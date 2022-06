Trenger du verdens raskeste minnepinne, eller duger det med noe rask fra roteskuffen?

Enten du skal ha med deg filmer å se på for mentalt å overleve flyturen eller du skal jobbe litt fra solsengen fra Costa del Altformye, kan det være greit å ha med seg en rask, liten lagrinsgdings. Men trenger du verdens raskeste minnepinne?

Hvem vet, kanskje du har noe liggende som kan gjøre nytten?

Slik testet vi

Ytelsestestene ble gjort med Crystal Disk Mark 8.0.4, og i den grad det var mulig, ble samme USB-port brukt, i hovedsak en 3.2 Gen 2 på et gigabyte X570 Master hovedkort for de som har USB-A-plugg. For enheter med USB-C-plugg ble en USB-C-port på samme hovedkort benyttet. Begge portene er på samme buss og kontroller og bør derfor være så sammenlignbare som vi kan få dem.

Hastighet

Det er mye som må klaffe for at en minnepinne eller ekstern harddisk skal kunne beskrives som rask. For det første må selve lagringsmediet kunne gi den nødvendige hastigheten, og det må også kontrollerbrikken som styrer det hele i den. Dernest må overføringsstandarden – det vil si USB2, USB3 eller hva det nå er hver enhet har – også kunne gi god hastighet. Det hjelper imidlertid lite om ikke kabelen (hvis enheten trenger kabel) også støtter denne hastigheten. Til sist må PC-en eller den enheten du skal bruke lagringsdingsen med, også ha en port som støtter denne maksimale hastigheten.

For øvrig er det viktig å merke seg at teoretisk hastighet er nettopp det – teoretisk. Man får sjelden eller aldri en enhet opp i maksimal teoretisk hastighet, og kommer man i det hele tatt i nærheten, bør man være fornøyd med det. Ofte vil også lesehastighet være en del raskere enn skrivehastighet, bare så det er nevnt.

PNY Attache 4 USB 2.0 32 GB

Foto: PNY

Dette er en helt normal minnepinne av omtrent det billigste slaget som er å oppdrive i vanlige butikker for tiden. Denne kostet en femtilapp for flere år siden, og det koster den ennå. Denne – samt de 14 andre som ble kjøpt inn samtidig – ble anskaffet for enkelt å kunne gi bilder til de som stilte opp som modeller. USB 2.0 har en teoretisk overføringshastighet på 60 megabytes i sekundet, men denne kommer neppe i nærheten av det engang.

Foto: Crystal Disk Mark

Ytelse: Denne er ikke kjapp, selv ikke med hjemlengsel og vinden i ryggen. Spesifikasjonen på denne sier 25 megabytes per sekund i lesehastighet og 8 megabytes i skrivehastighet. Ikke mye i utgangspunktet, og selv om den ikke ligger langt unna i vår test, bør du ha godt tid når du skal skrive til denne.

Pris: En femtilapp på Elkjøp.

Fordeler: Billig, kan gis bort til venner og familie om nødvendig.

Ulemper: Billig, og man får som kjent hva man betaler for. Du bør ikke ha forhåpninger om at denne er spesielt robust, rask eller varig.

Konklusjon: Treig, men billig. Verdt femtilappen, men ikke spesielt mer.

Western Digital Elements Portable 500 GB USB2.0

Foto: Western Digital

En eldre, bærbar harddisk fra roteskuffen. Denne har USB2.0, og det måtte letes en stund før en kabel av rette slaget dukket opp. Selv om denne har en rotasjonshastighet på 7200 rpm, har vi ikke store ytelsesforhåpninger.

Foto: Crystal Disk Mark

Ytelse: Trege saker. Veldig trege. USB2 er ikke kjappe saker etter dagens standard, selv om det var et godt hopp opp da det først kom.

Pris: Fem-seks hundrelapper mens den var i salg – noe som er lenge siden.

Fordeler: Billig, hvis du allerede har en. Hvis ikke – fint få. Harddisker er en mer permanent backupløsning enn minnepinner, men langt fra ideell.

Ulemper: Harddisker tåler betydelig mindre røff behandling enn SSD-er og er nesten alltid tregere også. Har du denne, bør du ha god tid og behandle den forsiktig – eller avskrive hele greia. En annen løsning er å bruke den til backup og legge den et tørt og beskyttet sted inntil du trenger den. Husk å legge ved den rette kabelen ...

Konklusjon: Små forventninger til tross, denne skuffet. Kjøp noe nytt fremfor å bruke denne aktivt. Denne bør få ligge i skuffen som en siste skanse for å redde familiebildene dersom du skulle søle kaffe i PC-en en dag.

