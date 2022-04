Den aller beste lyden finner man stort sett i hodetelefoner som kobles til med kabel. Da slipper du forsinkelser og kompresjon og dekompresjon av lyden via Bluetooth. Og du slipper å tenke på å lade batteriene. Det har vi fastslått i en tidligere test.

Men ledninger er noe herk, og alltid i veien. Så hva gjør du da om du vil ha god lyd på kontoret?

Vel, det kommer an på hva som menes med lyd. Er det musikk til arbeidet? Eller er det talelyd i videomøter og telefonsamtaler? Og hvor mye skal det koste?

Tre på testbenken

Vi har sett på tre nye modeller. En fra Logitech, en fra Jabra og en fra Poly. Felles for alle er at de er skreddersydd for kontorbruk. Det betyr at de ligger på ørene og ikke over med en klokke som kapsler inn øret. Og at de har en nedfellbar bom hvor det sitter en mikrofon.

Poly og Logitech kan ikke brukes til tale med mikrofonbommen oppe. Når du slår den opp, kobler du ut mikrofonen. Det kan jo være greit i et videomøte. Jabra har to moduser. En med bommen nede og en med den oppe. Når bommen er nede, er lyden selvsagt best.

Tale og apper

Talekvalitet er selvfølgelig et veldig viktig poeng for slike hodetelefoner. Over årene har antallet mikrofoner gått opp. Både for å fange din egen tale best mulig og for å kansellere støy fra omgivelsene. For å få til det, må algoritmene vite hvor lyden kommer fra for å forsterke eller dempe mest mulig korrekt.

Av og til har vi behov for å slappe av litt og kanskje nyte musikk. Da kreves det at hodetelefonene kan gjengi musikk av høy kvalitet.

Det er stor forskjell på appene til hodetelefonene. Den soleklare vinneren er Jabra. Deres app har mange innstillinger, som personlig tilpasning og equalizer. Poly og Jabra har lys som kan aktiveres i appen og som viser at du er i en samtale.

Logitech Zone 900

Zone 900 er den trådløse varianten av et sett vi har testet før. Det er veldig enkelt i bruk, med greie kontroller på den ene siden og mute-knapp på bommen.

Appen har en equalizer som gjør at du kan velge mellom ulike innstillinger, slik som tale. Det gjør det bedre til samtaler. Så kan du stille om til musikk etterpå. Uansett kan ikke dette redde noe bedre enn tredjeplassen på musikkgjengivelse. De to konkurrentene er rett og slett bedre. På samtalekvalitet havner det på midten.

Så var det utseende og kvalitetsfølelse, da. Som neppe betyr reell kvalitet, men Zone 900 ser litt mer plastaktig ut enn de to andre. Det passer bedre på kontoret enn på bussen.

Poly Voyager Focus 2

Det er veldig mye bra å si om disse hodetelefonene, men en merkelig designbeslutning gjøre oss forbauset. Ladegrensesnittet er ikke USB-C, men foreldede micro-USB. Det gjør ikke så mye hvis du bare lader dem i ladedokken, men som du skal lade på farten, må du ha med en av disse stadig sjeldnere kablene.

Selv om knappen som kontrollerer støyreduksjonen har to trinn, er det ikke mye futt i noen av dem. Det kommer mest av at ørene er tildekket.

Appen, som finnes både på telefon og datamaskin, er innholdsrik og instruktiv, men har ikke equalizer.

Derimot imponerer Poly på talesiden. Det er rett og slett overlegent. Både du og den du snakker med, hører godt selv om du er i et støyende kontormiljø. Billigst er de også.

Utseende og kvalitetsfølelse havner på midten. Som Zone 900 er dette best innendørs. Ikke ute, om du er av den forfengelige typen.

Jabra Evolve2 75

Jabra har en stor ulempe. Den genererer av og til støy når du starter en samtale. Det går bort når du slår bommen opp og ned, og vi antar de fikser det i en oppdatering, men det er irriterende når det skjer så ofte.

Samtaleytelsen er god, men ikke bedre. Det er dårligst i testen, med mindre du selv er i støyende omgivelser. Da får du glede av kanselleringsegenskapene. Men ikke samtalepartneren.

For Jabra skiller seg ut med den beste støykanselleringen. Settet har øreputer som legge seg bedre på ørene og dekker dem, og elektronikken jobber bedre. Dessuten ser det vesentlig mer «påkostet» ut enn de andre. Dette er settet du vil ha med deg på bussen. Her får du også glede av den beste appen med den beste equalizeren.