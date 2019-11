TEST: JBL Link Bar

JBL Link Bar – tekniske spesifikasjoner Høyttalerelementer: 2 stk 20 mm diskantelementer («tweetere»), 4 stk 44 x 80 mm «racetrack»-elementer

Maks effekt: 100 W

Frekvensrespons: 75 Hz - 20 kHz

Signal/støy-forhold: > 85 dBA

Prosessor: Firekjerners ARM Cortex-A53, 1,4 GHz

Lagringsplass: 4 GB

Bluetooth: 4.2

Wifi: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 og 5 GHz)

Innganger: 3 HDMI input (4K), 1 x HDMI output (med ARC – Audio Return Channel). 1 optisk lydinngang. Ethernet. Aux-inngang.

4K-støtte: Ja

Annet: Android TV, innebygget Chromecast, Google Assistant. HDCP 2.2 og 1.4

Størrelse: 1020 x 60 x 93 mm

Vekt: 2,5 kG

Pris: Ca. 4000 kroner

Lyden fra de innebygde høyttalerne i de fleste TV-er er ganske begredelig, så det er ikke uten grunn at såkalte «lydplanker» har blitt veldig populære. De fleste lydplankene er imidlertid ganske like, så vi var derfor litt spente da vi fikk tilbud om å teste JBL Link Bar – en lydplanke med innebygget Android TV, Google Assistant og Chromecast. Lydplanken fungerer også som en vanlig Bluetooth-høyttaler.

Med en prislapp på circa 4000 kroner, koster JBL Link Bar like i underkant av Sonos Beam – en lydplanke i noenlunde samme størrelse, og som i likhet med Link Bar også markedsføres som en smarthøyttaler. Sonos Beam har god lyd prisen tatt i betraktning, så vi har brukt den som referanse når vi har vurdert lydkvaliteten til Link Bar. De to produktene er imidlertid ikke helt sammenlignbare, ettersom JBL Link Bar som nevnt også har Android TV, og dermed kan brukes til strømming av videoinnhold fra ulike tjenester, helt uavhengig av andre videokilder. Sonos Beam har imidlertid nettopp fått støtte for Google Assistant.

JBL Link Bar er en forholdsvis lang lydplanke – den måler 102 centimeter i bredden, mens Sonos Beam til sammenligning er 65,1 centimeter bred. Link Bar passer derfor best om du har en noenlunde stor TV. Vår test-TV var en fire år gammel 55-tommers 4K-TV fra Samsung.

Lydplanken har et ganske anonymt og diskret utseende, og den er forholdsvis lav – slik at den ikke kommer i synsfeltet selv om du har en TV med lav fot. Ellers følger det med veggfeste hvis du foretrekker å montere lydplanken på veggen, noe som kan være fint hvis også TV-en henger på veggen.

JBL Link Bar (nederst) er vesentlig bredere enn konkurrenten Sonos Beam. Foto: Kurt Lekanger

Mange innganger

På toppen av lydplanken er det knapper for å endre kilde, skifte til Bluetooth-modus eller justere lydvolumet. Legg også merke til knappen lengst til høyre, som lar deg skru av mikrofonen. Foto: Kurt Lekanger

På toppen av lydplanken finner du knapper for å velge inngangskilde, justere lydvolum, starte Bluetooth-paring, samt en fysisk knapp for å skru av mikrofonen som brukes av Google-assistenten.

For å bruke Android TV, Chromecast og Google-assistent-funksjonene, må du koble lydplanken til hjemmenettverket ditt enten via wifi eller Ethernet.

Mens Sonos Beam har kun én HDMI-inngang på baksiden, er JBL Link Bar utstyrt med tre vanlige HDMI-innganger i tillegg til HDMI out/ARC. ARC står for «Audio Return Channel» og gir toveis-kommunikasjon over én HDMI-kabel, slik at du for eksempel kan ha én kabel mellom TV-en og lydplanken – og så kan du via TV-fjernkontrollen og en annen teknologi som heter HDMI-CEC styre lyden som kommer fra andre enheter som er koblet til TV-en, for eksempel en tv-dekoder eller en spillkonsoll. HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) er en protokoll som gjør at de ulike enhetene i hjemmekino-systemet ditt kan kommunisere.

