TEST: JBL Reflect Flow

Den amerikanske veteranen JBL er blant verdens største produsenter av høyttalere og hodetelefoner, og tilbyr trådløse «in ear»-ørepropper i flere priskategorier. Reflect Flow hører hjemme i det øvre sjiktet, med en veiledende pris på 1490 kroner. Det plasserer dem i en klasse hvor konkurransen etter hvert er ganske tøff.

Burde man for eksempel prioritere JBL Reflect Flow foran Jabra Elite 75T eller Audio-Technica ATH-CKS5TW, som vi begge nylig har testet? Det kommer an på smak, behag og bruksområder. Alle er gode, men samtidig svært forskjellige.

Tunge, men med perfekt fit

Det første som slår meg i møtet med JBL Reflect Flow, er størrelsen. Ladeetuiet er med sine 85 x 37 x 30 mm nesten like stort som på batterilevetid-vinneren Audio-Technica ATH-CKS5TW – og betydelig tyngre. Det gjør etuiet uegnet til å ta med ut på løpetur, og det buler godt i jakkelomma når du er på farta. Et ladeetui av en slik størrelse stiller noen forventninger til batterikapasitet – det kommer vi tilbake til.

Også selve øreproppene er store. Og tunge. Faktisk enda tyngre enn ATH-CKS5TW, som vi kritiserte vekten på, og mer enn 50 prosent tyngre enn Jabra Elite 75T. Det klumpete designet på JBL Reflect Flow gjør at proppene stikker litt ut av øret.

Ladeetuiet til JBL Reflect Flow er stort - og enda tyngre enn Audio-Technica sitt (til høyre) som gir 45 timer batterikapasitet. Jabra Elite 75T i bakgrunnen er en mygg i forhold. Foto: Svein-Erik Hole

Men godt sitter de. Øreproppene leveres med tre sett separate silikonvinger og -tupper for individuell tilpasning til ørets form og størrelse. Når du har funnet din perfekte match, skrus proppene på plass, og de sitter som støpt. Faktisk så godt at det krever litt konsentrasjon å få dem ut etter endt trening. De sitter så tett at man etter lange økter kan føle litt ømhet i øret.

Den stabile passformen gjør øreproppene egnet til de mest krevende former for trening. Med en IPX7-standard skal de også være helt vanntette (i teorien ned til en meters dyp i inntil 30 minutter).

Rocka lyd

JBL liker stor lyd, og Reflect Flow utmerker seg med en tung bass som aldri blir grøtete selv om den tar mye plass. De har også en lett metallisk klang i diskanten, og i mine ører gjør Reflect Flow seg aller best til lydmettede produksjoner innen støyende rock (som Nine Inch Nails: «Closer») og bassdrevet hip hop (Kendrick Lamar: «DNA»). Men lydbildet er balansert nok til også å takle mer organisk og orkestrert musikk helt ok (som The Nationals «I Need My Girl»). Mellomtonene er distinkte, og hele lydprofilen blir i sum godt balansert.

En opplagt svakhet ved JBL Reflect Flow er at det ikke tilbys en app med equalizer. Du må ta den lyden du får, uten korreksjon for personlige preferanser. (I motsetning til Reflect Aware, støttes ikke Reflect Flow av appen «My JBL Headphones»).

JBL Reflect Flow trådløse ørepropper Type: In-ear. True wireless.

Vekt: 9 gram på hver ørepropp. 89 gram på ladeboks med ørepropper.

Tilkobling: Bluetooth 5.0.

Batterilevetid: 9 timers aktiv bruk, 18 ekstra timer fra ladeetui.

Ladetid: 2 timer for å fullade boks.

Ladeport: Micro-USB.

Vanntett: IPX7-standard, tåler styrtregn.

Veilende pris: 1490 kroner.

Konkurrenter: Apple Airpods Pro, Sennheiser Momentum TW, JBL 300TWS, Jabra Elite 75T, Audio-Technica ATH-CKS5TW, Bang & Olufsen Beoplay E8.

At øreproppene er såpass store og tunge, gjør det helt nødvendig å finne en silikontupp som fyller øret maksimalt for å unngå forstyrrende dunkelyder for hvert nedtråkk på en løpetur. Dette opplevde jeg som ekstremt ødeleggende for lydopplevelsen, da jeg først prøvde litt for små silikondeksler.

Solid batterikapasitet

Ulempene rundt det store ladeetuiet tar JBL delvis igjen på kapasitet: Fabrikkdataene sier 10 timer aktiv bruk og 20 ekstra timer fra ladeetuiet. Vår erfaring er at dette er en smule optimistisk, og at du kan trekke fra minst ti prosent (varierer med volum og innstillinger).

27 timer totalt er uansett blant de bedre i markedet – ikke helt som Audio-Technicas ATH-CKS5TW med sine 45 timer, men langt bedre enn for eksempel Apples Airpods Pro.

Ladeetuiet bruker drøye to timer på å fylles fra 0 til 100 prosent, og etter ti minutter i etuiet skal øreproppene ha nok juice til en times bruk.

Lydtette

JBL har utstyrt Reflect Flow med tre ulike modus for lydinnstillingene:

«Ambient aware» for å kunne oppfatte lyder i omgivelsene, for eksempel når du løper i trafikkerte strøk.

«Talk through» for å dempe lydene såpass at du kan ta del i en samtale.

Normalinnstilling med en passiv støydempende funksjon som fungerer svært godt – du hører ikke noe annet enn musikk på Vys skranglende regiontog. Øreproppene lekker også minimalt med lyd til omgivelsene, så du trenger ikke bekymre deg for å forstyrre andre som reiser kollektivt.

Øreproppene er enkle å operere gjennom trykksensitive knapper på sidene: På venstre side veksler du mellom lydmodus, eller skipper musikkspor ved å dobbeltklikke. På høyre side kan aktivere taleassistent, eller ta imot telefonsamtaler. Samtalene har, som hos de fleste ørepropper i denne sjangeren, helt middels lydkvalitet.

Av og til har jeg opplevd at de trykksensitive knappene ufrivillig har skiftet lydmodus under en lue på løpetur, men generelt har ikke dette vært noe stort problem.

Konklusjon

Det mest imponerende med JBL Reflect Flow er det ergonomiske designet som sikrer at øreproppene sitter ekstremt stabilt i øret. Kombinert med riktig sett silikonforing og vannavstøting etter IPX7-standarden, gjør dette proppene egnet til all slags trening på land.

Lyden er god, spesielt om du liker tung bass. Proppene stenger ulyd ute og holder musikken inne, uten lekkasjer til omgivelsene. Batterikapasiteten er godt over middels, og prisen fornuftig.

Den største innsigelsen er vekt og størrelse. Personlig vil jeg fortsatt foretrekke Jabra Elite 75T til lange løpeturer, fordi disse er små nok til ikke å stikke ut av øret, og lette nok til at de ikke aldri oppleves som ukomfortable. Men til prisen er JBL Reflect Flow absolutt et fornuftig kjøp.