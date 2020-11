Stavanger-selskapets VR-teknologi skal lære astronauter å takle nødsituasjoner i rommet

– Det spesielle med vår plattform, er at flere personer kan samhandle via VR, sier daglig leder i PaleBlue, Felix Gorbatsevich.

Da han etablerte selskapet i Stavanger i 2013, var oljebransje og offshoredykkere målet for VR-teknologien. Nå tas steget opp fra havbunnen og ut til Esas internasjonale romstasjon (ISS).

Norge er et av ESAs 22 medlemsland. Derfor var det naturlig for Norsk Romsenter å støtte PaleBlues romreise.

– Gjenbruk av teknologi, såkalt spin-in, er vanlig i vår sektor. Offshore har mye til felles med romsektoren med ekstreme krav til blant annet robusthet, ytre påvirkning og temperatur, forteller Norsk Romsenters fagsjef for bemannet romfart og utforskning, Arvid Bertheau Johannessen.

Lærer fra offshore

VR-teknologien som brukes til å simulere dykkeroperasjoner offshore gjenbrukes i Columbus-laboratoriet i romstasjonen. Mens dykkere trener på operasjoner i tilnærmet virtuell vektløs tilstand under havoverflaten, er planen at astronauter kan trene på tilsvarende vis i en tredimensjonal virtuell versjon av laboratoriet der det kan simuleres operasjoner med inventar i fullstendig vektløs tilstand.

Astronautene møter virtuelle versjoner av sine kolleger, såkalte avatarer, som sammen trener på å løse ulike oppgaver.

– De fleste romoperasjoner må være nøyaktig drillet og innøvd på forhånd. VR-teknologi er en stadig viktigere del av verktøykassa, sier Johannessen.

Astronautene kan bruke hender og kommunisere med stemmen. Siden dette skjer virtuelt, behøver de ikke være på samme sted. Det er spesielt nødssituasjoner det er viktig å trene på.

– Ulykkene skjer som regel i samhandlingen med andre, sier Gorbatsevich.

Avtale med Nasa

PaleBlues steg fra havets bunn og ut i rommet skyldes, om ikke en tilfeldighet, så i hvert fall et lykketreff.

– I 2018 stod vi på en oljemesse i Houston. Der kom det noen fra US Navy bort og sa: «Wow! Dere må snakke med Nasa», sier Gorbatsevich og smiler.

– Teknologien i bunn er lik for VR-simulering av offshoredykking og nødsituasjoner i rommet, selv om miljøet en dykker eller astronaut opererer i er ulikt, sier Felix Gorbatsevich, daglig leder i PaleBlue. Foto: Alf Bergin

Han hadde ingen planer om å snakke med Nasa, men tok hintet fra US Navy. Siden 2018 har de derfor hatt et prosjekt med Nasa om leveranse av VR-baserte treningsløsninger til deres astronauter. Og det var via amerikanske Nasa at europeiske Esa fikk høre om norske PaleBlue.

– Det som er interessant for oss er flerbrukerfunksjonaliteten, multiplattformmulighetene og modelleringen av vektløs bevegelse av astronauter, som er under utvikling, sier Dr. Rüdiger Seine, leder for Space Training Team ved European Astronaut Centre i Køln.

90 prosent programmering

Nå programmeres og modelleres det for fullt både ved det lite glamorøse hovedkontoret, som ligger bortgjemt i et kjøpesenter på Forus, på avdelingskontorene i Oslo, Nederland og USA og i datterselskapet i Russland.

– 90 prosent av jobben vår er programmering, sier Gorbatsevich.

En 3D-CAD modell av Columbus-laboratoriet danner basis. Men modellen kommer som et tomt skall. Bildene tatt fra romstasjonen, som går i bane 386 km over Jorda, viser programmererne hvordan den ser ut innvendig. Ut fra dette gjenskaper de en virtuell tredimensjonal kopi av laboratoriet med ledninger, kabler, knapper og instrument.

Astronauten bruker 3D-briller under trening. For at aktiviteten på skjermen foran ham skal flyte naturlig, må bildene oppdateres opptil 90 ganger i sekundet. Det krever stor datakraft, og er mulig gjennom kobling mot en datasky. Men siden 3D-brillene er trådløse, må både 3D-modell og program forenkles for å takle de store datamengdene.

– Forenklingen av bildet skal imidlertid ikke gå utover den opplevde kvaliteten, sier Egil Thomas Andersen, kundeansvarlig i PaleBlue.

Minner om dataspill

Nå utvikles tre nødssituasjoner astronautene skal trene på: Simulering av evakuering, nødkommunikasjon, samt brann og brannslukning.

3D-brillene og styrespaker med virtuell gripemulighet i hver hånd, gir en god følelse av hvordan det er å håndtere utstyr i vektløs tilstand. Gjenstander kan gripes samtidig som man flyter rundt i rommet og må passe på å ikke kollidere med sine «medspillere». Selv om man befinner seg i en slags tegnefilm, er det såpass realistisk at vi sterkt anbefales å sitte når vi får lov til å teste 3D-brillene. Det er lett å bli svimmel, og mister man balansen, skjønner man fort at man ikke er vektløs…

– Vi kan bli nødt til å ansette flere programmerere dersom interessen for VR-simulering øker, sier Egil Thomas Andersen. Foto: Alf Bergin

– Treningen er en form for gamification, sier Andersen.

Da er det ikke tilfeldig at mange av programmererne sitter i St. Petersburg i Gorbatsevich’ opprinnelige hjemland Russland.

– Det er i Øst-Europa det finnes mest kompetanse på utvikling av 3D-spill, sier han som selv startet med dataspillutvikling som 15-åring i fødebyen Murmansk. Han flyttet fra St. Petersburg til Norge i 2008 da han fikk jobb i Aker Solutions.

I dag møter du kun hvite unge menn i den virtuelle utgaven av Columbus-laboratoriet. Dette skal videreutvikles, slik at avatarene representerer mer mangfold.

– Vi skal blant annet skape en kvinnelig avatar, sier Gorbatsevicth.

Virtuell trening

PaleBlues «Dive control simulator» er allerede godkjent som digital simulatorløsning for sertifisering innen offshoredykking av International Marine Contractors Association (IMCA). PaleBlues kontrakt med Esa gjelder levering av en VR-basert simulator der opptil seks astronauter kan trene sammen.

I dag øves det på nødssituasjoner på bakken i 1:1 modeller hos Nasa i Houston, på Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre i Star City ved Moskva, og hos Esa i Køln.

– Det krever fysisk tilstedeværelse. En mulighet for VR-trening kan lette både tidsskjema og astronautenes reisebyrde, sier Seine.

Det kan også redusere kostnadene, for det er dyrt å øve på operasjoner i rommet.

– Å kunne forberede dette med realistiske simuleringer på jorda, har derfor stor verdi, sier Johannessen som også trekker fram annen jordnær teknologi som får ny nytte i rommet.

– FFIs georadar RIMFAX er på vei til Mars og er del av Nasas Mars Rover for å se flere meter ned i overflaten, eksemplifiserer han.

PaleBlues virtuelle teknologi kan brukes til langt mer jordnære prosjekt enn offshoredykking og romfart.

– Vi utvikler en VR-plattform der ansatte i Oslo kommune kan trene på samhandling med innbyggerne i Alna bydel, før de flytter inn i det nye bydelshuset i 2022, sier Gorbatsevich.