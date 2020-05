TEST: Huawei P40 Pro

Det er ikke til å stikke under en stol at Huaweis nye toppmodell P40 Pro, som riktignok blir detronisert av litt hvassere P40 Pro + i sommer, har en egenskap som overskygger alle andre. Den har ikke støtte for Google Mobile Services. For de fleste mulige kjøpere er det et avgjørende skal/skal ikke. Mange viktige apper er avhengig av GMS for å virke, fordi dette er et tjenestelag som appene kan koble seg til.

Den kinesiske giganten har på ingen måte tenkt å legge inn årene av den grunn. De har sitt eget tjenestelag som tilbyr de samme tjenestene til Android. For dette er en Androidtelefon og det amerikanske forbudet gjelder ikke selve operativsystemet. Det er basert på åpen kildekode. Problemet er at P40 Pro kommer uten Google Play hvor vi er vant med å gå inn å hente apper.

Alternativ

I praksis er det en liten jobb å bytte tjenesteplattform i en app. For en utvikler å gå over fra GMS til Huaweis egen tjenesteplattform HMS er det lite arbeid. Den tilbyr det samme, og faktisk litt mer til apper, jobben er gjort på fra noen timer til et par dager. Huawei bemannet opp rundt om i verden for å få fortgang på dette. Resultatet er at stadig flere apper er å finne på Huaweis AppGallery, som deres appbutikk heter. Selskapet vet at de må ha minst et par hundre av de viktigste appene i Norge over før de nye telefonene deres kan blir et alternativ for de fleste.

Tar tid

Sakens kjerne: Nå jobber 12 personer i Huawei for å fylle opp AppGallery med viktige norske apper. De er kommet godt i gang. Foto: Odd Richard Valmot

I praksis betyr det at selv om P40 Pro er en svært imponerende telefon så får Samsung ha det meste av den øvre banehalvdelen for seg selv. Apple, som er den langt største leverandøren til norske mobilbrukere, bryr seg sikkert katten om katteslagsmålet i Androidleiren. Deres kunder er utrolig lojale, uansett hva slags tekniske fremskritt konkurrenten trekker ut av ermet.

Dessverre

Dessverre for Huawei betyr det at de ikke, så langt i hvert fall, kan bedømmes som likeverdige konkurrenter med telefoner som bruker GMS. Derfor hjelper det ikke hvor fantastisk denne telefonen er, for det er den. Den kan ikke få den karakteren den fortjener, og det er trist. Huawei har gjort veldig mye de siste årene gjennom innovasjon, ikke minst på kamerasiden. Vi hadde neppe sett de nye kameraene i Samsungtelefonene og i andre merker om de ikke hadde kjent nakkepusten fra Huawei.

Nå det er sagt, er ikke situasjonen så håpløs som den kan virke om man bare titter inn i Huaweis AppGallery. Her ligger det riktignok veldig mange apper, men mangellisten over de store er lang. Derfor må brukere utvise litt mer tålmodighet og oppfinnsomhet enn de er vant med på Google Play.

Flere veier til målet

Det er heldigvis flere måter å legge inn apper på. Vi synkroniserte P40 Pro mot en eksisterende Samsungtelefon og opplevde at en masse apper ble med over. Det som var mer overraskende var at de fleste av dem virket. Når vi startet NRK-appene sa de at den må ha GMS, men så virket den likevel. Slik er det med flere av appene som blir med over ved synkronisering.

Det er også mulig å benytte andre app-butikker slik som APKPure som har veldig mange apper. Vi installerte til og med Google Maps herfra, og selv om den også ba om GMS så virket den helt normalt.

Quick Apps

En annen måte å legge inn apper på er gjennom såkalte Quick Apps. De ser ut som apper og oppfører seg som apper, men de fungerer via nettleseren. Det er vanskelig å se at dette ikke er «the real thing», og som bonus tar de ikke mer plass på telefonen enn ikonet som aktiviserer nettleseren. Både, DNB, Sparebank 1 og Sbanken og flere, fungerer som Quick Apps. Noen funksjoner som innlogging i banken med fingeravtrykk kommer først når de får lagt over selve appen.

