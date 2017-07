Tar i bruk nevrale nett på ny måte for å trekke ut dokumentinfo

Stig og Ståle Zerener Haugnæss har jobbet mye med oppstartsbedrifter tidligere. Stig er produkt- og økonomisjef i Lucidtech, mens tvillingbror Ståle er daglig leder og AI-utvikler. Sammen med AI-arkitekt August Kvernmo startet de Lucidtech på senhøsten i fjor.

Lucidtech benytter seg kort fortalt av nevrale nett og maskinlæring når de leverer programmeringsgrensesnitt (API-er) til selskaper som selger programvare til regnskapsførere – som disse kan implementere i sine eksisterende løsninger.

Med API-et til Lucidtech implementert i for eksempel programmer som skanner kvitteringer, gjenkjenner AI-en automatisk relevant informasjon i kvitteringen og trekker ut denne, slik at man slipper å bruke tid på å legge inn informasjon om for eksempel utlegg manuelt.

Tar i bruk nevrale nett på en ny måte

Lucidtech benytter seg altså av nevrale nett, som ifølge Ståle kan være vanskelige å trene fordi man ofrer dybde for at de skal være lette å trene. Dette kan kreve mange maskiner og ta lang tid.

– Kan dere si noe mer om AI-utviklingen deres?