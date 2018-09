Svært mange amerikanere sier de har sluttet å bruke Facebook

En undersøkelse gjort av Pew Research Center viser at mer enn hver fjerde voksne amerikaner i løpet av de siste 12 månedene har slettet Facebook-appen fra mobilen sin. 42 prosent oppgir at de har latt være å bruke tjenesten på flere uker, mens 54 prosent har strammet inn personverninnstillingene.

Undersøkelsen er gjort blant 4594 amerikanske innbyggere i månedsskiftet mai/juni i år, drøyt to måneder etter at det var blitt kjent at Cambridge Analytica hadde samlet inn data om flere titalls millioner Facebook-brukere, uten at brukerne visste om det.

Til sammen 74 prosent skal ha gjort minst én av de tre nevnte handlingene det siste året.

Les også: Slik brukte Trump-teamet data for å vinne (Digi ekstra)

Særlig de unge

Blant de yngste voksne, gruppen 18 til 29 år, oppgir hele 44 prosent at de har slettet Facebook-appen fra mobilen sin. Det tyder på et langvarig brudd i forholdet med det sosiale nettverket. Det er også de yngste som i størst grad har tatt lange pauser eller justert personverninnstillingene.

Eldre brukere, og spesielt de over 65 år, fortsetter i langt større grad å benytte tjenesten som før. Andelen i denne gruppen som svarer at de har slettet Facebook-appen det siste året, er på 12 prosent.

Ni prosent av de intervjuede oppgir at de har lastet ned persondataene som Facebook har om dem. Disse anses av Pew Research Center å være spesielt opptatt av personvern, og i denne gruppen er det hele 47 prosent som har slettet Facebook-appen fra mobilen sin.

Ikke politikk

Pew Research Center har også undersøkt om det kan være brukernes politiske tilhørighet som har ført til at mange har redusert bruken av Facebook. Blant de republikanske velgerne er det ifølge analyseselskapet et stort flertall som mener at sosiale nettverk generelt sensurerer politiske ytringer som anses som støtende. Andelen er langt lavere blant de demokratiske velgerne.

Republikanerne har likevel ikke mer tilbøyelige til å slette eller ta en pause fra Facebook det siste året enn de demokratene har vært.

Les også: Facebook stanser hundrevis av applikasjoner