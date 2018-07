Teleselskap utstyrer kaffebarer med lynrask wifi-tjeneste

I tillegg til at de ofte er relativt usikre, kan offentlige wifi-soner i blant være preget av lav hastighet fordi kapasiteten ikke står i forhold til antall samtidige brukere.

Det med farten ser ikke ut til å bli et problem med en tjeneste som det sørkoreanske teleselskapet KT åpnet denne uken. 10 GiGA WiFi, som tjenesten heter, skal være den første kommersielle wifi-tjenesten som tar i bruk den kommende 802.11ax-standarden. Dette hevder KT i en pressemelding.

Mens man tidligere har fokusert mest på hastighet, lover 802.11ax å øke kapasiteten i det trådløse nettet, slik at enda flere brukere kan koble seg opp samtidig. Dette oppnås med bruk av teknologier som OFDMA (orthogonal frequency division multiplexing access) og MU-MIMO (multi-user multi-input multi-output).

To til fire ganger raskere

KT lover likevel at den maksimale, teoretiske hastigheten per bruker blir på 4,8 gigabit/s, 2,8 ganger høyere enn med dagens 802.11ac-teknologi. I praksis ventes det ifølge KT to til fire ganger så høy hastighet som det brukerne opplever med dagens teknologi.

I den andre enden skal 10 GiGA WiFi-tjenesten være koblet til KTs 10 gigabit/s infrastruktur.

Foreløpig er tjenesten bare tilgjengelig på tre Starbucks Reserve-kaffebarer i Seoul, i henholdsvis Jongno Tower, Starfield Coex Mall og Gangnam Kyobo Tower.

Det hjelper selvfølgelig lite at tjenesten tilbyr 802.11ax dersom ikke brukerne selv også har enheter som støtter teknologien. Sertifiseringen av slike produkter skal etter alt å dømme først starte opp i 2019, men det kan dukke opp enkelte ikke-sertifiserte 802.11ax-produkter også før den tid. Hvem som skal få reell glede av 10 GiGA WiFi-tjenesten før dette, er uklart.

