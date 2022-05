Starlink har fått et mer spesifikt lanseringsvindu i Norge – sjekk dekningskartet

SpaceX' satellittbaserte internettsystem Starlink har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, også i forbindelse med den pågående krigen i Ukraina. Den norske lanseringen har enn så lenge uteblitt, men nå har vi i alle fall blitt litt klokere på når nordmenn kan bestille Starlink.

SpaceX kunngjorde nylig via Twitter at Starlink nå er tilgjengelig i 32 land, og de la ved en lenke til et kart som inneholder oppdatert informasjon om globale lanseringsvinduer.

Første kvartal neste år

Det interaktive kartet, som man finner på denne siden, viser at Starlink ventes å være tilgjengelig for norske brukere i løpet av det første kvartalet neste år – altså innen utgangen av mars måned. Dermed har vi fått et litt snevrere vindu, da SpaceX hittil kun har oppgitt 2023 som lanseringstidspunkt.

Da Starlink først ble lagt ut for forhåndsbestilling i 2021, var det opprinnelig meningen å gjøre tjenesten tilgjengelig på våre breddegrader i inneværende år, men slik gikk det altså ikke.

Som Digi.no rapporterte i fjor, kunngjorde Elon Musk at Starlink hadde mottatt hele 500.000 forhåndsbestillinger kort tid etter at produktet ble lagt ut for bestilling. Selskapet hadde en stund problemer med å holde tritt med etterspørselen, men trappet etter hvert opp produksjonen av terminaler kraftig.

Med litt flaks vil norske forbrukere dermed ikke stå på lange ventelister når tjenesten blir tilgjengelig her på berget. Oppskytningen av nye Starlink-satellitter fortsetter i høyt tempo, og SpaceX opplyste i helgen at de nylig gjennomførte årets 19. og 20. oppskytning innenfor et tidsvindu på bare 24 timer.

Høyere priser

Ut fra tilgjengelighetskartet kan man ellers se at Starlink nå er tilgjengelig for bruk i mer eller mindre hele Europa, inkludert de sørlige delene av både Danmark og Sverige. Ellers er tjenesten oppe og går i mesteparten av USA, noen få områder av Sør-Amerika og omtrent halve Australia, samt New Zealand.

Det er ennå uvisst hvor mye Starlink vil koste i Norge. Prisene ble nylig jekket opp til 599 dollar for startpakken og 110 dollar for månedsabonnementet, som nok fort vil tilsvare over 7000 og 1300-1400 kroner i Norge. SpaceX begrunnet økningen med større, inflasjonsrelaterte utgifter.

Starlink leverer hittil solide ytelsesresultater, og som Digi.no har rapportert. ligger median-nedhastigheten nå på over 100 Mbit/sekund i til sammen 15 av landene hvor tjenesten er aktiv. I Europa ligger ytelsen vesentlig foran de vanlige, bakkebaserte internett-tjenestene mange steder.