Telenor har sendt innholdet i SMSene til omtrent 1 000 danske privatpersoner direkte til det danske Rikspolitiet uten rettslig kjennelse. Det skriver DR Nyheter.

– Det er utilgivelig at data av denne typen, som slett ikke er relevant for etterforskningene, ender opp hos politiet. Jeg hadde faktisk håpet at det var et mer umodent selskap enn Telenor som stod bak, sier sikkerhetsekspert Peter Kruse i CSIS til DR.

Ikke bedt om dataene

Hverken teleselskapet eller politiet skal i utgangspunktet ha tilgang til innholdet i meldingene, og ingen i politiet har bedt om å få dataene utlevert.

Innholdet i meldingene ble utlevert da dansk politi ba om adgang til signaleringsdata fra 4G-nettet til Telenor i perioden mars til mai 2019.

Dataene brukes til å etterforske kriminalitet, og kan si noe om hvor eier av en mobiltelefon har befunnet seg innenfor et gitt tidsrom, basert på hvilke basestasjoner mobilen er koblet opp mot.

Teknisk feil

Telenor skylder på en teknisk feil.

Via sin juridiske direktør, Mette Eistrøm Krüger, i Telenor Danmark undersøker nå teleselskapet om de kan orientere de berørte kundene.

– Det er snakk om feil i en enkeltstående protokoll som har gjort at slettingen ikke har fungert i en kort periode i 2019. Det er dypt beklagelig, og det er snakk om en teknisk feil som ikke burde inntreffe, sier hun til den danske statskanalen.

I Danmark har det det siste året vært diskusjon rundt hvor nøyaktig dataene fra basestasjonene egentlig er.

Unøyaktig

Sommeren 2019 ble det avslørt at teledataene fra fire ulike leverandører inneholdt en rekke feilaktige opplysninger.

Dataene har hatt betydning i flere etterforskninger og straffesaker i vårt naboland.

Blant annet har en mistenkt i en dansk kriminalsak ifølge mobildataene befunnet seg både i København og Frederikshavn på samme tidspunkt.

Det er også avslørt at teleselskapenes egen dokumentasjon over plasseringen av mastene har vært feilaktige eller ikke oppdaterte.