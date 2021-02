Syv skjermer og masse muskler: Denne ekstreme laptopen skal være uten kompromisser

PC-er er relativt standardiserte produkter, men noen ganger dukker det opp ekstraordinære kreasjoner for de med særskilte behov. Nå har et britisk selskap avduket en modell som må sies å tilhøre den kategorien, melder blant andre The Verge.

Selskapet Expanscape har laget en bærbar PC med ganske ekstreme spesifikasjoner, kalt Aurora 7, som de nå har vist frem på hjemmesidene sine. Produsenten kaller det en maskin «uten kompromisser», som sikkert kan diskuteres.

Syv skjermer

Temmelig heftig er maskinen uansett. Det mest bemerkelsesverdige med Aurora 7 er at den skilter med hele syv skjermer, som skal gjøre maskinen til den første i sitt slag i verden, ifølge produsenten.

Fire av skjermene har attpåtil 4K-oppløsning på 3840 x 2160 piksler, hvorav to har et stående portrettformat, mens to har det liggende landskapsformatet. Disse har en størrelse på 17,3 tommer.

De resterende tre skjermene er mindre, med en dimensjon på 7 tommer og en oppløsning på 1920 x 1200 piksler.

På innsiden sitter det også masse muskler. Maskinen har blitt oppgradert siden den første iterasjonen, og den seneste versjonen byr på entusiastprosessoren Intel i9 10900k og solide 128 GB minne.

Lagringsløsningen består av to M.2 SDD-er på til sammen 4 TB og 2,5-tommers SSD-er som også byr på 4 TB totalt, som altså gir 8 TB med lagringsplass til sammen. Skjermkortet er et Nvidia RTX 2070.

For profesjonelle

Alle spesifikasjonene kan du finne på denne siden. Produsenten opplyser at dette er minimum standardspesifikasjoner for modellen, og at ytterligere oppgraderinger kan komme etter hvert.

Innmaten, og ikke minst det faktum at den benytter vanlige 2,5-tommers SSD-er, innebærer at vi ikke snakker om en spesielt spinkel laptop. Maskinen har en livvidde på 11 centimeter i lukket tilstand, og vekten ligger på rundt 12 kilogram.

Ifølge produsenten er Aurora 7 hovedsakelig beregnet på profesjonelle brukere og ment som et mobilt sikkerhetsoperasjonssenter, men den kan selvsagt også ha andre bruksområder.

Til tross for at maskinen ennå er på prototypestadiet skal den allerede være tilgjengelig for salg, opplyser produsenten. Interessenter kan kontakte produsenten direkte for informasjon om pris og tilgjengelighet, og trolig er det ingen billig laptop.