Stor studie: Kvinner i IT-bransjen kan ha større risiko for å bli skilt

En dansk studie av par som ble gift mellom 1981 og 2002, viser et mønster som gjelder for både menn og kvinner, skriver forskning.no som har publisert en sak fra videnskap.dk.

Både kvinner og menn som er i mindretall på arbeidsplassen sin, har en høyere risiko for å bli skilt.

Undersøkelsen viser at yrkene der skilsmissegraden er lav blant både kvinner og menn, er landbruket, farmasibransjen og biblioteksektoren.

En fjerdedel kvinner i IT-bransjen

Ifølge ODA-nettverks tall er andelen kvinner i IT-bransjen 26 prosent totalt i 2017. Det er 17 prosent kvinner i toppledelsen.

– Jeg er overrasket over at sammenfallet er så tydelig, og særlig at det gjelder for både menn og kvinner, sier Caroline Uggla, som er forsker ved Stockholm Universitet, til Videnskap.dk.

Annen forskning har vist at dersom menn er omgitt av mange kvinner, øker risikoen for utroskap og ekteskapsbrudd.

– Men våre resultater tyder på at det også gjelder for kvinner, sier Uggla.

Høyt utdannede menn på kvinnearbeidsplasser

Menn med høy utdannelse har lavere risiko for skilsmisse, har tidligere undersøkelser vist. Men denne undersøkelsen viser at det er et unntak: Når høyt utdannede menn jobber på en arbeidsplass med mange kvinner, øker det deres risiko for skilsmisse.

For kvinner var det en mye lavere sammenheng mellom høy utdannelse og mannsdominert arbeidsplass.

Hvis vi vil skylde på biologien, kan vi se på denne studien av utroskap blant strandfugler som lever i par. Den viser at hannfugler i et hunnfugl-dominert miljø eller omvendt påvirker utroskap, skilsmisse og hvordan de paret seg.