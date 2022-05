Nå ser det endelig ut til at Iphone får det «alle» ønsker seg

USB-C-standarden er nå gjeldende for de aller fleste mobiltelefoner, men Apple tviholder som kjent fremdeles på sin proprietære Lightning-løsning.

Av hensyn til både kundevennlighet og miljø har blant andre EU presset på for å få selskapet til å adoptere USB-C. Nå kan det omsider se ut til at Apple gir etter, rapporterer nettstedet Engadget.

Kan slippe Iphone med USB C neste år

Kilder som nyhetsnettstedet Bloomberg har vært i kontakt med, har opplyst at Apple nå er i ferd med å teste Iphone-telefoner utstyrt med nettopp USB-C-porter. I så fall vil selskapet tilsynelatende snart droppe Lightning-standarden til fordel for standarden som allerede brukes av Android-mobilene.

Kildene skal på sedvanlig vis ha «kjennskap til saken», men opplysningene er ikke ennå offisielt bekreftet av Apple. Dersom Apple innfører USB-C til mobilene sine, vil ikke dette skje før tidligst i 2023, hevder kildene.

Skrittet kan anses som logisk med tanke på at Apple allerede har omfavnet USB-C-standarden på både Ipad og Mac. Samtidig er nyheten, om den viser seg å stemme, noe overraskende med tanke på at Apple tidligere har satt seg på bakbeina når det gjelder å utvide standarden til mobilene sine.

– Vi mener regulering som påtvinger konformitet når det gjelder kontakten som er bygget inn i alle mobiltelefoner, hemmer innovasjon i stedet for å oppmuntre til det, og det vil skade forbrukere i Europa og økonomien som helhet, sa Apple i en kommentar i januar 2020, gjengitt av blant andre Reuters.

Den kommentaren kom som en respons på EUs langvarige insistering på å gjøre USB-C til felles ladestandard for både mobiltelefoner og mer eller mindre alle andre typer elektroniske forbrukerprodukter.

Kan snart bli gjeldende lov

Ifølge Bloombergs kilder skal EUs press imidlertid være en viktig årsak til at Apple nå jobber med å innføre standarden på mobilene sine.

EU har den siste tiden tatt nye skritt mot å gjøre overgangen til USB-C til gjeldende lov. I en pressemelding som EU-parlamentet slapp i april, opplyses det at lovforslaget er godkjent av komiteen for EUs indre marked og forbrukervern, og det neste skrittet nå er samtaler med EU-regjeringene for å utforme det endelige forslaget.

– Mobiltelefoner, nettbrett, digitale kameraer, hodetelefoner, håndholdte videospillkonsoller og bærbare høyttalere som er oppladbare med kabel, vil måtte utstyres med en USB-C-port, uavhengig av produsenten. Unntak gjøres kun for enheter som er for små til å ha en USB C-port, slik som smartklokker, treningsklokker og noen typer sportsutstyr, heter det i EUs pressemelding.

En overgang til USB-C vil utvilsomt gjøre livet enklere for mange forbrukere. Som Digi.no meldte, har noen til og med tatt saken i egne hender ved å lage en spesialdesignet Iphone med USB-C, som senere ble solgt til den nette sum av 700.000 kroner.