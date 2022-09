SpaceX ambisiøse, satellittbaserte internettløsning, Starlink, har kommet langt i utviklingen og er nå oppe og går i en rekke regioner – inkludert Norge. Nettverket har imponert ytelsesmessig flere steder, men den økende populariteten har også noen negative konsekvenser.

Ookla, Selskapet bak tjenesten Speedtest.net, har nå innhentet ytelsesdata fra det andre kvartalet i inneværende år – og de indikerer at den gjennomsnittlige ytelsen til Starlink har sunket betraktelig.

Ned i samtlige land

Sammenlignet med samme periode i fjor har median-nedhastigheten gått ned i samtlige av landene som Ookla har fulgt med på det siste året. Denne trenden tilskrives det faktum at antallet nye Starlink-brukere øker i relativt høyt tempo.

I Tyskland har for eksempel median-nedhastigheten til Starlink nå dalt til 94,68 Mbit/sekund, fra 107,98 Mbit/sekund i andre kvartal i fjor. I Frankrike ble det i fjor målt en median-nedhastighet på 139,39 Mbit/sekund, mens i andre kvartal i år lå denne på 110,98 Mbit/sekund.

Starlink-ytelsen i Storbritannia ligger nå på 85,07 Mbit/sekund, ned fra 108,30 Mbit/sekund i andre kvartal i fjor.

– Speedtest Intelligence avslører at median-nedhastighetene for Starlink har falt i Canada, Frankrike, Tyskland, New Zealand, Storbritannia og USA med mellom 9 prosent og 54 prosent fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022, etter hvert som flere brukere har begynt å benytte tjenesten, skriver Ookla.

Ennå raskt

Til tross for noe redusert ytelse er det viktig å understreke at Starlink fremdeles ikke er noen sinke. I Ooklas seneste rapport utkonkurrerer Starlink ennå de vanlige, bakkebaserte internettløsningene i 16 europeiske land – i noen tilfeller med ganske solid margin.

I Nederland ble eksempelvis median-nedhastigheten målt til 122,43 Mbit/sekund, mens tallet for de bakkebaserte tjenestene lå på 103,11 Mbit/sekund i snitt for alle leverandører. Det eneste nabolandet til Norge som er med på listen, er Sverige, hvor Starlink-ytelsen ligger på 107,96 Mbit/sekund, sammenlignet med 100,36 Mbit/sekund for de bakkebaserte tjenestene.

Norge er altså ennå ikke inkludert på listen, trolig fordi Starlink fremdeles er i startfasen her på berget.

Som Digi.no har fortalt, passerte Starlink-ytelsen 100 Mbit/sekund i 15 europeiske land i mars i år når det gjelder nedhastighet, men i mange tilfeller ligger Starlink vesentlig bak de bakkebaserte tjenestene når det gjelder opphastighet. Starlink kan som regel heller ikke konkurrere når det gjelder forsinkelse (latency).

Starlink fortsetter å vokse i raskt tempo, og i helgen kunne SpaceX-sjefen Elon Musk opplyse at over én million terminaler nå er produsert. Løsningen har så smått også begynt å bli tilgjengelig i deler av Norge, nærmere bestemt helt i sør, men skal etter planen utvides til hele landet i første kvartal neste år.