Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Alle konkurrenter har nå gått over til denne nye standarden, men Apple henger etter. For å forstå hvorfor må vi se litt bakover.

Tilbake i 2012 brukte Iphone sin gamle, brede plugg som var arvet fra de første Ipodene. Det fantes ingen USB-C, kun Micro-USB som standard for smarttelefoner. Ingen av løsningene var særlig tilfredsstillende.

Økonomisk braksuksess

Så, i september 2012 lanserte Apple sin Lightning-plugg. Den var liten og elegant og lot seg plugge inn begge veier med et betryggende klikk. Dette var et lite teknologisk hopp i den store sammenhengen, men hadde stor betydning for kundeopplevelsen. For Apple var den ikke minst en økonomisk braksuksess.

Ettersom Apple eier Lightning-standarden, styrer de bruken. De kan stille kvalitetskrav og kreve godtgjørelse av de som bruker denne. Godtgjørelsen er omkring fire amerikanske dollar per solgte produkt, som tilsvarer omtrent 34 norske kroner etter dagens kurs. Når dette multipliseres med mengden solgte Apple-tilbehør, er pluggen en milliardindustri.

Denne inntekten trues nå på to fronter, med krav fra kundene og krav fra myndighetene.

Med økende utbredelse av USB-C som standard, er denne stadig mer foretrukket av kundene. Universelle standarder gir også håp om behov for færre ladere, og dermed mindre miljøavtrykk.

Dette er også bakgrunnen for Europakommisjonens planlagte krav om USB-C som universell standard for alle elektroniske produkter.

Så hva gjør Apple nå?

Ladekablene som følger telefonene, er allerede USB-C-kompatible. Et mulig utfall blir at Apple til slutt kapitulerer og innfører USB-C på alle produkter, men trolig ikke før de må.

I mellomtiden håper de å ha lagt et nytt gullegg.

Trådløs Qi-lading blir stadig vanligere, men løsningen har enkelte utfordringer. Qi har lav ladeeffekt, er sensitiv for hvordan telefonen plasseres mot laderen, og lar deg i liten grad lade gjennom deksler og lignende. Med Iphone 12 gjenopplivet Apple varemerket Magsafe for sin egen forbedrede trådløseladeløsning. Med magneter som styrer plasseringen, tilbyr de rask lading, også gjennom deksel og lommebok om du vil. Løsningen er ikke revolusjonerende, men det er like fullt lett å sikre enerett for en løsning som passer Apples produkter med patenter og andre rettigheter de eier.

Magsafe er en fin ladeløsning i seg selv, men den virkelige verdien ligger lengre frem. Hvis Apple går over til ren Magsafe-lading, trenger ikke telefonen noen plugg overhodet. Dette fjerner den siste åpningen på telefonen, og lar dermed Apple tilby et mer vann- og støvtett produkt.

Ny miliardindustri?

Mer enn dette, for Apple selv, siden dette muligens kan la dem omgå EU-krav om USB-C, mens de skaper en ny milliardindustri for Magsafe-tilbehør.

Verdien av dette må selvsagt veies opp mot kostnaden av å ikke gi kundene den USB-C-pluggen de ønsker her og nå. Apple ser det hele an, og derfor blir det fortsatt Lightning og Magsafe også for denne Iphone-generasjonen.

Denne bruken av rettigheter kan virke kynisk og brukerfiendtlig, men proprietære løsninger fremmer forbedringer.

Apple kan ikke tvinge gjennom en ren Magsafe-løsning med mindre denne gir kundene en fordel de er villig å betale for. Ved å sikre enerett høster de gevinsten, men vel så viktig sikrer de at kompatibelt utstyr fungerer som det skal.

Poenget er det samme hvorvidt du utvikler nye smarttelefoner, skibindinger, dykksager eller annet. Ved å kombinere nye bedre løsninger, med smarte strategiske rettigheter, sikres både selskapet og kundene best resultat.