Vi testet først med å koble til Altibox-dekoder og andre enheter til HDMI-inngangene på JBL Link Bar, og så TV-en til HDMI ARC-inngangen, men det viste seg å være ustabilt med vår TV (som også skal sies å ha litt problemer med styring av enheter via HDMI-CEC – det spørs om det ikke er på tide å investere i en ny TV). TV-en kunne plutselig finne på å komme med HDMI-CEC-relaterte feilmeldinger (Anynet+, som Samsung kaller det). En mer stabil løsning for undertegnede var å koble alle enhetene (en Altibox-dekoder og en Canal Digital-dekoder) direkte til TV-en, og så koble ARC-kabelen mellom lydplanken og TV-en. Da kunne vi endre kilde på TV-en, og styre lyden til lydplanken via TV-fjernkontrollen.

Det at du har mulighet for å koble kilder direkte til JBL Link Bar er imidlertid et pluss, og gjør lydplanken mer fleksibel for bruk med ulike typer oppsett enn det Sonos Beam er.

JBL Link Bar er godt utstyrt med innganger på baksiden. Det er støtte for både wifi og Ethernet. Foto: Kurt Lekanger

I tillegg til HDMI-inngangene har du også en optisk lydinngang, en AUX-inngang for tilkobling til eksterne lydenheter, samt en Ethernet-port. Alle HDMI-inngangene støtter for øvrig 4K.

Android TV, Google Assistant og innebygget Chromecast

JBL Link Bar har som nevnt innebygget Android TV. Det betyr at du enten kan velge å se innhold fra noen av HDMI-inngangene, eller fra kilder koblet til TV-en din (som igjen er koblet til Link Bar via ARC), eller bruke Link Bar som en egen strømmeenhet som opererer uavhengig av andre video- eller lydkilder.

Trykker du på Hjem-knappen på fjernkontrollen kommer du til Android TV-grensesnittet hvor du finner oversikt over innhold fra Google Play Filmer, Netflix, Youtube eller andre kilder. Fjernkontrollen har en egen knapp for å gå direkte til Netflix, som også kommer ferdig installert på JBL Link Bar.

Du kan installere nye apper fra Google Play Store, hvor du finner et utvalg apper som er tilpasset Android TV. For eksempel har NRK en utmerket app som lar deg strømme innhold fra NRK-arkivet – eller se NRK-kanalene direkte.

Android TV lar deg også installere spill som du kan kjøre og spille direkte fra lydplanken. Prosessoren som sitter på innsiden er en firekjerners ARM Cortex-A53-brikke på 1,4 GHz. Dette er ikke veldig kraftig, men holder til å kjøre enkle spill. Vi fikk også noen bilspill til å fungere helt greit. Det er mulig å koble til spillkontrollere via Bluetooth – men det har vi ikke testet. Noen spill lar deg også bruke mobiltelefonen som håndkontroller.

Det er veldig praktisk å kunne bruke lydplanken også som en vanlig Bluetooth-høyttaler. Trykker du Bluetooth-knappen på fjernkontrollen, skifter Link Bar automatisk til den sist tilkoblede Bluetooth-enheten.

Innebygget Chromecast-støtte betyr at lydplanken dukker opp som Chromecast-enhet på for eksempel mobiltelefonen eller PC-en din, i de applikasjonene som støtter det. Dermed kan du raskt og enkelt starte videoavspilling i for eksempel Youtube eller Netflix på mobiltelefonen eller PC-en – og så «caste» dette over til JBL Link Bar for å vise det på TV-skjermen.

Fjernkontrollen har en egen Netflix-knapp. Foto: Kurt Lekanger

Du aktiverer Google-assistenten ved å enten trykke inn en spesiell knapp på fjernkontrollen, eller ved å si «Ok, Google». Da kan du be assistenten om for eksempel å søke opp en film eller TV-serie på Netflix, et videoklipp på Youtube, eller få informasjon om for eksempel hva slags vær det blir eller informasjon om et bestemt tema. Du kan gjøre mye av det samme som du kan med Google Home eller Google Nest Hub. Har du ulike «smarthus»-dingser, som smart-lyspærer fra Philips eller Ikea, kan du styre disse med talekommandoer.

