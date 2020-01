TEST: Audio-Technica ATH-CKS5TW

Alt er stort ved Audio-Technicas nye øreplugger:

Sammenlignet med Jabra Elite 75T som vi nylig testet, veier hver ørepropp nesten 50 prosent mer, og ladeboksen er nær dobbelt så stor. Men det Audio-Technica mister i kompakt innpakning, tar de til gangs igjen på batterilevetid.

Proppene lever i inntil 15 timer ute av boksen, og kan tilføres ytterligere to fulle ladinger fra etuiet. Totalt 45 timer er en sterk prestasjon, og aktiv brukstid er for eksempel nesten dobbelt så lang som på Apple AirPods Pro.

Bassen er også stor og feit. Det kommer vi tilbake til.

Audio-Technica ATH-CKS5TW trådløse ørepropper Type: In-ear. Vekt: 8 gram per ørepropp. Boksen veier ca 60 gram.

Tilkobling: Bluetooth 5.0. Høyttalere: 10 mm høyttalerdrivere. To lags membran. Frekvensområde 5-40000 Hz. Kompatibel med Qualcomm aptXTM-lyd og AAC-kodeker.

Mikrofon: MEMS (microelectro-mechanical systems). Retningsuavhengig. Frekvensrespons 50 – 4000 Hz. Qualcomm Clear Voice Capture for autentisk lyd på tale.

Lading: USB-C.

Vannbeskyttelse: IPX2 vannbestandighets-vurdering. Tåler dråper, som regn og svette.

Batteritid: Inntil 15 timer aktiv bruk + 30 ekstra timer fra ladeboksen. Tomt ladeetui tar 3,5 timer å fullade. Tomme propper tar to timer å fullade i boks.

Pris: Ca. 1.790 kroner inkl. mva. Konkurrenter: Apple Airpods Pro, Jabra Elite 75T, Sennheiser Momentum TW, JBL 300TWS, RHA TrueConnect.

Sitter godt

ATH-CKS5TW er såkalte in-ear-propper. De dyttes/skrus inn i øret og sitter fast ved hjelp av en bøylekonstruksjon. Løsningen kan ta noe tid å vende seg til, men en god huskeregel er at pila i logoen alltid skal peke opp.

Når proppene først er på plass, sitter de veldig godt. Det følger også med silikondeksler i fire ulike størrelser for å tilpasse ørets form.

Design og størrelse gjør at Audio-Technica ATH-CKS5TW stikker mer ut av øret enn for eksempel Jabra Elite 75T eller RHA TrueConnect. Sånt er langt på vei en smakssak, men personlig er jeg tilhenger av at proppene sitter dypere, for å sikre maks stabilitet når man løper.

Øreproppene har en IPX2-sertifisering, som gjør at de skal tåle regn og svette. For mer ekstreme behov, er Audio-Technica SportT7TW et bedre alternativ, med sin IPX5-standard.

Tung bass

Audio-Technica markedsfører ATH-CKS5TW som trådløse ørepropper med «solid bass sound», og her har de virkelig sine ord i behold: Bassen i disse øreproppene er tyngre og feitere enn det meste annet vi har hørt. Det vibrerer godt i øregangene når man spiller hip hop på høyt volum.

Det er ingen overdrivelse å si at bassen dominerer lydbildet – på godt og vondt.

ATH-CKS5TW blir derfor et energisk følge på løpeturen. Men selv om mellomtonene er godt nyanserte, og diskanten markant, blir det litt grøt i lydbildet på enkelte produksjoner. Noen ganger tar bassen mer plass enn den fortjener, og overskygger andre detaljer, spesielt i de lavere tonesjiktene.

Lyden må fortsatt karakteriseres som varm og god, men har ikke samme klarhet som de aller beste kan by på. Lydkvalitet på samtaler er også helt middels.

Mangelfull funksjonalitet

Audio-Technica har med ATH-CKS5TW lagt seg i et prissjikt som er et lite stykke under de absolutte toppmodellene, men likevel på et nivå hvor det forventes mye.

I appen kan man gjøre tilpasninger for venstrehendte, oppdatere programvare og sjekke batteriprosent. Ellers er den ganske funksjonsfattig. Foto: Skjermdump

Litt overraskende er det at øreproppene mangler mulighet for å aktivere en personlig assistent (som Siri) direkte, at de ikke har en automatisk pause-funksjon, og at appen er såpass funksjonsfattig. En equalizer ville for eksempel vært på sin plass, gitt utfordringene som er beskrevet om lydbildet.

På den annen side, skal det nevnes at øreproppene er svært enkle å betjene: I det øyeblikket man tar proppene ut av boksen, slår de seg på, og så snart du legger dem tilbake, fester magnetene seg og ladingen starter (men øreproppene slår seg ikke automatisk av etter inaktiv periode om du tar dem ut av ørene og ikke legger dem tilbake i boksen). Etter at du har paret bluetooth én gang, kobler de seg automatisk senere.

Avspilling, pause, hopp i lydspor, start og stopp av samtaler styres gjennom trykk på fysiske knapper på toppen av venstre og/eller høyre ørepropp. Denne løsningen er veldig smart, og gir færre feiltrykk enn touchsensitive trykkflater som andre har på siden av øreproppene. Tre LED-lys på ladeboksen indikerer til enhver tid hvor mye strøm som er igjen.

Konklusjon

Batterilevetiden er det som skiller Audio-Technica fra røkla. Med 15 timers bruk holder de til de drøyeste flyturene, og med ytterligere to ladinger i etuiet er ladeangsten så godt som eliminert.

Lyden er ok, men ikke best. Det rocker bra, men noen detaljer forsvinner i lydbildet. De spiller veldig høyt på maksvolum.

Både ørepropper og etui er store og kan oppleves litt klumpete, men proppene sitter godt i øret. Litt fattig på funksjonalitet, men enkle å bruke.

Prismessig omtrent som forventet ut fra kvalitet. Verdt å vurdere om lang batteritid er det viktigste for deg. Er du i tillegg fan av tung bass, kan dette være et riktig valg.