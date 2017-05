Telenor: – Bruken av mobildata i utlandet har endret seg dramatisk

Ifølge Telenor Norge bruker selskapets kunder totalt sett 900 prosent mer mobildata nå enn før selskapet for et år siden innførte fri roaming i EU- og EØS-land. Dette opplyser Bjørn Ivar Moen, leder for mobil i Telenor Norge, i en pressemelding.

– Vi er vitne til en liten surferevolusjon i bruken av mobilen i utlandet, sier han.

Spania er det landet hvor Telenors norske kunder bruker mest datatrafikk, bortsett fra i Norge. Listen nedenfor viser topp ti reisedestinasjoner basert på datatrafikk.

1.Spania

2. Sverige

3. Storbritannia

4. Danmark

5. Tyskland

6. Frankrike

7. Italia

8. Nederland

9. Polen

10. Østerrike

I tillegg til EU- og EØS-landene, tilbyr Telenor Norge de samme betingelsene i Martinique, Guadeloupe, Fransk Guyana, Desirade, Les Saintes, Marie-Galante, Saint Barthelemy, St.Martin (FR), Gibraltar, La Reunion og Mayotte.

Økt månedspris

Ifølge selskapet har de fleste av privatkundene allerede valgt å bytte til et abonnement som inkluderer fri roaming i Europa. Fra med den 15. juni vil også resten av kundene kunne gjøre det sammen, siden dette er datoen da EU-vedtaket om tilsynelatende kostnadsfri roaming for kundene vil gjelde for alle mobilabonnementer som har mobilabonnement fra et EU- eller EØS-land.

I praksis vil denne endringen fører at noen av Telenors mobilabonnementer blir 30 kroner dyrere i måneden.

Noe tilsvarende gjelder også for bedriftsabonnentene.

– De fleste av våre bedriftskunder har allerede gått over til abonnement med kostnadsfri roaming i EU og EØS, og nå endrer vi de abonnementene som er igjen, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift, i pressemeldingen.

Telenor opplyser for øvrig også at selskapet har forhandlet fram lavere roamingpriser med operatører i 19 land. Thailand, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, USA, Sveits, Serbia og Montenegro vil bli omfattet av prissone 1, som skal være den laveste Telenor har utenfor EU.

Men det loves lavere mobildatapriser også i Albania, Argentina, Brunei, El Salvador, Kenya, Filippinene, De forente arabiske emirater, Qatar, Saudi-Arabia og Venezuela.

