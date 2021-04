Nasjonal sikkerhet kan komme i veien for Nvidias oppkjøp av Arm

Nvidias planlagte oppkjøp av brikkedesignselskapet Arm har vekket mye bekymring med tanke på hva det kan komme til å bety for konkurransen i markedet. Svært mange leverandører av mikrobrikker, Nvidia inkludert, lisensierer teknologi fra Arm. Frykten er at oppkjøpet kan føre til at konkurrentene til Nvidia får dårligere betingelser.

I dag er Arm eid av det japanske holdingselskapet Softbank.

Konkurransetilsyn verden over er i ferd med å granske konsekvensene av et eventuelt oppkjøp. Men denne uken ble det klart at konkurransetilsynet i Storbritannia har fått et spesielt oppdrag fra regjeringen, nemlig å granske planene med tanke på nasjonal sikkerhet.

Verre med USA enn Japan?

En kan kanskje lure på hvordan det fra et britisk ståsted, angående nasjonal sikkerhet, er mer bekymringsverdig at det opprinnelig britiske selskapet Arm er amerikanskeid gjennom Nvidia enn japanskeid gjennom Softbank.

Nøyaktig hva bekymringen eventuelt dreier seg om, er ikke nærmere beskrevet i pressemeldingen fra den britiske digitalministeren, Oliver Dowden. Men det trekkes fram at Arm er betydningsfull aktør i halvlederindustrien, som igjen er avgjørende for både nåværende og framtidige teknologier, inkludert kunstig intelligens, kvantedatamaskiner og 5G.

– Halvledere underbygger også Storbritannias kritiske, nasjonale infrastruktur og er å finne i forsvars- og nasjonal sikkerhetsrelaterte teknologier, heter det i pressemeldingen.

Handelskrig og brikkemangel

Nyheten er omtalt av blant annet BBC News, som gjengir en analyse av teknologikorrespondenten Rory Cellan-Jones. Han forsøker å svare på hvorfor nasjonal sikkerhet er et tema nå, men ikke var det da Arm ble kjøpt av Softbank i 2016.

Cellan-Jones peker på et par forhold som har endret seg siden den gang. Det er den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, hvor halvlederindustrien er sentral og mangelen på brikker er i ferd med å bli kronisk. Det har nå gått et lys opp for myndighetene hvor viktig denne industrien er, også for mer tradisjonelle industrier, som bilindustrien.

Et annen forhold Cellan-Jones peker på, er at britiske politikere for første gang på flere tiår har blitt mer villige til å gripe inn og bruke skattebetalernes penger til å beholde britisk kontroll over britisk teknologi. Det tidligere så skakkjørte satellittprosjektet Oneweb nevnes som eksempel på dette.

Det britiske konkurransetilsynet, Competition and Markets Authority (CMA), skal levere sin rapport innen den 30. juli i år.

Ifølge Reuters sier Nvidia i en kommentar at det ikke tror at oppkjøpsavtalen skaper noen vesentlige problemer knyttet til nasjonal sikkerhet.

– Vi vil fortsette å samarbeide tett med de britiske myndighetene, slik vi gjort siden avtalen ble kunngjort, heter det i uttalelsen.