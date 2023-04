Windows ødelegger for Lenovos reise-PC

Apple har gjort det stort med Arm-prosessorer i sine Mac-maskiner, mens Arm for Windows fortsatt henger etter. Da Lenovo lanserte sin ThinkPad X13s i 2022, lovet de lang batteritid og og en PC perfekt for reise. Er den det?

Starten på testperioden kan ikke sies å være veldig gøy. Maskinen vi fikk, hadde en versjon av Windows 11 fra før høstoppdateringen i 2022. Det var en svært lite behagelig oppsettprosess og dermed en dårlig start på testen. Oversettelsen var totalt kaos. Det virket som Microsoft har glemt å sjekke om noe annet enn engelsk fungerer. Maskinen var også ustabil og skrudde seg av på tilfeldige tidspunkt. Heldigvis rettet det seg etter en større oppdatering.

Lenovo ThinkPad X13s Gen1 Skjerm: 1920x1200, 13,3 tommer IPS berøringsskjerm, matt.

Prosessor: Snapdragon 8cx Gen 3

Grafikk: Snapdragon 8cx Gen3 Qualcomm Adreno GPU

Systemminne (RAM): 16 GB (leveres med opptil 32 GB)

Lagringsplass: 512 GB (leveres med opptil 1 TB)

Kamera: 5 MP hoved. IR-sekundærkamera for Windows Hello

Trådløst: Wifi 6E, 5G med e-sim eller micro-sim, Bluetooth 5.2

Tilkoblinger: 2 USB-C 3.2 gen 2, 3,5mm hodetelefonport, simkortskuff

Operativsystem: Windows 11 ARM

Batteri: 28 timer offline videoavspilling, ifølge produsenten (vi klarte ikke å få det til)

Øvrig: Fingeravtrykksleser

Størrelse: 13,4 x 298,7 x 206,4 mm

Vekt: 1136 gram

Pris: 19.709 kroner

Lenovo har laget denne maskinen til dem som er mye på reise. Batteritiden skal være lang, det er innebygget 4G/5G-modem, og maskinen er relativt liten og enkel å drasse med seg. Det er en liten 65 watts lader som følger med, men ikke like liten som den Samsung leverer med sine maskiner. Alt tilsier at dette skal være en bærbar og praktisk PC man kan ha med seg over alt. Men skal du gjøre noe annet enn surfe og bruke Microsoft Office-pakken, da begynner ting å rakne.

Få porter

Maskinen har smått med porter. På venstre side finner vi to USB-C 3.2 gen 2-porter, det er alt av porter på den siden. Én av de to portene er også ladeport. Det vil si at når du lader maskinen, har du kun én ledig port igjen. På høyre side av maskinen finner vi en enslig hodetelefonplugg ved siden av simkortskuffen.

To USB-C porter er det Lenovo ThinkPad X13s har av innganger på venstre side. Den øverste porten brukes også til lading. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

På høyre siden av Lenovo ThinkPad X13s finner vi en hodetelefon-plugg, simkortskuff og en Kensington låseport. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Som en bærbar PC for profesjonelle, og spesielt rettet til profesjonelle som reiser mye, mener jeg det også burde vært en USB-A-port eller enda en USB-C-port, samt en HDMI-port, på denne maskinen. Det er sannsynlig at man holder presentasjoner med denne maskinen, og det krever et adapter.

Maskinen er ellers en lett og liten PC som i format passer perfekt for den reisende. Byggkvaliteten er svært god. Magnesium-chassiset gjør at maskinen har lite fleks, selv om området rundt styreflaten kunne vært noe stivere.

Tastaturet er som det alltid er på ThinkPad-maskiner – blant de beste på markedet. Men på grunn av at maskinen er nokså liten, er tastaturet noe smalt. Det gjør at man må venne seg litt til bredden, og det har ført til at jeg har trykket mye feil i testperioden.

Det er nok noe man blir vant til på sikt, men bruker du en 14 tommer eller større nå, vil det nok være lurt å ha et eksternt tastatur på kontorpulten. Dette er nok en maskin som kan egne seg bra til å ha i dokkingstasjon når du ikke er på reise – Både for å få et større tastatur og for å gjøre maskinen til et bedre produktivitetsprodukt.

Maskinen har også den ikoniske røde trackpoint-dotten for styring av musepekeren. Personlig er det én av få ting jeg savner på MacBooken jeg bruker til daglig, men det er nok noe som ikke så mange tar i bruk.

Tastaturet er svært godt, som på de fleste ThinkPad-maskiner. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Som nevnt er maskinen ganske liten i fotavtrykk. Vår testmodell har en matt berøringsskjerm på 13 tommer med en oppløsning på 1920 x 1200 piksler. Formatet er 16:10 format, noe som egner seg godt til arbeid i Excel, surfing på nett eller tekstbehandling. Berøringsskjermen var svært responsiv de få gangene vi trengte dette.

Kunne vært en Chromebook

I daglig bruk kan Lenovo ThinkPad X13s sees på som en litt avansert Chromebook. Det er fortsatt lite støtte for programvare i Windows for Arm, og Qualcomm-prosessoren er ikke så kraftig at man hadde fått mye ut av å bruke den til avanserte kalkulasjoner. Det er rett og slett en skrivemaskin, og til det har Lenovo laget en svært god maskin. