Storskala datasenter på trappene i Grenland – kan bli på nivå med Google i Skien

Industriområdet Frier Vest og selskapet BW Velora har inngått avtale om å bygge et stort datasenter i Grenland i Telemark.

Ifølge Varden ventes prosjektet å bli et av Norges største datasenteranlegg, med en kapasitet på 250 megawatt – noe som kunne ha forsynt opp mot 200.000 husstander med strøm. Kapasiteten blir på nivå med Google datasenter på i Skien.

BW Velora opplyser i en pressemelding at prosjektet etter planen vil gi over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen.

– Avtalen med BW Velora er et første viktig steg i å realisere ambisjonen om å skape fremtidens industriområde på Frier Vest, som gir rom for industri, kunnskap og vekst, sier daglig leder Sven Ombudstvedt i Frier Vest i en pressemelding.

Datasenteret skal ikke brukes til kryptoutvinning, sier direktør og medgründer Nils Kristian Liveng-Ness i BW Velora.

– Dette er tung datakraft, sky og kunstig intelligens, sier Liveng-Ness til Varden.

– BW Velora skal sikre finansiering for et datasenterprosjekt i størrelsesorden 25 milliarder kroner. Dette bygges ut i faser over tid, sier han.

Prosjektet kan tidligst få byggestart i løpet av 2026 og ventes å kunne være operativt mellom 2028 og 2029.