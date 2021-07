TEST: Dell Latitude 7320 Detachable

Dell inntar den ikke fullt så mettede nettbrettkategorien blant Windows maskiner, der Microsofts Surface er kjempen å slåss mot. Dell Latitude 7320 Detachable er rettet mot bedriftsmarkedet og er nok en maskin man enten elsker eller hater.

Latitude 7320 er en velbygget maskin. Brettet har en ramme i Aluminium med en stor glassfront. Brettet kjennes velbygget og solid, samtidig som det er syltynt og perfekt å ha med seg på reise. Maskinen veier 851 gram som er akkurat passe tungt slik at det er lett å bære med seg ut i felten eller for å vise noe til en kollega, men også står solid og godt når du jobber på den.

Dell Latitude 7320 Detachable Skjerm: 13 tommer touch-skjerm i FHD med 1920x1280 i oppløsning.

Prosessor: Intel 11 generasjon i5-1140G7 Vpro (4 kjerner 8 tråder)

Grafikk: Intel Iris X

Systemminne (RAM): 16 gigabyte

Lagringsplass: 256 gigabyte (PCIe NVMe)

Webkamera: 5 megapiksel med 1080 oppløsning

Bakre kamera: 8 megapiksel med 1080 oppløsning

Trådløst: Wifi 6 / Bluetooth 5.1

Tilkoblinger: 2 USB-C/Tunderbolt 4 porter med Power Delivery 3.0 og DisplayPort, 3,5 millimeter hodetelefonplugg.

Operativsystem: Windows 10 Pro

Batteri: 40 Wh

Øvrig: Ansikt- og fingeravtrykkleser, NFC og fysisk smartkort-leser, styrepenn.

Størrelse: 288.4 x 207.9 x 8.44 mm

Vekt: 1,2 kg (851 gram uten tastatur)

Pris: 18 350 kroner

To hender

Å sette opp nettbrettet er noe du må ha to hender for å gjøre. Støtten er innebygget på baksiden av nettbrettet og er et panel av tynn aluminium. Jeg har flere ganger gjennom testperioden følt at jeg var i ferd med å ødelegge den fordi den er så fleksibel. Når støtten er brettet ut derimot står nettbrettet støtt. Det hadde likevel ikke vært en dum idé å hatt en tykkere ramme for å avstive støtten bedre, den føles ganske billig selv om den er laget av aluminium.

Lakken som Dell skryter av er vannbasert klarte å få noen riper bare etter første dagen. Det er kun i overflaten og du må vite hvor du ser for å finne dem, men dette er nok et tegn på at nettbrettet etter hvert vil få synlige bruksmerker.

På høyre siden av nettbrettet har en smartkort-leser, hodetelefon-plugg, og en USB-C/Tunderbolt 4 plugg. Andre siden har kun en USB-C/Tunderbolt 4 plugg. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Få porter

Maskinen har noe dårlig utvalg av porter. Det er kun to USB-C porter på maskinen, disse støtter dog Thunderbolt 4, og Displayport, samt du kan lade maskinen fra begge sider. Det hadde vært fint med én USB-A port men nettbrettet er for tynt for det, man klarer seg nok fint med en adapter.

I tillegg til de to USB-C portene er det også en 3,5mm hodetelefonplugg, NFC, smartkort- og fingeravtrykksleser. Jeg har tidligere vært stor tilhenger av ansiktsgjenkjenningen til Windows, men Dell har fingeravtrykksleser som er raskere enn ansiktsgjenkjenningen, og har blitt mitt førstevalg når jeg låser opp maskinen. Det hjelper at fingeravtrykksleseren er rett under på-knappen.

På baksiden rett under på-knappen er det en svært responsiv fingeravtrykksleser. Oskar Hope-Paulsrud

Grei skjerm

Den 13 tommer store skjermen går nesten kant-i-kant på sidene mens det er en ganske stor kant rundt topp og bunn av nettbrettet. Det er helt greit da det er plass til et ganske greit kamera, og eget Windows Hello IR kamera. Som gjør at man ikke får samme rødskjær over bildet som noen av de kombinerte Windows Hello kameraene gir deg. Kameraet på baksiden gir også akseptabel kvalitet og vil nok holde til å ta bilder av en presentasjon eller gjøre fjerninspeksjon med. Den brede kanten til skjermen gjør også at tastaturet har noe å hvile til når man bretter det opp i den mest ergonomiske formen.

Skjermen 13 tommer i 3:2 formatet. Og har en oppløsning på 1920 ganger 1280. Det er nok for en skjerm av den størrelsen, og 3:2 formatet er etter min mening et fantastisk format. Det gir deg god plass å jobbe på enten du jobber med tekst, bilder eller i store regneark. Dell oppgir at maks lysstyrke er 500 nits. Våre tester viser omtrent 430 nits på maks lysstyrke. Det er likevel nok til at du ser skjermen i sollys.

Medfølgende penn

Tastaturdekselet følger med nettbrettet og har også en egen plass for en penn som bruker Wacoms penneteknologi. Pennen er svært responsiv og har blitt brukt i testperioden til å tegne tankekart til ideer, men også som musepeker når nettbrettet var uten tastaturdekselet. Jeg har gjennom testperioden savnet et dedikert sted å feste pennen når jeg har brukt den uten tastaturdekselet. Det er mange magnetpunkter på nettbrettet men det er ingen som er perfekte for å henge pennen på.