Kingston Datatraveler HyperX 3.0 128GB

Foto: Kingston

Med USB3.0 og spesifikasjoner som sier 225 megabytes per sekund i lesehastighet og oppgitt skriveytelse på 135 megabytes per sekund, skulle man tro denne var et solid hopp opp. Men den gang ei.

Foto: Crystal Disk Mark

Ytelse: Samme søren hva vi gjør, får vi ikke denne opp i mer enn en åttendedel av oppgitt hastighet. Selv om vi ikke klarer å finne noen feil på den, har den ligget lenge i skuffen, og det er absolutt mulig den ikke har hatt godt av oppholdet.

Pris: Rundt 1600 kroner – for ti år siden.

Fordeler: Hvis den funker som den skal, er dette en helt OK minnepinne.

Ulemper: Vel, den er ikke særlig robust. Andre av slaget har løsnet i loddepunktene mellom pluggen og kretskortet, for det er ikke noe struktur ut over loddepunktene som holder pluggen på plass.

Konklusjon: Har du en slik som ennå klarer oppgitte hastigheter, er den helt OK i bruk. Vår var ikke helt der, for å si det mildt, og den vil etter alle solemerker bli avskrevet.

Foto: Are Thunes Samsonsen

Lite-On LMT-256M3M mSATA SSD + USB 3.0-kabinett

Dette er en SSD som ble plukket ut av en Samsung-bærbar fra før Samsung trakk seg ut av PC-markedet i Norge. Siden har de kommet tilbake. Batteriet este opp og ødela resten av PC-en, men noen deler kunne reddes, blant annet denne ti år gamle mSATA-SSD-en.

Foto: Crystal Disk Mark

Ytelse: SSD-en har en teoretisk overføringshastighet på 6 Gigabit per sekund. USB 3.0 skal i teorien klare 5 Gigabit per sekund. Så vidt vi har kunnet finne ut, er dette lille kabinettet spesifisert til omtrent 200 megabytes per sekund, noe som tilsvarer 1,6 gigabits i sekundet. Vi vet ikke hvor selgeren har det tallet fra, for denne klarer over det dobbelte.

Pris: Vanskelig å si hva denne koster, men den er relativt billig da det er snakk om en overskuddsdel fra roteskuffen. USB-boksen ble kjøpt fra Ebay for omtrent 150 kroner, og foruten de fire månedene det tok den å komme seg fra Kina til Norge, var det alt det hele kostet i nyere tid.

Fordeler: Gjenbruk av gamle deler er alltid fint, og en SSD som er beregnet for bruk som OS-disk (som denne er), vil ofte vare lenger enn rene lagrings-SSD-er. Billig er den også, og både kapasitet og hastighet er ganske bra.

Ulemper: Det kan være vanskelig å vurdere hvor «slitt» en ti år gammel SSD er. mSATA er også en gammel standard som omtrent ikke brukes lenger. I tillegg er enheten så bred at den kan finne på å blokkere andre porter i PC-en på begge sider av USB-pluggen. En liten forlengelseskabel kan være lurt.

Konklusjon: Absolutt verdt både pengene og innsatsen, men føles ikke heeelt som den er til å stole på. Grei til hverdagsbruk, men ikke til noe som er viktig.

Foto: IcyBox

Eldre SSD og nytt kabinett

SSD-er bør byttes en gang i blant, men det betyr ikke at de må tas helt ut av tjeneste, noe forrige produkt viste helt greit. EVO 850 er ikke på langt nær så gammel, men var en temmelig bra – og vanlig – SSD for desktop-PC-er for ikke så fryktelig mange år siden. På mange måter duger den fortsatt, selv om den ikke akkurat river skinnet av pølsa på noe vis.

Foto: Crystal Disk Mark

Ytelse: SSD-en skal støtte SataIII, det vil si 6 Gigabit per sekund. Kabinettet har på sin side USB 3.1 (Gen 2) som skal støtte hele 10 gigabits per sekund. Dermed er det SSD-en som blir flaskehalsen, men ytelsen er ganske bra likevel.

Pris: Samsung 850 EVO 1TB kostet fra 3000 kroner og oppover da den var i salg for noen år siden, mens Icy Box IB-287-C31 kostet ca. 300 kroner i forrige uke.

Fordeler: 300 kroner ekstra for å få god nytte av en SSD som bor i skuffen, er en fin ting. Kabinettet har innebygget kabel, så du trenger aldri å lure på hvor du la den. Forholdsvis robust er det også.

Ulemper: Kabinettet har innebygget kabel, så ryker den, kan du ikke bare finne en annen.

