Tesla-restriksjoner er blitt vurdert også i Norge

Mandag skrev Digi.no om at kinesiske myndigheter har innført direktiver for hvor Tesla-eiere kan kan kjøre bilene. Kinesiske myndigheter frykter at kameraer og sensorer skal avsløre hemmeligheter om militære installasjoner, og har derfor innført regler om hvor militært personell og ansatte i statlige nøkkel får lov til å kjøre Teslaene sine.

En leser har tipset oss om at dette også har vært en problemstilling i Norge. I 2019 skrev NRK om at selvovervåkende biler var blitt en utfordring også ved Forsvarets kampflybase på Ørland i Trøndelag.

Forsvaret vurderte å totalforby Teslaer på Ørland flystasjon, og Tesla-eiere måtte en tid parkere på egne områder mens man vurderte konsekvensene av at ansatte hadde biler som kontinuerlig fotograferte omgivelsene. Forsvaret valgte imidlertid å droppe forbudsplanene.

Ingen egne regler

Og i dag er det heller ingen særskilte restriksjoner for hvor Teslaer kan kjøre eller parkere på basen, forteller oberstløytnant Michael Baas Bottenvik-Hartmann, som er nestkommanderende og stabssjef ved Ørland flystasjon.

– Parkeringsplassene i tilknytning til basen ligger slik til at det ikke ble aktuelt å flytte noen av dem, og vi har ingen egne regler for hvor Teslaer kan kjøre, sier Bottenvik-Hartmann.

Han legger til at det raskt ble klart at dette ikke var en utfordring som bare gjaldt Teslaer.

– Allerede da kom det flere bilmerker med lignende sensorer, og om 10 år kjører sannsynligvis alle rundt i biler med slik teknologi.

– Bevisstgjøring er viktigst

Bortsett fra at man ved Ørland har retningslinjer om at private biler ikke skal brukes i operative oppdrag, omfattes kameraer og sensorer i privatbiler av det generelle fotoforbudet ved flybasen.

Da Teslas Sentry-mode ble lansert skapte det frykt for at kameraer som kontinuerlig filmet bilens omgivelser, kunne føre til at sensitiv informasjon kunne komme på avveie.

– Skal du kjøre inn på basen, og portvakta ser at du har et dashbord-kamera, får du beskjed om å slå av dette. Da Tesla-kameraene var en nyhet ble man også minnet om å slå av slike systemer. Men jeg er usikker på om det praktiseres nå som stadig flere biler har det, sier Bottenvik-Hartmann.

– Kamerasensorer på kjøretøy en sårbarhet som vi er bevisst, men vi må leve med teknologien på en måte som gjør at vi i minst mulig grad kompromitterer informasjon og data som ikke bør havne hos uvedkommende, sier han.

Han mener det viktigste tiltaket er bevisstgjøring.

– Det handler ikke bare om hvor alle ansatte kjører til enhver tid. Det er viktig at man er klar over hvilken teknologi man har med seg, enten det er en bil eller en mobiltelefon. Begge deler inneholder avansert teknologi som kan brukes til å hente ut sensitiv informasjon - og som andre kan ta kontroll over, selv om du har skrudd dem av.

Bottenvik-Hartmann sier at selv om man ikke har egne retningslinjer for bruk av biler med kamerateknologi, så blir personell ved basen gjort oppmerksom på utfordringene i informasjons- og undervisningsmateriell.

Håndheves med fotoforbud

Informasjonssjef Trond Øvstedal ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier til Digi.no at det er en sikkerhetsutfordring at det i dag er kameraer i alt fra biler til telefoner, klokker og briller.

– Slik teknologi utfordrer problemer knyttet til nærsikring, men håndheves de aller fleste steder gjennom et generelt fotoforbud, som gjelder ved forsvarsbaser og andre sensitive installasjoner, som for eksempel fengsler.