastighetene i de fleste av de europeiske landene hvor tjenesten den gang var tilgjengelig, var på godt over 100 megabit per sekund. Oppstrømshastighetene er betydelig lavere og mer varierende fra land til land, med en median på mellom 11 og 32 megabit per sekund.

Også til mobiler

Torsdag denne uken kunngjorde SpaceX at selskapet har inngått et samarbeid med T-Mobile om å levere mobilsignaler fra satellittene til T-Mobiles amerikanske kunder.

Watch live as Elon and @TMobile CEO and President Mike Sievert announce plans to increase connectivity → https://t.co/pxgvgTWzrx https://t.co/kP7p4tuVIi — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2022

Dette skal bidra til bedre dekning i områder hvor det er mobilskygge i dag. Det åpnes ikke for mobilsamtaler, men mulighet til å sende tekstmeldinger med SMS, MMS og potensielt også i andre meldingstjenester.