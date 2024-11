Flere medier melder onsdag at Danmarks marine skal ha aksjonert mot det kinesiske lasteskipet Yi Peng 3, som mistenkes å ha vært involvert i de to kabelbruddene i Østersjøen som ble meldt søndag og natt til mandag.

Newsweek refererer skipsspottings-kontoen «auonsson» på det sosiale mediet Bluesky, som skriver at den danske marinen skal ha tatt arrest i skipet. AIS-data viser at Yi Peng 3 har ligget i ro ved øya Anholt, nord for Sjælland, det siste døgnet.

Andre medier skriver at det kinesiske skipet skal ha blitt bordet ved det nordlige utløpet av Storebælt, som skipet passerte i tolvtiden tirsdag. Men disse meldingene er verken kildebelagte eller bekreftet av danske myndigheter.

Avisen Maltese Herald skriver at dansk marine skal ha bilder som viser det kinesiske skipet krysse fram og tilbake over kabeltraseene, men avisen har ingen kilder på opplysningene, og har ikke svart på spørsmål fra Digi om hvor disse opplysningene kommer fra.

Newsweek skriver også at ubekreftede innlegg på sosiale medier hevder at Yi Peng 3 har russisk kaptein. Også andre nettsteder skriver dette, uten å vise til noen kilder.

Den danske marinen har ikke besvart Digis henvendelse onsdag, men skriver på X at de kan bekrefte at de er til stede i området ved det kinesiske skipet, men at de ikke har ytterligere kommentarer nå.

Per Engström ved det svenske politiets nasjonale operative avdeling, sier til avisen Expressen at de ikke har gjort noe forsøk på å borde Yi Peng 3, og at det ikke er gjort noe forhør av skipets besetning.

Svensk marine filmer kabelbrudd

Den svenske marinens pressetalsmann, Jimmie Adamson, forteller at de siden tirsdag kveld har bistått svensk politi med å undersøke bruddene på de to undersjøiske kablene som ble ødelagt i Østersjøen søndag og natt til mandag.

Adamsson forteller at man hittil har arbeidet ved det sørligste bruddstedet, på den den 218 kilometer lange BCS East-West Interlink-kabelen mellom Katthammarsvik på Gotland til Sventoji i Litauen.

De fjernstyrte undervannsfarkostene som benyttes i arbeidet, kan både ta fotografier og video, og materialet vil bli overlevert svensk politi.

Adamsson opplyser imidlertid at marinen først vil gjennomgå materialet og gi sine vurderinger om hva de mener kan ha forårsaket skadene.

Frykter uvær

Når undersøkelsene av det første bruddstedet er fullført er meningen å bevege seg nordover til bruddet på den finske C-Lion1-kabelen mellom Helsinki og Rostock.

Det er imidlertid meldt uvær i denne delen av Østersjøen, som kan gjøre det vanskelig å sjøsette og ta opp igjen undervannsfarkostene. Det er derfor usikkert når marinen vil være ferdig med sine undersøkelser.

Adamsson regner uansett med at det dreier seg om noen døgn.

Det kinesiske lasteskipet Yi Peng 3, som settes i forbindelse med kabelbruddene fordi det var i nærheten av begge bruddstedene da bruddene ble meldt, har det siste døgnet ligget i ro nord for Sjælland mens fartøyer fra den danske marinen har byttet på å vokte det.

Den danske avisen Ekstrabladet skriver at det kinesiske skipet først ble møtt av HDMS Niels Juhl i Østersjøen natt til tirsdag, før HDMS Rota overtok sør for den danske øya Falster mellom Sjælland og Tyskland. Deretter ble Yi Peng 3 ført opp gjennom Storebelt, hvor HDMS Søløven fulgte med det siste stykket.

For øyeblikket ligger patruljebåten HDMS Rota en drøy kilometer unna det kinesiske skipet, ifølge AIS-data fra tjenesten Marine Traffic.

– Absurde anklager

Flere har de siste dagene sagt at de tror kabelbruddene skyldes sabotasje, og selv om det kinesiske fartøyet nå er hovedmistenkt, var det i begynnelsen flere som mistenkte Russland.

Russiske myndigheter går onsdag hardt ut mot disse mistankene.

– Det er ganske absurd at man uten grunn fortsetter å anklage Russland for alt mulig. Det er latterlig i kontekst av uteblitte reaksjoner på ukrainske sabotasjeaktiviteter i Østersjøen, sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov.

I september 2022 ble gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 ødelagt av flere eksplosjoner utenfor øya Bornholm i Østersjøen. De ble bygget for å frakte russisk gass fra Russland til Tyskland.

I starten ble Russland anklaget for å stå bak, men etterforskning har siden pekt i retning Ukraina.

Både Sverige og Danmark har stanset etterforskningen, mens den tyske etterforskningen formelt sett pågår fortsatt.

I fjor ble en gassrørledning og to fiberkabler mellom Sverige/Finland og Estland ødelagt. Det synes å være klart at det var ankeret til det kinesiske lasteskipet Newnew Polarbear som stod for ødeleggelsene da, men hendelsen etterforskes fremdeles.

Talsperson Lin Jian ved det kinesiske utenriksdepartementet sier ifølge NTB til Financial Times at kinesiske myndigheter ikke har kjennskap til at skadene på kablene i Østersjøen kan være knyttet til noe kinesisk skip.