TEST: Creative Outlier Air

Da vi nylig testet Creatives Outlier One Plus-ørepropper, var konklusjonen at du skal lete lenge for å finne ørepropper som gir deg bedre lyd for pengene. Vi har nå fått inn en litt dyrere variant fra Creative – denne gangen ørepropper uten ledning bak nakken.

Navnet på proppene er Creative Outlier Air, og som det fremgår av navnet er dette svært lette ørepropper. Den lave vekten (10 gram per stykk) og den ergonomiske utformingen av dem gjør at du knapt merker at du har dem i ørene. Prisen ligger på i underkant av tusenlappen.

Tåler vann

Øreproppene har IPX5-sertifisering, som betyr at de skal tåle vannsprut fra alle kanter (men ikke nedsenking i vann). Med andre ord skal verken svette eller en joggetur i regnet ta knekken på dem.

Apropos jogging: Skal du bruke ørepropper av denne typen til trening, er det viktig at de sitter godt i ørene – slik at du ikke mister dem. Undertegnede har problemer med at veldig mange propper lett faller ut, men disse satt godt. Jeg følte meg ikke helt trygg på at de ikke skulle falle ut under lange løpeturer, men til lett trening på treningssenteret fungerte de bra. Og proppene fungerer også fint som allround-ørepropper til musikk, telefonsamtaler og annet – enten hjemme i godstolen, på bussen eller på kontoret. De slipper gjennom en del støy, så de fungerer best i noenlunde rolige omgivelser.

Det følger med to ulike silikonpropper, begge var forholdsvis små (S og M). Så vi kunne kanskje ønsket oss ett ekstra sett med litt større propper i tillegg – så man er sikker på at alle finner en størrelse som passer godt.

Design og praktisk bruk

Creative Outlier Air-proppene kommer i et lite etui som inneholder et eget batteri. Batteritiden er på 10 timer, som er veldig bra – og langt over det de fleste av konkurrentene presterer. Batteriet i etuiet har kapasitet til å lade proppene to ganger – slik at du totalt har 30 timers batteritid hvis du har med deg etuiet. Etuiet lades via en USB-C-kontakt.

Creative Outlier Air. Foto: Kurt Lekanger

Når du åpner etuiet går proppene automatisk i bluetooth-paringsmodus, og de skrur seg automatisk av igjen når du plasserer dem tilbake igjen. Den første enheten du tar ut blir hovedenheten, og hvis du vil kan du legge tilbake én av enhetene i etuiet for å bruke kun én ørepropp i monomodus. Da vil den enheten du har i øret automatisk bli hovedenheten. Hvilken som er hovedenheten er ikke viktig for annet enn betjeningen av proppene – du trykker nemlig på hovedenheten for å starte og stoppe musikk.

Creative Outlier Air veier bare 10 gram per stykk. Foto: Kurt Lekanger

Du benytter berøringskontroller også for å stille lyden opp og ned. Da holder du fingeren på det runde feltet på utsiden av enten høyre eller venstre ørepropp for å skru volumet enten opp eller ned. Vil du skifte til neste eller forrige sang, tapper du to ganger på høyre eller venstre propp.

Vi liker godt designet til øreproppene og ladeetuiet, og bruken er etter vår mening ganske intuitiv. Det er støtte for både Apple Siri og Google Assistant, og proppene fungerer selvsagt både til musikk og for bruk som håndfriløsning til mobiltelefonen.

Meget god lydkvalitet

Øreproppene kobles til mobiltelefonen eller PC-en din via Bluetooth 5.0, og det er støtte for aptX-kodeken som gir bedre lydkvalitet, samt AAC. Manglende støtte for aptX var noe vi påpekte da vi testet Creative Outlier One Plus, men dette er altså på plass i Outlier Air. Rekkevidden skal være på rundt 10 meter.

Høyttalermembranen er en 5,6 mm stor membran dekket av materialet grafén, et svært kraftig og lett materiale.

Lydkvaliteten er veldig god, med klar og fin lyd med massevis av detaljer – og god trøkk i bassen.

Konklusjon og alternativer

Til rundt 1000 kroner er Creative Outlier Air etter vår mening mye for pengene. Lydkvaliteten er veldig god, og øreproppene er behagelige å bruke.

Ettersom de kun sitter i øret, uten noen ytterligere festeanordninger rundt øret eller bak nakken er de kanskje ikke optimale til trening hvor du er mye i bevegelse – da det varierer fra person til person hvor godt slike propper sitter. De satt imidlertid overraskende godt i undertegnedes ører. Proppene fungerer også utmerket til annet enn trening, enten det er på kontoret, hjemme i godstolen eller når du er på farten.

Creative Outlier Air. Foto: Creative

Et enda rimeligere alternativ, som også har veldig god lyd, er Creative Outlier One Plus – men disse har en kabel mellom proppene. Disse har imidlertid ikke støtte for aptX. Vil du fleske til med enda bedre lyd, kan du ta en kikk på Master & Dynamic MW07. Disse koster imidlertid nesten tre ganger så mye som Outlier Air, og det spørs det om de er verdt.