NRK TV og NRK Radio er ennå ikke på plass i Huaweis AppGallery selv om de fungerer. Kanskje noe for statskanalen å tenke på. Vipps og EasyPark fungerer ikke ennå. De må gjøre en liten jobb. Vipps sier i en e-post til oss at de har god dialog med Huawei, men ikke når de er på plass.

Huawei har nå 12 ansatte i Norge for å få orden på de norske appene. De begynte med dette i desember og nå er rundt 100 norske apper på plass. Målet er å få på plass minst 200 apper i løpet av noen måneder, og da er aller viktigste på plass. Snart kommer det en nettside hvor man kan søke og se utviklingen av norske og andre apper som er i App Gallery. I Europa er det nå integrert over 55 000, og det er bare en begynnelse.

Tre av appene vi er vant med skal fungere er e-post, kalender og kontakter. De som skal synkronisere mot Exchange har ingen problemer, men med Google er det vanskeligere. Vi får e-post og kontakter til å synke, men ikke kalender. Det er hva vi hører at Huawei jobber for å løse.

Det var en lang, men viktig innledning til selve telefontesten.

Selve telefonen

Som alle toppmodeller er selvfølgelig Huawei P40 Pro en 5G-telefon. Det er liten tvil om at selskapet er de som har den mest velutviklede 5G-teknologien, selv om dette mer gjelder innen infrastruktur og ikke telefonen i seg selv. Likevel er det en fordel at 5G-modemet er implementert på selve prosessorbrikken og ikke ligger på en brikke for seg selv.

5G er ikke noe telefonbrukere vil ha så store glede av på lenge, men det er jo bra at det er på plass.

Design

Dette er et kapittel som hører med, men som ikke er så veldig mye å si om annet enn at den ser lekker ut. Omtrent som andre nye telefoner i dag hvor skjermen går helt ut til kantene og buer litt over. Litt mindre bue faktisk enn i P30. Vi mistenker at P30 var av typen; se hva vi får til! Metallbaksiden kryper litt opp i hvert hjørne, eller som Huawei kaller det; Quad-Curve Overflow Display. Om det er bare et designelement, eller beskytter skjermen er uvisst.

Metall og glass: Huawei har lenge boltret seg i baksider med fargespill. Foto: Odd Richard Valmot

Sammenlikner vi den med S20 Ultra så har den litt mindre skjerm og følgelig litt kortere og smalere. Med litt lavere pikseloppløsning, uten at det er mulig å se. Med 209 gram er den også 13 gram lettere.

Detalj: Baksiden i aluminium er bøyd oppover i kanten og beskytter skjermen. Foto: Odd Richard Valmot

De dyreste mobilene har på kort tid fått alternativer til skjermens vanlige oppdateringsfrekvens på 60 Hz. P40 kan nå settes til 90 Hz også, som gir bedre flyt når man skroller sider og spiller.

Skjermen er en fryd å se på med klare, mettede farger. Nesten like klare og mettede som på S20 Ultra, men ikke helt.

Utholdende

Vi hadde trodd at siden Huawei har vært en leder på batteristørrelse ville dette fortsette, men de har stoppet på 4,2 Ah. Her er de grundig forbigått av Ultra-en med sine 5 Ah. Da er det egentlig litt pussig at P40 er 0.2 mm tykkere. Men det er tall på papiret. Forskjell er nesten umerkelig.

Om batteriet er litt mindre enn i Samsungs toppmodell betyr ikke det at telefonen har dårligere batterilevetid. Huawei har utviklet prosessorene sine til rene sparebøsser og Kirin 990 er et godet eksempel på det.

Her er noen ytelsestester vi gjorde på telefonen:

Kameratopp

Kameraene i P40 Pro er rett og slett noe for seg selv. De tar fenomenale bilder. Det hadde vi også forventet, for det kinesiske selskapet har vært i teten av kamerautvikling lenge, og skal ha mye av æren for at Samsung og andre har blitt skremt til å utvikle raskere.

I tillegg til en ToF avstandssensor kan telefonen by på tre temmelig kapable kameraer. Hovedkameraet er på 50MP med f/1.9. En ultravidvinkel på hele 40MP med f/1.8 sørger for vidsynet, mens et periskopmontert telekamera på 12MP med 5X optisk forstørrelse sørger for langsynet. Med digital zoom på 10x til påstår Huawei at kameraet er godt for 50x. Det kan de godt si, men resultatet blir ikke bra. De digitale skaleringseffektene er påtakelige. Akkurat som når Samsung påstår at S20 Ultra kan skalere til 100X.

