Telia vant kontrakt for 320 millioner med Forsvaret

Avtalen gjelder for fire nye år med mulighet for forlengelse, og har en estimert verdi på 320 millioner kroner, skriver Telia i en pressemelding. Meldingen kommer to dager etter at Telia varslet nedbemanning av 3000 stillinger i konsernet, 245 av dem i Telia Norge.

– Forsvaret har et svært viktig samfunnsoppdrag og har høye krav til kvalitet og sikkerhet, og vi er stolte av å kunne støtte dem i deres arbeid. Vi er glade for å få fornyet tillit og gleder oss til å fortsette å tilby forsvarssektoren over hele landet tilgang til vår topp moderne infrastruktur både gjennom fysisk infrastruktur og gjennom luften, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge i pressemeldingen.

Videre står det at anskaffelsen skal dekke forsvarssektorens behov for infrastruktur, bredbånd og TV-tjenester til Forsvarets ulike lokasjoner i Norge, og inkluderer etablering, forvaltning, drift, support og rådgivning gjennom en rammeavtale. Telia Norge har allerede levert disse tjenestene til Forsvaret i flere år, og vant nå kontrakten på nytt. Avtalen dekker alle forsvarsgrener og gjelder for fire år med mulighet til forlengelse inntil syv år (4+1+1+1). Telia skal også levere TV-sentral og innhold til mer enn 2000 TV-punkter, samt sikkerhetsløsninger og infrastruktur for digitale dørlåser.

– Utfordrer oss

– Vi i Forsvarets logistikkorganisasjon er svært fornøyd med å ha inngått en ny avtale med Telia Norge AS på et viktig område som bredbånd- og TV-tjenester. Dette er leveranser som er viktige for å understøtte Forsvarets drift, sier Jonas Lie Norem i forsvarets logistikkorganisasjon, i pressemeldingen.

– I tillegg til den fornyede rammeavtalen har vi har et tett og godt samarbeid på flere andre områder med Forsvaret og Forsvarsmateriell. Vi tester blant annet muligheter med 5G-teknologi og skivedelte nett, og det er veldig spennende med kunder som nysgjerrig utforsker ny teknologi og som virkelig utfordrer oss hele tiden, sier Hillestad i meldingen.

Telia skriver i pressemeldingen at flere store og samfunnskritiske aktører har valgt Telia de siste årene, blant annet Politiet, Posten Bring, Utenriksdepartementet, NRK, Statens innkjøpssenter og et stort antall kommuner.

– Med ett av verdens beste mobilnett og vårt så å si landsdekkende 5G-nett er vi et naturlig og trygt valg for mange bedriftskunder, sier Hillestad.