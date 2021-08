Storbritannia vurderer å stoppe Nvidias oppkjøp av Arm

Nvidias ikke så lite omstridte forsøk på å kjøpe det britiske halvlederdesignselskapet Arm risikerer å møte alvorlig motstand hos britiske myndigheter. Ikke navngitte kilder med kjennskap til saken forteller til Bloomberg News at det dreier seg om potensiell risiko for nasjonal sikkerhet.

Nvidias planer om å kjøpe Arm for 40 milliarder dollar ble kjent i fjor. Arm eies i dag av japanske Softbank. Planene har skapt betydelig bekymring hos Nvidias konkurrenter, som stort sett alle er brukere av teknologi lisensiert fra Arm.

Rapport fra konkurransetilsynet

Det britiske konkurransetilsynet, Competition and Markets Authority (CMA), overleverte 20. juli en rapport til den britiske statsråden for digitalt, kultur, medier og sport. Rapporten inkluderer en vurdering av konsekvensene av oppkjøpsplanene, inkludert en egen oppsummering av forhold relatert til nasjonal sikkerhet.

Rapporten er etter alt å dømme unntatt offentlighet, men en kilde sier til Bloomberg News at den beskriver bekymringsverdige implikasjoner for nasjonal sikkerhet, noe som gjør at den britiske regjeringen nå heller mot å stoppe hele oppkjøpet.

En separat kilde mener at Storbritannia i første omgang kommer til å gjennomføre en grundigere gjennomgang av oppkjøpet på grunn av disse bekymringene.

En annen status

Bloomberg News påpeker samtidig at det er uklart hvordan et skifte fra japansk til amerikansk eierskap vil påvirke nasjonal sikkerhet. Softbank kjøpte Arm i 2016 uten at nasjonal sikkerhet ble et hinder.

Men politikere og andre har de siste årene tilsynelatende blitt mer oppmerksomme på den betydningen halvlederindustrien har, også for andre bransjer. Ikke minst den siste tidens mangel på mikrobrikker og (primært) amerikansk handelskrig med Kina har bidratt til dette.

Investorene er avventende

Til Reuters sier en talsperson for Nvidia at selskapet fortsatt jobber seg gjennom tilsynsprosessen til britiske myndigheter og at Nvidia ser fram til å løse de utfordringene som måtte komme. Selskapet har tidligere sagt at det ikke tror at oppkjøpet vil skape noen vesentlige problemer knyttet til nasjonal sikkerhet.

Ifølge Bloomberg News har ikke nyheten ført til noe større fall i aksjekursen til Nvidia. Nyhetsbyrået siterer en analytiker som mener at investorene allerede har små forventninger til at oppkjøpet vil komme i havn.