Teknologigiganter saksøkt for barnedødsfall under koboltutvinning i Kongo

Kongolesiske familier har saksøkt Apple, Alphabet (Googles morselskap), Dell, Microsoft og Tesla etter at flere barn, helt ned til seks år gamle, skal ha blitt drept eller lemlestet mens de har jobbet i koboltgruver i Den demokratiske republikken Kongo, melder The Guardian.

Søksmålet ble levert i Washington DC av menneskerettighetsselskapet International Rights Advocates, og anklager teknologiselskapene for å ha vært klar over og hatt «konkret kunnskap» om at kobolten som har blitt brukt i deres produkter var koblet til farlig barnearbeid.

Jobber under «steinalderforhold»

Ifølge søksmålet skal barna ha jobbet ulovlig under svært farlige «steinalderforhold» i koboltgruver eid av det britiske selskapet Glencore og det kineske Zhejiang Huayou Cobalt, som direkte eller via mellomledd deretter selger mineralet videre til de saksøkte teknologiselskapene.

De kongolesiske familiene beskriver i søksmålet hvordan barna deres skal ha gravd etter koboltsteiner med primitive verktøy i mørke, underjordiske tunneler, ofte for rundt to dollar (omtrent 18 kroner) om dagen.

Noen av barna skal ha blitt drept når tunneler har kollapset, mens andre skal ha blitt paralysert eller alvorlig skadd i ulykker. Søksmålet inneholder flere bilder av barnas skader, og forholdene i gruvene.

Et av barna forteller at han jobbet med å bære sekker med koboltsteiner for 75 cent (mindre enn sju kroner) dagen, da han skal ha falt 5-6 meter ned i en tunnel. Etter å ha blitt dratt ut av tunnelen av andre arbeidere skal han ha blitt forlatt alene på bakken frem til foreldrene fikk beskjed om ulykken og kom for å hjelpe ham. Gutten skal nå være lam fra brystet og ned.

Kobolt brukes i oppladbare litiumbatterier som finnes i blant annet smarttelefoner, bærbare datamaskiner og elbiler. Etterspørselen etter kobolt skal ha tredoblet seg i løpet av de siste fem årene, og er forventet å doble seg igjen innen utgangen av 2020. Mer enn 60 prosent av verdens koboltutvinning foregår i DDR Kongo.

En talsperson fra Glencore har uttalt til The Guardian at «Glencore støtter og respekterer menneskerettigheter i tråd med verdenserklæringen om menneskerettigheter. Glencore tolererer ikke noen form for barne- eller tvangsarbeid».

Huayou, Apple, Google, Dell, Microsoft og Tesla har hittil ikke svart på avisens henvendelser.