Du må brette ned tastaturet for å komme til pennen som har en egen ladeplass i tastaturet. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

I selve tastaturdekselet har pennen en plass der den kan ligge begge veier. Pennen lades med to små tilkoblingspunkter som pennen kobler seg til bare du slipper den ned i gropen, og der blir den festet med magneter. Gropa er i den delen som blir skjult når du bretter opp tastaturet for å få en liten vinkel. For at tastaturet skal være behagelig bør det være brettet opp. Det betyr at om skal du bruke pennen må du brette ned tastaturet og brette det opp igjen. Det har ført til at pennen har gått tom for batteri flere ganger, fordi den har endt opp med å ligge på pulten i stedet for i gropa på tastaturet.

Fleksiblet, men helt greit tastatur

Tastaturdekselet i seg selv er helt greit. Jeg tok noen skrivetekster for å sjekke hastighet og klarte å skrive cirka like raskt med tastaturet på Dells nettbrett som Microsofts fantastiske tastatur på Surface Laptop. Jeg ville riktignok ikke valgt Dells nettbrett fremfor et tradisjonelt laptop-tastatur. Selv om det er lett å skrive fort på tastaturet er det også lett å skrive feil. Feiltrykk var en konstant irritasjon ved tastaturet. Spesielt enter-knappen er kun en rad høy og min skriveteknikk stort sett bruker øvre del av tasten. Det har ført til at alle meldinger jeg har sendt på meldingsplattformer siste to ukene har inneholdt ‘-tegnet før enter. Fordi jeg trykket på ‘-tegnet ikke på enter-knappen. Vi har testet med det Britiske tastaturet, det kan hende enter-knappen og tastaturlayout er noe annerledes på det nordiske tastaturet.

Tastaturet brettes opp slik at man frå en mer ergonomisk skriveopplevelse, bak bretten er også styrepennen skjult. Foto: Oskar Hop: Paulsrud

Tastene er også svært lave som har ført til at jeg har måttet ha ekstra kortklipte negler for å føle det komfortabelt å skrive på. Dette er ikke et tastatur for deg som liker å ha lange negler.

Ellers er det en god del fleks i tastaturet, noe vi må forvente av et deksel, og baklyset er godt nok for å se tastene, med to lysstyrker for ulike lysforhold.

Styreflaten er noe liten, men svært presis. Multitouch fungerer også godt på styreflaten. Den er fortsatt svært nyttig sammen med pennen da noen ting på Windows fortsatt ikke er perfekt for ren touch.

God hverdagsmaskin, ikke noe ytelsesmonster

Maskinen vi har testet har en i5-1140G7 prosessor med 16 Gb ram og 256GB. Dette skal holde greit til kontorarbeid, og bildebehandling. Noe kraftigere enn det vil nok kreve at man oppgraderer til i7 versjonen. Prosessoren klarer akkurat å kjøre Lightroom Classic, i testperioden måtte jeg sørge for at maskinen var i det beste ytelsesnivået når jeg skulle importere og behandle bilder. Lightroom og råfiler var på kanten av det prosessoren klarte, men det kjørte likevel bra. Ellers jobbet maskinen godt for vanlig kontorarbeid, og startet opp raskt.

Jeg satt mye med ekstern skjerm og tastatur, da var det en drøm å kunne fjerne tastaturet og bare ha en skjerm hvor jeg kunne ha bakgrunnsverktøy som Slack, mens jeg hadde oversikt på større skjerm. Denne maskinen er ypperlig for å bruke med en USB-C/Tunderbolt 4 dokkingstasjon, pulten blir ryddig og det ser ut som kun en-alt-i-ett-maskin ville gitt meg på pulten. Viftelyden til maskinen er derimot ikke ypperlig. Med en så tynn maskin forventer jeg at kjører i gang vifta ganske fort. Det var ikke feil. Vifta startet gjerne rolig noe som ikke hadde vært irriterende hvis viftelyden hadde vært konstant. I stedet var lyde svært mørk og det hørtes nesten ut som noe bremset opp vifta. Lyden var til stor irritasjon og det var nesten bedre når vifta gikk maks enn når den gikk sakte, selv om det var en noe mørkere viftelyd hele tiden uansett tempo.

Foto: Oskar Hop: Paulsrud

Nok batteri til en arbeidsdag

Dell oppgir kun at batteriet er 40Wh stor tog at batteritiden vil variere basert på bruk og temperatur. I vår batteritest målte vi 7 timer og 57 minutter i PCMark 10 sin kontorapplikasjonstest med rundt 100 nits i lysstyrke. Det tilsvarer litt under medium lysstyrke. Det holder til en arbeidsdag uten strømadapter. Laderen som leveres med maskinen er en 65 watts lader, og sammen med Dells ladeoptimalisering kan lade mas–en på 35 – 40 minutter. Bruker du maskinen aktivt og uten ladeoptimaliseringen tar det halvannen til to timer å lade opp maskinen.

Konklusjon

Dell latitude 7320 Detachable er et nettbrett for dem som vil ha en fleksibel maskin som kan brukes i mange ulike scenarioer. Den er nesten 4000 kroner billigere enn den tilsvarende Surface Pro 7 med tastatur og penn, og er nok et godt valg skal man ha nettbrett. Dell-maskinen leverer de tynnere rammene på skjermen og tykkelsen på nettbrettet som vi ba om i Surface pro7 testen.

Jeg tror Dell latitude 7320 Detacable er en god konkurrent til Surface Pro 7 hvis du skal ha nettbrett, men du vil nok få mer datamaskin for pengene og bedre tastatur hvis du velger å kjøpe en mer tradisjonell laptop. Som Surface Laptop eller Huawei Matebook 13.