− Overdrevent og et overtramp, mener Tiktok og Snap, som er blant over 100 selskaper som har mottatt stevningen.

Det melder Bloomberg.

Meta på sin side mener innsyn i dokumentene er nødvendig for å kunne forsvare seg i retten når søksmålet om konkurransevridning skal behandles.

− Et naturlig steg i forberedelsene til rettssaken er å sende stevninger til selskaper som vi tror kan ha informasjon knyttet til anklagene, sier en talsperson for Meta.

Saksøkt for konkurransevridende virksomhet

Federal Trade Commission (FTC), det statlige byrået som blant annet håndhever konkurranselovgivningen i USA, gikk i 2020 til søksmål mot Facebook for brudd på konkurranselovgivningen.

FTC mener Facebook har fulgt en bevisst strategi for å eliminere trusler mot sin egen monopolstatus. Et sentralt aspekt i denne strategien var oppkjøpet av Instagram og Whatsapp – og at programvareutviklere har blitt underlagt konkurransehemmende betingelser.

Selve rettssaken skal først gå tidligst i 2024. Nå samles bevis i saken.

Markedet er i stadig utvikling, og vi har konkurrenter, mener Meta. For å forsvare seg mot anklagene, vil de nå ha andre selskapers hemmeligheter frem i lyset.

Konkurransesensitiv informasjon

Stevningen går til 132 selskaper, deriblant Linkedin, Pinterest, Twitter, Tinder, Reddit, ByteDance og Clubhouse, men Meta varsler allerede nå at det kan komme flere.

Det har skapt reaksjoner.

− Her er et selskap som er anklaget for konkurrasenvridende virksomhet, som nå ber om å få utlevert veldig sensitiv informasjon, sier advokat Kellie Lerner i Robins Kaplan LLP til Bloomberg.

Han beskriver informasjonen Meta forsøker få utlevert som «massive mengder konkurranse-sensitiv informasjon».

Dokumentasjonen Meta har bedt om, handler om alt fra hvordan selskapene skaffer seg nye brukere, hvordan de tjener penger fra ulike funksjoner og hvordan de måler kvalitet til salgs- og markedsføringsstrategier.

− Meta har bedt om materiale om alle produkter og nesten alle aspekter om Snaps virksomhet, med en tidsramme som dekker nesten hele Snaps virksomhet. Snap bør ikke tvinges til å gi fra seg sine hemmeligheter til folk hos Meta, sa en advokat for Snap i retten.

Frykter kopiering

Bransjen frykter at Meta skal stjele deres beste ideer.

Selv om dokumentene i utgangspunktet skal behandles av Facebooks advokater, frykter blant annet Tiktok at informasjonen vil flyte videre til Facebooks utviklere.

Flere har tidligere kritisert Meta for å ha kopiert det korte videoformatet Tiktok har blitt kjent for, over til egne plattformer.