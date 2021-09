TEST: Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Z Flip3

Etter en uke i lomma kan jeg si at jeg gleder meg til resten av testperioden. Samsung har gjort en god jobb med den nyeste versjonen av Flip. På papiret ser det ut som et godt sammensatt produkt. I praksis er det noen små ting som foreløpig har dukket opp.

Praktisk design

Det har kommet kritikk fra noen om vi egentlig trenger brettbare telefoner. Personlig har jeg også vært usikker, men som teknologioptimist så har jeg hatt trua på at man kan finne et mer allment bruk med en bøybar skjerm enn entusiasttelefonen Fold3. Du kan lese vår test av Fold3 her.

Med Flipen har Samsung funnet en mer fornuftig måte å ha en brettbar skjerm for den gjennomsnittlige mobilbrukeren. Det er som på tidlig 2000-tallet. En liten telefon som blir større. En av de første dagene med telefonen hadde jeg glemt at jeg hadde lagt den i lomma, og hentet med meg min 6,6 tommer store OnePlus 7t pro som jeg bruker til vanlig. Jeg låste døra for å så komme på at, nei jeg hadde allerede telefonen i lomma, og måtte låse opp igjen så jeg kunne legge fra meg den OnePlus-en. Dette har skjedd flere ganger, dog uten at jeg tar med meg en annen telefon.

Sammenbrettet har Z Flip3 en liten skjerm som kan brukes til å se på klokka, lese varsler samt noen flere verktøymoduler som lar deg følge med på kalender, tidtaker og styre musikk Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Avtrykket til telefonen er så lite, at det er som å ha en kortholder, eller liten lommebok i lomma. Ja, den er tykkere enn de fleste andre telefoner når den er sammenbrettet. Det er ikke noe problem, fordi den lille størrelsen på telefonen gjør at tykkelsen ikke har så mye å si. Mitt førsteinntrykk med andre ord at telefonen er god for deg med små lommer eller vesker. Det må likevel legges til at det er et lite luftrom mellom skjermene når telefonen er sammenbrettet, dette suger til seg lo fra jeans eller liknende, og kan være noe irriterende etter kort tid

Myk skjerm

Den brettbare skjermen er naturlig nok noe mykere enn en tradisjonell skjerm. Når jeg har latt andre leke med telefonen, har jeg stort sett fått kommentaren:

– Jeg kjenner bretten, det er litt rart. Men vi ser den jo ikke så godt.

Og det er mitt førsteinntrykk og. Det er ikke noen man legger merke til noe særlig før man ruller over bretten. Det kan virke litt rart men selv på den korte tiden jeg har hatt telefonen har jeg rukket å bli vant til det, og syntes egentlig det er litt behagelig å rulle over. Jeg får på en måte en taktil følelse. Men vet ikke hvor lenge den følelsen kommer til å vare.

Utbrettet har telefonen en 6,7 tommer stor lang og smal skjerm Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Den myke skjermen gjør også at det ripes lett. Når du starter telefonen for første gang, gir den deg en rekke advarsler. Blant annet ikke dunk neglen ned i skjermen, da blir det riper. Etter å ha prøvd kan jeg bekrefte at det skjerm, men jeg finner ikke igjen ripa. Men det er nok fint mulig å få permanente riper hvis man graver neglene ned i skjermen.

Liten, men praktisk frontskjerm

Forsideskjermen er som å ha smartklokke. Når du bretter sammen telefonen kan du få oversikt over notifikasjoner, styre musikk, se kalenderen samt flere ulike verktøy. Du kan riktignok kun bruke det Samsung har laget for skjermen og ikke verktøy som tredjeparter lager. Den lille forskjermen hadde for meg en liten læringskurve. Samsung gir deg aldri noe guide på hvordan du bruker den, hadde de gitt meg en innføring i den lille skjermen i oppsett-prosessen hadde jeg nok tatt den i bruk hyppigere mye tidligere. Det tok meg tre til fire dager før jeg fikk med meg alle funksjonene. Sveiper du ovenifra får du små mini-innstillinger som består av lysstyrke og lydinnstillinger, her syntes jeg Samsung også kunne lagt til en lommelykt-knapp. Sveiper du til høyre får du notifikasjoner. Som du kan trykke deg inn på og lese, skal du ut igjen kan du ikke sveipe tilbake, slik som hadde vært naturlig, men du må rulle opp og klikke på tilbakepila. Sveiper du mot venstre får du opp alle de ulike verktøy-skjermene du har valgt. Du kan også dobbelttrykke på av/på-knappen for å åpne kameraet

Fra den lille skjermen foran kan du blant annet styre multimedieavspilling. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Programvare

Programvaren er den den du er vant til fra Samsung, men med små tilpassinger i kameraappen og i enkelte andre apper slik at du kan brette telefonen og gjøre en ting på øvre del og en ting på nedre del av skjermen. Hvilke apper som har den funksjonaliteten føles litt tilfeldig og vil nok være noe som anmeldelsen vil gå dypere inn på. Samsung har også en haug med forhåndsinstallerte applikasjoner som man nok fint kunne klart seg utenom.

Foreløpig konklusjon er at Samsung har gjort en god jobb for å gjøre brettbare telefoner allemannseie. Den er praktisk, og jeg har foreløpig ikke noe store klager på telefonen. Det er nok ikke et dårlig valg, men vi vil ikke konkludere enda. Telefonen skal testes over lengre tid for å se på holdbarheten. Den forrige versjonen hadde noen telefoner der skjermen sprakk etter tre til seks måneder. Vi skal teste telefonen videre nå og kommer med en konklusjon om cirka tre måneder når vi har fått stresstestet og brettet den litt mer.