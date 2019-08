Stor Android-endring på vei: Google skal «auksjonere» bort plass til andre søkemotorer etter EU-dom

I juli i fjor ble Google ilagt en klekkelig bot på cirka 40 milliarder kroner for å ha utestengt konkurrenter i Android, blant annet når det gjelder søkemotorer. Nå har Google respondert på tiltalen med en stor endring i operativsystemet.

På den offisielle Google-bloggen og Android-hjemmesiden informerer Google om en ny, snedig måte de skal gjøre plass til alternative søkemotorer i Android på.

Nytt vindu med alternative søkemotorer

Fra tidlig neste år vil Android-mobiler i EØS-området komme med et nytt vindu hvor brukere må velge en søkemotor fra et knippe alternativer som presenteres i tillegg til Googles egen tjeneste.

Illustrasjon av hvordan det nye valgvinduet kan se ut. Foto: Google

Valget vil skje under oppstartsprosessen første gang man tar mobilen i bruk, og kan dermed ikke hoppes over. Når man har foretatt et valg vil søkemotoren bli satt som standard i søkeboksen på Android-hjemskjermen.

I tillegg vil den valgte søketjenesten settes som standard i Chrome, dersom man har nettleseren installert på mobilen, og søkemotorens app vil også automatisk bli lastet ned fra Google Play. Det er et krav for søkemotorene at de er tilgjengelige som gratisapper.

Avgjøres gjennom auksjon

For å avgjøre hvilke søkemotorer som dukker opp i det nye vinduet skal Google bruke en auksjonsmodell hvor søkemotorer må «by» på plassene ved å oppgi en pris som de er villige til å betale hver gang en bruker velger deres søkemotor i valgvinduet.

Google vil altså ta betalt for å inkludere de øvrige søkemotorene i Android.

Hvert land vil ha sitt eget minimumsbud, og de tre aktørene med de høyeste budene i et gitt land vil dukke opp i valgvinduet i det aktuelle landet. Valgene vil med andre ord kunne variere fra land til land.

Vinnerne av auksjonen vil bli inkludert på en vilkårlig måte i valgvinduet, og dersom det oppstår en uavgjort situasjon vil Google tildele plassene vilkårlig blant aktørene.

Starter 1. januar neste år

Dersom det er færre enn tre kvalifiserte søkemotorer som tilfredsstiller eller overstiger minimumsbudet vil Google fylle gjenværende plasser vilkårlig fra gruppen av kvalifiserte søkere.

Auksjonene vil foregå på en land-for-land-basis i perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020, og etter dette vil ytterligere auksjonsrunder avholdes én gang i året.

Google sier at grunnen til at de har valgt en auksjonsmodell er at det er en «rettferdig og objektiv» måte å velge ut alternative tjenester på.

Flere detaljer kan du finne på Android-hjemmesiden.