Svær kamerarigg: Kameraene stikker godt ut på baksiden. Noen liker ikke det, men det gir lenger optisk bane mellom linsene og sensorene. Foto: Odd Richard Valmot

Selv om Samsungen hadde den største sensoren i en mobil en stund, er den som sitter i P40 Pro litt større. Og mens Huawei stopper på 50 MP fortsetter S20 Ultra til 108 MP. Begge slår sammen piksler for å skape større klynger av dem for å fange mer lys. Samsung slår sammen ni og ni, mens Huawei fire og fire. Det gir litt større makropiksler. I stedet for å benytte røde, grønne og blå fargefiltre (RGGB), bruker Huawei røde, gule og blå (RYYB). Det gir betydelig mer lys inn på sensoren og kan forklare litt av Huaweis nattegenskaper.

I de andre sensorene bruker telefonen RGGB-sensorer.

En funksjon vi liker er å dele et videobilde i to og ta både oversikt og telefoto i et. Huawei har i det hele tatt veldig godt utviklet programvare for både bilder og video og er kanskje det beste eksemplet på at tradisjonelle kameraprodusenter må få fart på innovasjonen.

Kamerakonge: Ingen har fått bedre karakter i DXOmarks kameratest. Det gjelder også frontkameraet. Foto: Odd Richard Valmot

Skal vi lene oss på dem som tester kameraer i DXOmark så er dette rett og slett den hvasseste kameratelefonen som er i salg. Den leder litt på Samsung S20 Ultra og den slår den til og med den på frontkameraet, der Ultraen satte ny rekord for ikke lenge siden. Det er kanskje ikke så rart, for P40 Pro har to kameraer på forsiden. Et infrarødt kamera i tillegg som gir imponerende bokeh-effekter i tillegg til rask og sikker biometri fra ansiktet.

Ulempen er selvfølgelig at den har en ganske betydelig kameraoval i toppen av skjermen i stedet for et knøttlite hull

Nattens konge

Svarte natta: Som ventet ligger P40 Pro et lite knepp foran på nattfotografering. Foto: Odd Richard Valmot

P40 Pro setter en ny standard på nattfoto. Det var Huawei som for alvor begynte å bruke mange eksponeringer fra flere kameraer og så sette dette sammen til et bilde med programvaren. Det har konkurrentene også lært seg med vekslende hell. S20 Ultra var fantastisk, men P40 Pro er faktisk hakket hvassere.

Låser opp

P40 har fått det Huawei kaller neste generasjons fingeravtrykkssensor i skjermen, som skal være 30 prosent raskere. Den er i hvert fall veldig rask, og den beste vi har testet til nå. Dette gjelder også ansiktsgjenkjenning som IR-sensoren hjelper til med.

Lyd

Lyden i telefonen er bra. Høyttaleren har god kvalitet, men målt mot f.eks. Samsungs S20 Ultra når den ikke opp rett og slett fordi den jobber alene. Ultraen, og de to andre S20-modellene, har stereolyd og det merkes både på bredde og volum. For å gjengi talelyd benytter P40 Pro såkalt akustisk skjerm som benytter et område av skjermen til å gjengi talelyden. At telefonen ikke kan bruke dette som den ene høyttaleren i stereolyd kan tyde på at den er begrenset til volumet og frekvensene til talelyd.

Selger som bare det

Tross den amerikanske hinderløypa går telefonforretningen til Huawei strålende. Siden januar har de solgt over 10 millioner 5G-telefoner. Året før solgte de 44 millioner av P- og Mate Pro modellene sine, en økning på 50 prosent fra året før. I Kina har de brukt App Gallery i mange år og her er apptilgangen stor. Kineserne støtter også opp om telegiganten sin, og når det er 1,3 milliarder av dem så blir det store tall.

Karakter

Spørsmålet er om det er mulig å sette karakter på en telefon som har så store begrensninger i kan karaktersettes. Den er foreløpig en telefon for de få. Det kommer til å endre seg etter hvert som Huawei får overtalt apputviklerne til å støtte sin egen tjenesteplattform.

Hadde det ikke vært for dette mener vi telefonen hadde fortjent en 9-er.