Konklusjon: Billig måte å fikse seg en ekstern SSD på, hvis man allerede har SSD-en liggende. Kabinettet kan også bruke andre SSD-er, selvsagt, i tillegg til harddisker av det tradisjonelle slaget.

Foto: Corsair

Corsair Flash Voyager GTX 512GB

Nå har vi forlatt billigløsningene. Dette er en forholdsvis dyr, men rask og robust minnepinne.

Foto: Crystal Disk Mark

Ytelse: Til minnepinne å være var denne rask da den ble innkjøpt en gang i 2019. Corsair Flash Voyager GTX er spesifisert til 440 MB per sekund i både skrive- og lesehastighet, og når det gjelder lesing får vi den faktisk tidvis opp i mer enn det.

Pris: 1700 kroner for 512 GB, men finnes også i mindre og billigere versjoner.

Fordeler: Robust og tung, rask og solid.

Ulemper: Litt FOR robust og tung. Den tåler kanskje juling, men den er også tung nok til å kunne GI juling, for eksempel til nettbrett eller lignende som den deler bag med. Den er også stor nok til å kunne sperre porter ved siden av. Sammen med tyngden gjør det at denne kanskje ikke bør stå plugget i på semipermanent basis.

Konklusjon: Et godt valg om du trenger bra hastighet og over gjennomsnittet byggekvalitet. Ikke like rask som forrige løsning på listen, men fremdeles bra.

Asus Rog Strix Arion + Kingston A2000 1TB SSD

Foto: Asus

Dette er testens mest «gamer-glorete» løsning, men det er faktisk ikke så mye discolys på den, selv om det er noe. Og akkurat det kan være greit å ha, for det gir klar beskjed om at dingsen er plugget i – eller ikke.

Foto: Crystal Disk Mark

Ytelse: Selve kabinettet her har USB-C med USB3.2 Gen 2 og skal dermed takle en overføringshastighet på 10 gigabits per sekund. Kabler med USB-A og USB-C i andre enden følger også med. SSD-en vi har å putte inn i den, derimot, er bare PCIe 3.0 og har dermed en maksimal overføringshastighet på 3940 megabits per sekund. Dermed er det den som blir flaskehalsen som begrenser hastigheten i praksis.

Pris: Asus Rog Strix Arion koster 600-700 kroner, men er ofte på tilbud til litt over det halve. Kingston A2000 1TB har variert mye i pris, men har den siste tiden vært priset til rundt tusenlappen eller litt over.

Fordeler: Skal du bytte ut SSD-en likvel, er dette en fin løsning.

Ulemper: Kabinettet er så raskt at en bare litt eldre SSD lett blir en flaskehals.

Konklusjon: Funker, men med en bismak. Man KUNNE jo fått betydelig bedre hastighet ved å kjøpe en raskere SSD og sette inn – men da forsvinner hele besparelsen og vel så det.

Kingston 1TB Data Traveler Max Gen 2 USB3.2

Verdens raskeste minnepinne kalte Hexus.net den, mens Kingston selv nøyer seg med å si den ikke har noen like. Kanskje det, men hvor raskt er det egentlig?

Om dette ikke er verdens raskeste minnepinne, er den i alle fall den raskeste vi har testet. Men har du noe i roteskuffen som gjør nytten, til en brøkdel av prisen? Foto: Kingston

Foto: Crystal Disk Mark

Ytelse: Å jada, dette lukter det svidd av! For å sette dette i en kontekst for de litt eldre av oss: Forestill deg å skrive en full DVD på under fem sekunde, eller lese en CD på mindre tid enn det tar deg å åpne coveret.

Lesehastigheten er oppgitt til inntil 1000 megabytes per sekund og skrivehastigheten inntil 900 megabytes i sekundet. Dette er heftige tall, og i våre målinger blir noen av tallene faktisk enda bittelitt bedre. Imponerende!

Pris: Kingston 1TB Data Traveler Max Gen 2 USB3.2 ligger på 1500 kroner og oppover. Pass på hvor du eventuelt kjøper denne, for noen butikker forlanger nesten dobbel pris.

Fordeler: Styggrask, og trenger du en slik hastighet, er det ikke så mange alternativer innenfor samme prissjikt.

Ulemper: Ikke så solid at det gjør noe, og det hadde jo vært fint om den ikke bare hadde USB-C, men også en USB-A i andre enden. Det ville gjort den bittelitt dyrere, men ikke så mye når man tenker på at denne allerede er forholdsvis dyr.

Konklusjon: Rask som søren. Denne kan du bruke som arbeidsdisk eller fylle raskt og enkelt med underholdning for familieferien.