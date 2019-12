Telenor gjør det mulig å aktivere eSIM direkte i Windows. Foreløpig kun for én slags bærbar pc

En rekke smartklokker og nye mobiltelefoner kommer med en innebygd brikke for mobilt samband. eSIM eller «embedded subscriber identity module» erstatter behovet for fysiske simkort.

Mye taler for at plastkortene over tid kan forsvinne helt, som på Motorolas nye Razr med bøyelig skjerm. En fysisk luke mindre åpner for litt større batteri.

Bærbare pc-er ser ut til å være neste skritt. De fleste produsentene har allerede én eller flere modeller med støtte for eSIM, selv om utbredelsen her på berget foreløpig er begrenset.

Telenor har i samarbeid med Microsoft nå lansert Surface Pro med integrert støtte.

– Det er ingen nyhet at man kan ha eSIM i pc, men at man kan bestille og aktivere det direkte i Windows 10 er nytt, forteller Eirik Kjønås, business manager i Telenor til digi.no.

Gjelder én maskin

En veileder skal gjøre det enklere å koble Windows-maskinen mot mobilnettet, uten å måtte ta kontakt med operatøren. Skjermbilde: Kurt Lekanger

En innebygd app i operativsystemet skal gjøre det enklere å ta i bruk løsningen.

Microsoft Surface Pro i5 med innebygd LTE/4G er foreløpig den eneste maskinen som støtter dette på det norske markedet, så langt Telenor er kjent med. Dette er femte generasjon av Microsofts hybrid som ble lansert for to år siden.

– Vi ser for oss at det skjer en vridning i markedet og at flere distributører og forhandlere tar inn andre pc-modeller med eSIM-støtte etter hvert. Vi ønsker å være tidlig ute, sånn at vi er klare når dette blir mer vanlig, sier Kjønås.

Per i dag skal Telenor være eneste operatør med slik app-integrasjon mot egen bestillingsløsning i Windows 10. Telia opplyser at de innførte støtte for eSIM i pc-er i juni 2019, men da må kunder få tilsendt en QR-kode for å aktivere sambandet på eksisterende abonnement, og nye kunder må henvende seg til butikk.

Litt prematurt

Jeg skal være såpass ærlig at vi tror dette er litt prematurt akkurat nå

Bedre sikkerhet og mulighet for å sette opp eSIM på farten, er blant salgsargumentene for den nye løsningen.

– Fordelen er at du slipper å koble deg opp mot usikre WiFi-nett på kafeer og så videre. Sikkerhetsaspektet står høyt, mener Kjønås.

Likevel forventer de ikke den helt store etterspørselen fra start.

– Jeg skal være såpass ærlig at vi tror dette er litt prematurt akkurat nå. Det er også grunnen til at vi per i dag ikke har tatt inn altfor store kvantum av den maskinen i våre lagre. Men vi tror at eSIM er en positiv trend, som vi tror kommer til å bli kjent for nordmenn i løpet av kort tid, sier produktsjef Johan Fredrik Juul i Telenor.

Det skal ikke være noen ekstra kostnader, ingen etableringsgebyr, forbundet med å ta i bruk eSIM i datamaskinen. Man betaler en månedpris og forbruker mobildata som før.

BankID mangler

Nå i en tidlig fase er det verdt å nevne at eSIM ikke støtter BankID. Det er en opplagt ulempe for de mange som har vendt seg til å bruke autentiseringsløsningen på mobil.

– eSIM er egentlig klargjort for BankID, men BankID støtter ikke eSIM. Da blir også terskelen for å aktivere eSIM litt høyere. Hadde dette vært på plass, så ville eSIM vært enda mer kjent i markedet, mener Juul.

Inntil videre er BankID på mobil knyttet til det fysiske simkortet. Vi har rettet et spørsmål til Vipps om de har planer om å innføre støtte også for eSIM, men foreløpig uten å få svar.