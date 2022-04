I sin første måned i salg har Apples nyeste iPhone SE klatret opp på 9. plass i Telias topp 10 mest solgte mobiltelefoner i Mars. Det er med andre ord en telefon som har gått bra i sin første måned, men er det et godt kjøp?

Med åpent sinn og klar til å prøve ut noe nytt tok jeg i bruk en Apple-telefon for første gang for å teste om den billigste iPhonen er en god introduksjon for nye brukere, og for de som må ha iPhone, men ikke har penger til å kjøpe toppmodellene.

Dette er den tredje gangen Apple lanserer en SE-versjon av iPhone. Tekniske spesifikasjoner alene gir et godt inntrykk, men dette er ikke telefonen for de som ser etter et ytelsesmonster. Målgruppene for denne telefonen er nok heller første nye iPhone til ungdommen eller som en enkel telefon for de eldre.

Design og konstruksjon

Telefonen er basert på det samme designet som 2020 versjonen av iPhone SE, som igjen var basert på iPhone 8-designet. Det kan være et tegn på at Apple prøver å kvitte seg med gammelt inventar. Deler av designet kjenner vi faktisk igjen fra 2014, og iPhone 6.

Med andre ord et nokså gammel design som ser datert ut. Apple beskriver designet som «ikonisk», som vel bekrefter at de prøver å gjøre noe gammelt og utdatert litt kulere enn det er. Telefonen har store kanter rundt skjermen og er nok ikke en enhet som gjør at du får kommentaren: «har du fått ny telefon»? Sjansen er nok større for at kommentaren blir «jøss, har du den fortsatt?»

iPhone SE (2022) Skjerm: 4,7 tommer LCD 730x1334 piksler

Prosessor: Apple A15 Bionic

Systemminne (RAM): 4GB

Lagringsplass: 64GB/128GB/256GB

Hovedkamera: 12 megapiksler f 1.8

Frontkamera: 7 megapiksler f 2.2

Operativsystem: iOS 15.4

Trådløst: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Bluetooth 5.0

Annet:

Batteri: 2018 mAh, støtter 20W hurtiglading, QI trådløs lading 7,5W Størrelse: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm

Vekt: 144 gram

Pris: 5 290kr (64GB), 5 990kr (128GB), 7 290kr (256GB)

Ser man bort fra designet er byggekvaliteten som den pleier å være hos Apple. iPhone SE er en solid telefon laget i gode materialer. Glasset som er både foran og bak er det samme Apple bruker i iPhone 13 og skal tåle en støyt. En unik ting ved telefonen er at hjem knappen ikke er forsvunnet, til glede og forargelse. Fordelen med hjemknappen er at man da har Apples TouchID, ulempen er en tykk kant over og under skjermen. Det er kun cirka 65 prosent av telefonen som er dekket av skjerm, i motsetning til cirka 85 prosent på iPhone 13 mini.

Det er fullt mulig å utnytte mer av telefonens areal til skjerm selv med hjemknapp. Dette er nok et tegn på at iPhone SE er en restlager-telefon der den nye oppdaterte innmaten må passe inn på størrelsen til de gamle delene. Dermed er svært mye av begrensningene til telefonen satt allerede før man har startet utviklingen.

I daglig bruk er telefonen en god og funksjonell telefon. I samtaler fikk jeg god respons på at lyden var god. I noen tilfeller da jeg snakket med andre iPhone brukere, fikk jeg respons på at samtalekvaliteten var bedre enn normalt.

Når det gjelder tekst derimot var det merkbar forskjell på autokorrekturens hissighet. Jeg gikk over fra standard-tastaturet til Google keyboard tidlig på grunn av at Apple sitt tastatur var vanskelig å være presist på. Dette er noe jeg gjør på stort sett alle enheter jeg tester, men på tross av dette, fortsatte tastaturet å føles upresist ut. I tillegg opplevde jeg også autokorrektur-funksjonen som svært hissig sammenliknet med hva samme tastaturet gjør på Android-plattformen. Det er nok noe man legger mest merke til hvis man går fra Android til iOS, men det har vært et irritasjonsmoment gjennom hele testperioden. Kombinasjonen av et lite og upresist tastatur, som følge av den lille 4,7-tommer skjermen, og en hissig autokorrektur-funksjon har ført til at jeg aldri har skrevet så mange rettelser på meldinger som jeg har gjort mens jeg har testet denne telefonen.

Den mørkeste av telefonene er i fargen Apple kaller midnatt, som ser svart ut, men egentlig er i en svært mørk blåfarge Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Fantastisk på sosiale medier

Som en ren sosiale medier-telefon slår kameraet til iPhone SE selv de dyreste toppmodellene med Android. Det er enkelt og greit fordi det er lettere for utviklerne å tilpasse koden for hver enkelt telefon for iOS enheter enn for Android. Det går selvfølgelig an å bruke kamera-appen og dele bildet i historiefunksjonen, men det gjør en relativt enkelt prosess ganske mye mer avansert.

