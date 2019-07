Superprivat surfing på vei: Firefox får trolig en ny knapp som gir deg en egen Tor-modus

For en tid tilbake rapporterte digi.no at Mozilla har planer om å integrere den anonymiserende Tor-programvaren i Firefox-nettleseren sin. Nå har det dukket opp nye opplysninger om disse planene, melder Bleeping Computer.

På et møte i regi av Tor-utviklere i Stockholm nylig kom det frem at Tor-integreringen i Firefox kan komme i form av en egen utvidelse i stedet for å bygge programvaren direkte inn i nettleseren.

Kan komme som egen utvidelse

– Det finnes en idé om å la Firefox bruke Tor i en privat surfemodus i fremtiden. Det vil kreve mye ingeniørarbeid. For å gjøre jobben enklere har det kommet et forslag om en «Tor-modus»-utvidelse. Denne vil ikke pakkes sammen med nettleseren som standard, men vil bli noe brukere kan laste ned for å gi dem en «Tor-modus»-knapp eller lignende, heter det på Tor Project-hjemmesidene.

Hensikten med denne løsningen vil blant annet være å gi brukere mulighet til å oppleve hvordan en full Tor-integrering i Firefox vil se ut, og det vil gi utviklerne mulighet til å lodde interessen gjennom å spore antall nedlastinger.

Samarbeidet mellom Mozilla og Tor ble først kjent i mai i år, da Mozilla på sine forskningssider opplyste at de skulle dele ut et forskningstilskudd i den hensikt å få på plass en bedre integrering av Tor-programvaren i Firefox-nettleseren – og dermed gi nettleseren en ekstra privat surfemodus.

Ennå for ineffektiv

– Mozilla er interessert i å potensielt integrere mer av Tor i Firefox, for å gi brukerne våre en «Super Private Browsing»-modus (SPB). Tor tilbyr personvern og anonymitet på nettet, egenskaper som er sårt tiltrengt i vår moderne tids masseovervåkning, sporing og fingerprinting, skrev Mozilla.

Selskapet mente Tor-programvaren er for «ineffektiv» til at den kan tas i bruk i stor skala av mange brukere, og selskapet ønsker nå å bidra til forskning rundt alternative protokoll-arkitekturer for å gjøre Tor bedre tilpasset de store massene.

Siden den gang, i begynnelsen av juli, ble forskningsmidler delt ut til en kandidat for forskning på «ytelse og anonymitet» knyttet til HTTP/2- og HTTP/3-protokollene i Tor, som Mozilla meldte på bloggen sin.

Akkurat når vi vil få se en Tor-modus i Firefox, og nøyaktig hvilken form den vil ta, er ennå uvisst. Firefox vil bli den andre nettleseren som får på plass Tor-integrering – dersom planene går i havn. Den første som fikk integreringen er Brave, som i fjor sommer kunngjorde en privat, Tor-basert surfemodus, men denne nettleseren har en svært liten markedsandel.