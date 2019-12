TEST: Jabra Elite 75T

Danske Jabra har levert en rekke bunnsolide lydprodukter de siste årene, og nylig ble de hedret med en Gulltasten 2019-pris fra Teknisk Ukeblad Media for hodetelefonene Jabra Elite 85H.

Det siste året har undertegnede veldig fornøyd løpt gatelangs med Jabra Elite Active 65T. Forventningene til oppgraderte 75T var derfor begrensede – dette kunne vel ikke bli så enormt mye bedre?

Men det ble det!

20 prosent mindre

Jabra Elite 75T Størrelse ørepropper: 21.9 x 19.4 x 16.2 mm. Størrelse ladeboks: 124.2 x 187.4 x 40 mm.

Vekt: 5,5 gram per ørepropp.

Tilkobling: Bluetooth 5.0.

Type: In-ear.

Audio: Passiv støyreduksjon. Hear through-funksjon.

Tale: 2 mikrofoner i hver plugg. Mikrofon foran og bak.

Lading: USB-C.

Vannbeskyttelse: IP55-standard, vannavstøtende.

Batteritid: Drøye 7 timer aktiv bruk. 21 timer ekstra opplading i boksen.

Pris: Veiledende 179 euro. Konkurrenter: Apple Airpods Pro, Sennheiser Momentum TW, JBL 300TWS.

Det første man legger merke til når pakka åpnes, er hvor mye mindre ladeboksen er blitt. Den veier bare 35 gram, og får lett plass i lomma. Endringen reflekterer at også selve øreproppene er blitt mindre – faktisk hele 20 prosent.

Mindre volum og vekt gjør at proppene sitter mer stabilt i øret, og at man slipper den plagsomme dunkelyden for hvert steg under løpeturen, som man kan oppleve med større propper.

Jabra Elite 75T leveres med silikonforing i fire størrelser, og sitter bedre enn noen andre vi har prøvd.

Øreproppene har en IP55-sertifisering, som gjør at de skal tåle regn og svette. Riktignok ikke helt på høyde med Active 65T, som er spesialtilpasset trening med sin IP56-standard, men godt nok til de fleste formål.

Strøken lyd

Den andre positive overraskelsen med Jabra Elite 75T er lydkvaliteten. Det at øreproppene sitter så godt, og med nytt design lengre inn i øret enn med forgjengeren, gjør den passive støydempingen svært effektiv, og gir plass til en stort, detaljrikt lydbilde. Med dyp bass, dynamiske mellomtoner og en slepen diskant blir det en liten konsertopplevelse i hodet. Det føles så rent og riktig. Og veldig mye bedre enn forgjengeren.

Slik testet vi Løp 30 mil, for det meste på asfalt, delvis med hear through-funksjon, delvis med støydemping aktivert.

Kjørte skranglete tog i 40 timer, med støydemping aktivert.

Fløy i 25 timer, med støydemping aktiver.

Fulgte batteriprosent gjennom app, og målte ladetid både på ladeetui og propper i etui.

Folk har selvfølgelige ulike preferanser for lyd. For meg har standardinnstillingene fungert godt til mange typer musikk, men man kan selv tilpasse opplevelsen ved å skru på equalizeren i appen som følger med.

Øreproppene har ikke aktiv støydemping, men den passive er god, og har i vår test fungert tilfredsstillende både på fly og tog. Løpeturer med støykansellering påslått har helt klart gitt den beste lydopplevelsen, men hear through-funksjonen som slipper inn lyd fra omgivelsene er nyttig og nødvendig for å fange signaler fra omgivelsene der hvor det er trafikk. Ett trykk på venstre ørepropp svitsjer mellom de ulike modusene.

Forbedret batteritid

En tredje merkbar forbedring fra forrige generasjon, er batteritiden. Jabras fabrikkdata tilsier 7,5 timer aktiv bruk av øreproppene, med forlengelse til 28 timer gjennom ladeetuiet. Våre egne målinger viser at dette er en smule optimistisk, og at 7 timer er mer realistisk per økt. Likevel er det nær 50 prosent bedre enn forgjengeren, og betydelig bedre enn AirPods Pro, som gir ca 4,5 timer med støykansellering på.

15 minutter lading i boks gir omtrent en time musikk. Bruk av ladeboksen er selvforklarende: Du putter øreproppene oppi, og lar magnetene smette på plass. Via små led-pærer på etui og propper, kan du lese av om de lader, eller om de er grønne og fulladet. I Jabra-appen ser du detaljert batteristatus både på ørepropper og etui. Etuiet lades med USB-C.

I appen kan du følge batteristatus og styre lydinnstillingene etter personlige referanser. Foto: Svein-Erik Hole

Funksjonalitet

Jabra har valgt å legge all styring av funksjonalitet til de to øreproppene. Ved ulike trykkmønstre aktiverer du alt fra hear through-funksjonalitet, manøvrering i musikkspillelister, endrer volum eller aktiverer taleassistent. Praktisk, fordi du ikke trenger å bruke telefonen. Litt krevende, fordi du må lære deg alle kommandoer utenat.

Samtaleteknologien med fire mikrofoner skal være forbedret, med nye algoritmer for støy- og vindreduksjon. Kvaliteten oppleves som ok, og på linje med de argeste konkurrentene.

Appen er enkel og funksjonell. De viktigste funksjonene er nevnte equalizer og batteristatus, samt varsel og mulighet for å oppdatere programvaren når nye versjoner er ute.

Konklusjon

Jabra Elite 75T er trolig de beste øreproppene undertegnede har testet. Vekt, passform og lyd er i øverste klasse. Batteritiden er god. Eneste lille bug som er avdekket i testperioden, er at bluetooth-forbindelsen til venstre ørepropp en sjelden gang blir brutt, ikke mer enn i et sekund eller to, men det er likevel irriterende når det skjer.

Hvis du skal bruke øreproppene til trening, er dette et veldig godt kjøp. Muligens kommer det etter hvert en Active-versjon som tåler enda mer vann, men til normal bruk holder disse lenge. Hvis trådløs lading er viktig for deg, er det verdt å vente på en varslet oppgradering.

Jabra har redusert veiledende pris etter lansering, og sammenlignet med for eksempel Apples AirPods Pro kommer Jabra Elite 75T godt ut. Dette er garantert et godt kjøp. Kanskje det aller beste du gjør i førjulstiden.

Sjekk også testene av disse øreproppene:

Vi likte Vi likte ikke - Top notch lyd. - Noe ustabil bluetooth-forbindelse. - Sitter perfekt i øret. - Mangler aktiv støyreduksjon. - Solid batteritid. - Mangler trådløs lading. - Billigere enn Apples AirPods.