Vi i digi.no har tidligere også testet overvåkingskameraene fra Google Nest, og disse kan du også kontrollere fra Google-assistenten – og på den måten be om å få vist overvåkingsbilder fra et bestemt kamera på TV-skjermen. Du kan lese mer om hvordan disse kameraene fungerer i vår test av Google Nest Hub her.

Søkeknappen er kontekstsensitiv, som vil si at hvis du er i Netflix og bruker talestyring til å søke opp en film eller tv-serie, så søker den først i Netflix. Finner den ikke noe der, kan den informere deg om innhold som ligger andre steder, for eksempel på Youtube.

Under testingen av den innebygde Google-assistenten opplevde vi at andre enheter med Google Assistant i hjemmet ofte svarte før Link Bar – eller begge enhetene svarte samtidig og begynte å prate i munnen på hverandre. Det er selvfølgelig bare et problem om du har mange enheter, som undertegnede som i tillegg til JBL Link Bar også hadde to Google Home-enheter i forskjellige rom og én Google Nest Hub ute på kjøkkenet. I stedet for å si «Ok, Google» var det derfor ofte mer praktisk å bare bruke Google-knappen på fjernkontrollen for å aktivere assistenten, i hvert fall når man likevel satt i godstolen foran TV-en.

Lydkvaliteten

Lyden er selvfølgelig viktig – bedre lyd er jo gjerne grunnen til at man går til innkjøp av en lydplanke.

En fordel med en såpass bred lydplanke, er at vi opplevde at stereoperspektivet var noe bedre enn med den smalere Sonos-lydplanken. Det sitter til sammen seks høyttalerelementer på innsiden: to 20 millimeter (0,8 tommer) diskantelementer og fire såkalte «racetrack»-elementer på 44 x 80 millimeter (1,7 x 3,2 tommer). «Racetrack»-begrepet kommer av formen – dette er avlange elementer spesielt tilpasset bruk i lydplanker.

Det er en bassrefleksport på hver side av høyttaleren. Foto: Kurt Lekanger

Lyden er ganske «crisp» med mye detaljer i de øvre frekvensområdene, men samtidig virker lyden litt spinkel – og det mangler en del i de nedre frekvensområdene. Vi prøvde både film og ulike typer musikk og vekslet mellom Sonos Beam og JBL Link Bar – og det er en del dypere bass med mer trøkk i Sonos-lydplanken. Du kan justere mengden bass i innstillingsmenyene, hvor du også kan velge å optimalisere lyden for tale, musikk eller film.

Konklusjon og alternativer

Skulle vi valgt lydplanke etter lydkvalitet, ville vi nok havnet på Sonos Beam. Spesielt ved lave til middels lydnivåer låter Link Bar litt spinkelt og lyden virker litt flat. Det er riktignok mulig å utvide med en subwoofer (den har vi ikke prøvd).

JBL Link Bar er en god lydplanke til prisen – og det at du har Android TV gjør at hvis du kobler det til en TV har du alt du trenger for å strømme innhold fra Netflix, NRK, Youtube og andre tjenester som finnes som Android TV-apper. Alt i alt er dette en lydplanke med veldig mye funksjonalitet.

Dessverre er det en del ting som trekker ned. Vi har allerede nevnt at lydkvaliteten er bare middels god. Det som er verre, er at produktet kommer med veldig lite lagringsplass. Litt av poenget med Android TV må jo være at du skal kunne installere de appene du har lyst på – men JBL Link Bar har usle 4 GB med lagringsplass – og ingen mulighet for å utvide lagringsplassen ved å sette inn et minnekort. At JBL har valgt å gå for så lite lagringsplass nå i 2019 er nesten litt utrolig.

Et godt alternativ til JBL Link Bar er tidligere nevnte Sonos Beam. Den fikk nylig også støtte for Google Assistant via en programvareoppdatering, men mangler Android TV og innebygget Chromecast.