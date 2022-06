Storbritannia har ikke planer om å følge EUs påbud om USB-C

Storbritannia har ikke tenkt å følge EUs påbud om å bruke USB-C som ladekabel fra 2024, men kan bli nødt til det i Nord-Irland, melder BBC.

Etter Brexit-avtalen med EU er nemlig Storbritannia utenfor EUs indre marked, mens Nord-Irland fremdeles er med.

EUs påbud sier at små og mellomstole elektronisk enheter som lades med kabel, skal bruke USB-C. Dette gjelder for eksempel mobiltelefoner og nettbrett, hodetelefoner, håndholdte spillkonsoller, og bærbare høyttalere. Det gjelder også bærbare PCer, men der har produsentene 40 måneder på seg for å etterfølge påbudet. Innen den tid vil den nye USB-C standarden på 240 watt lading sannsynligvis uansett være utbredt.

Tvangsinnføringen av USB-C har blitt møtt med blandede reaksjoner, og blant annet Apple har protestert heftig.

At Storbritannia ikke har tenkt å innføre samme påbud, vil imidlertid neppe bety den helt store forskjellen for produsentene, som uansett vil se seg nødt til å føye seg etter EU.