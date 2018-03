Telecomputing rigger seg for vekst i skymarkedet. Overtar IT-selskapet Digisys

Telecomputing melder at de kjøper opp IT-selskapet Digisys. Selskapet som ble etablert i 2007 har 23 ansatte, og har hovedkontor på Lysaker og avdelinger i Trondheim og på Skedsmo.

– Vi rigger oss for et marked i sterk vekst. Bedrifter vil til skyen, men mange vil i lang tid fremover ha behov for å kombinere skytjenester og eksisterende løsninger. Utviklingen gir økt behov for rådgivning og med kjøpet av Digisys styrker TeleComputing rådgivningstilbudet på områdene sikkerhet, infrastruktur og lokal drift. TeleComputing blir med dette i større grad en «one stop shop» for kundene, sier konsernsjef Terje Mjøs i en pressemelding.

Oppkjøpet kommer bare to uker etter at Telecomputing kjøpte opp den svenske systemintegratoren Intelligent Business Solutions med 60 ansatte.

Kombinerer lokale plattformer og sentralt driftede løsninger

Terje Mjøs skriver i pressemeldingen at de er godt rustet til å møte veksten i markedet for skytjenester, og at investeringene i skytjenester har hatt en årlig vekst på over 20 prosent. Det er norske selskaper som har stått for den største veksten fra 2015 til 2017, ifølge Mjøs.

Digisys fokuserer på løsninger knyttet til kundenes lokale tjenesteplattformer, og hadde en omsetning på 113 millioner kroner i 2017. Etter sammenslåingen er målet å gi kundene en best mulig kombinasjon av skytjenester, både sentralt driftede løsninger og kundenes egne lokale plattformer.

– Digisys ønsket en partner som kunne gi oss en større kapasitet og slagkraft til å levere på kundenes endrede behov mot å kjøpe IT-som en tjeneste, men likevel beholde det beste fra sin egen IT-drift. Mange av våre kunder flytter egne ressurser nærmere brukerne og ønsker å overlate driften av datakraftverket internt/eksternt til aktører som TeleComputing, skriver styreformann i Digisys, Knut Erik Johannessen, i pressemeldingen.