IT- konsulenter i Sopra Steria bistår nå kraftselskapet i prosjektet, som ifølge Microsoft er blant de største migrasjonsprosessene som er gjennomført i Norge de siste årene.

Det er alle datasentrene og over 1000 servere i Norge og Sør-Amerika, som nå flyttes til skyen og migrerer til Microsoft Azure-plattformen.

God lønnsomhet

Vincent Christiansen, Statkrafts Head of Cloud Infrastructure, forventer umiddelbare gevinster av prosjektet. Han påpeker at verden trenger ren energi, og med sterke globale vekstambisjoner i årene som kommer, gir det mer mening å være i skyen enn på bakken.

– Prosjektgrunnlaget er positivt og tilsier at investeringen vil betale seg tilbake i løpet av få år. Vi blir en enda mer effektiv og datadrevet organisasjon, og vi får tilgang til ny teknologi som vil hjelpe oss med å øke innovasjonstakten. I tillegg vil vi nyte godt av at plattformene standardiseres og av at løsningene enkelt lar seg skalere opp og ned etter behov, sier Christiansen i Statkraft.