TEST: JBL Tune 120TWS

I forbindelse med den store CES-elektronikkmessen i Las Vegas i januar, lanserte JBL et sett trådløse ørepropper for de som ikke ønsker ledning bak nakken. Øreproppene, JBL Tune 120TWS, koster i underkant av tusenlappen, og er en direkte konkurrent til blant annet Creative Outlier Air, som vi testet i sommer.

For de som ikke vet det, er nå JBL en merkevare under Harman, som igjen eies av Sør-koreanske Samsung Electronics. JBL er kjent for god lyd, så vi var derfor spente på hvordan de nye øreproppene fra selskapet skulle låte. God bass er noe av det produsenten skryter mest av i markedsføringen, men det skulle vise seg at JBL Tune 120TWS er god også på mange andre områder. Men øreproppene er heller ikke helt uten mangler.

JBL Tune 120TWS låter svært godt, men dessverre tåler de ikke vann. Foto: Kurt Lekanger

JBL Tune 120TWS. Foto: Kurt Lekanger

JBL Tune 120TWS kommer i flere ulike farger, og i tillegg til musikk kan de selvfølgelig også brukes som håndfriløsning til mobiltelefonen.

Betjeningen foregår ved å trykke inn den store runde knappen med JBL-logoen på enten høyre eller venstre ørepropp. Ett trykk på venstre knapp går til neste sang, to trykk til forrige. Ett trykk på høyre knapp pauser musikken eller starter avspilling, eventuelt besvarer innkommende anrop. Du kan også trykke raskt to ganger på høyre knapp for å starte taleassistenter som Siri eller Google Assistant.

Vi savnet imidlertid én ting: Det er ingen knapper for å justere lydvolumet – det må du gjøre fra mobiltelefonen eller PC-en.

Kjekt ladeetui – men middels batteritid

JBL Tune 120TWS kommer i likhet med veldig mange andre ørepropper i denne kategorien med et eget oppbevarings- og ladeetui. Batteritiden til selve øreproppene er oppgitt til 4 timer, og så har ladeetuiet nok kapasitet til å lade ytterligere tre ganger – slik at total spilletid blir på 16 timer. Dette er strengt tatt ikke så veldig imponerende, da konkurrenten Creative Outlier Air har 10 timers spilletid – og mulighet til å lade to ganger fra etuiet, altså totalt 30 timer. Batteritiden er likevel ikke dårlig, 3-4 timer er ganske normalt på denne typen produkter.

Øreproppene kommer med et ladeetui som gir deg 12 timer ekstra spilletid. Foto: Kurt Lekanger

Hurtiglading gjør at du kan lade nok til én times spilletid på bare 15 minutter. Ladeporten er for øvrig av Micro-USB-typen, og ikke den nyere USB-C-standarden.

Øreproppene går automatisk i paringsmodus når du tar dem ut av etuiet, og når den ene er koblet til mobiltelefonen din (eventuelt PC-en) kobler de to enhetene seg automatisk sammen. Magneter holder øreproppene på plass i etuiet, så du ikke risikerer at de ramler ut når du åpner lokket.

God lydkvalitet

Lydkvaliteten er meget god, og lydbildet virker kanskje noe mer balansert enn på Creative Outlier Air. Du har dyp og fin bass, masse detaljer i de aller øverste frekvensområdene – og mens lyden i mellomtoneområdet kunne virke litt «skjærende» på enkelte låter med Creative-proppene, synes vi JBL 120TWS spilte meget godt på tvers av hele frekvensområdet.

Verken JBL 120TWS eller Creative Outlier Air klarer imidlertid å måle seg mot Master & Dynamic MW07 – som har enda bedre lydkvalitet og enda bedre «punch» i bassen. Sammenlignet med disse føles bassen litt «slappere» på 120TWS – men så koster da også MW07 tre ganger så mye. Det føler vi ikke at de er verdt, lydkvaliteten er tross alt ikke så veldig mye bedre.

Lav vekt

En vekt på under 7 gram per stykk merkes knapt når du har dem i ørene. Foto: Kurt Lekanger

Øreproppene er med en vekt på bare 6,8 gram per stykk veldig lette, og de har god passform. Dermed merker du ikke stort til dem når du bruker dem. Til sammenligning veier Creative Outlier Air 5,1 gram per stykk ifølge vår egen vekt, mens Master & Dynamic MW07 veier 9,9 gram. Det følger med silikonpropper i tre ulike størrelser, så alle burde ha mulighet til å finne et par som sitter godt. Det er ingen «finner» eller annet som holder dem på plass, men de satt likevel fint i ørene til undertegnede.

Mens konkurrenten Creative Outlier Air støtter Bluetooth 5 – noe som blant annet skal gi bedre rekkevidde og mer stabil forbindelse, er det Bluetooth 4.2 som gjelder for JBL Tune 120TWS.Det er heller ikke støtte for AptX-kodeken, som skal gi bedre lyd. Om det spiller så stor rolle i praksis, er vi imidlertid usikre på. Lydkvaliteten er det som nevnt ingenting å si på.

Konklusjon og alternativer

Etter å ha brukt JBL Tune 120TWS i et par-tre uker, må vi konkludere med at vi liker dem veldig godt. Lydkvaliteten er veldig god sett i forhold til prisen, og undertegnede bruker dem ofte til å høre på musikk når jeg sitter i godstolen hjemme og hører på musikk, på toget eller på jobb (selv om jeg på jobb foretrekker støydempende hodetelefoner på grunn av åpent landskap).

Det er imidlertid ett stort minus med JBL Tune 120TWS, og det er at produsenten ikke anbefaler at du bruker øreproppene til trening eller ute i regnet. De er nemlig ikke vanntette og de tåler heller ikke svette særlig godt. «Svette fra anstrengende aktiviteter kan ødelegge øreproppene», skriver selskapet på sine sider. Det synes vi ærlig talt er for dårlig.

Er du ute etter lette, trådløse ørepropper med god lyd er JBL Tune 120TWS noe av det beste du får i prisklassen rundt 1000 kroner. Men er det også et krav at de skal kunne brukes i regnet eller til trening, ville vi heller ha kjøpt Creative Outlier Air.

Er du på jakt etter enda bedre lyd, og ikke prisen er en hindring, bør du ta en kikk på Master & Dynamic MW07.