Skjermen på iPhone SE er som nevnt tidligere i det minste laget, men det er nok det eneste jeg har å klage på. Lysstyrken er god nok i sollys ute, og blir mørk nok til å ikke blende deg når det er mørkt. Hvis man ser på spesifikasjoner ser det ut som om skjermen er det samme som ble brukt i 2020-varianten av iPhone SE og iPhone 8 fra 2017.

På dette bildet har vi skygger som gjør at vi kan se spennet på iPhone SE sitt kamera. Kameraet takler nokså ulike lys nokså bra, og unngår at noen deler av bildet blir altfor lyst eller altfor mørkt Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Når det gjelder lagringsplass prøver Apple å få den billigste modellen til å se mer interessant ut enn den er. Modellen vi har testet har vært den største modellen, med lagringskapasitet på 256 GB, som er i salg til en pris på 7290. Det er 700 kroner billigere enn det iPhone 12 mini selges for på elektronikk-kjedene i Norge. Den billigste av iPhone SE (2022)-modellene har 64 GB lagringsplass. Det er litt lite lagring i 2022, og vil nok raskt fylles opp. Dermed blir modellen med 128 GB lagringsplass den mest logiske å kjøpe.

Helt OK kamera

Kameraet er godt nok til bruk på sosiale medier som Snapchat, Instagram og liknende, men utover det begynner kameraet til iPhone SE å bli litt datert. Det betyr imidlertid ikke at det tar dårlige bilder.

Telefonen hadde noen problemer med skarphet på detaljer. I noen situasjoner ble bildene noe overmettet, så fargene kan se litt unaturlige ut. Det er spesielt synlig i bildet av brua under som er tatt i motlys.

Generelt sett er kameraet bra nok til hverdagslig bruk, men ikke en telefon man burde velge hvis kameraet er viktig for deg. Det er med andre ord et helt OK kamera.

(Saken fortsetter under bildene).

Bildet er tatt med iPhone SE (2022) i motlys. Det er tydelig at kameraet sliter med detaljer Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Bildet er tatt med medlys med iPhone SE (2022). Her ser vi også at detaljene som greinene er uskarpe Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Du kan få ganske klare bilder med iPhone SE (2022) av subjekter i riktig lys. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Nyeste brikkesett dermed lang levetid

Prosessoren brukt i telefonen er en A15 Bionic. Dette er samme prosessor som i dagens iPhone 13-modeller. Vi har ikke testet grunnmodellen av iPhone 13, men ytelsestestene våre viser at iPhone SE (2022) yter bedre enn 12-modellen og naturlig nok lavere enn 13 pro-modellene.

Det som derimot er fordelen med å ha nyeste prosessor er at Apple til vanlig støtter telefonen med oppdateringer i minst fem år. Dagens iOS-versjon 15 støttes helt tilbake til iPhone 6S som kom ut for syv år siden.

Batteritiden er også bra nok, spesielt for en så liten telefon som dette. Batteriet har større kapasitet enn versjonen fra 2020 og jeg har stort sett sittet med mellom 10 og 20 prosent på slutten av dagen. Det har vært med cirka seks og en halv time skjermtid hver dag.

Konklusjon

Totalt sett er det ikke noe galt med iPhone SE (2022), men det er ingenting spesielt med telefonen heller. Det kan være både en fordel og ulempe, men når vi ser på Apples egne alternativer og prisene de selges for, er det vanskelig å forsvare at 2022-modellen av iPhone SE er et godt kjøp.

Hvis vi sammenlikner 128GB versjonen med de andre små eller billige alternativene av iPhone som er på markedet i dag skal det ikke mye til for å få bedre kamera, en mer moderne brukeropplevelse og større batteri. De to enhetene som nok er mest naturlig å sammenlikne iPhone SE med er iPhone 12 mini og iPhone 13 mini. Prisforskjellen er så lav på tvers av modellene at du får ekstremt mye mer for pengene ved å kjøpe en 12 mini eller 13 mini. For 1100 kroner mer får du en 12 mini hos de store elektronikk-kjedene i Norge, og for 1500 kroner mer enn iPhone SE får du en 13 mini. Hvis den lille størrelsen til iPhone SE ikke er viktig for deg, selges iPhone 11 med samme lagringskapasitet for samme prisen hos de store kjedene.

Alle disse alternativene vil gi deg et bedre kamera og bedre batteritid enn iPhone SE.

Apple bommer på skiva når de prøver å lage en billigmodell og priser seg ut av sin egen konkurranse. Eneste grunnen til å kjøpe iPhone SE er hvis du vil ha fingeravtrykksleser og iPhone. Da er det den beste enheten på markedet, men også den eneste. Er du på utkikk etter en billig telefon, er dette lite telefon for pengene både når du ser kun på Apples egne telefoner, og spesielt lite hvis du ser på både iOS og Android-enheter.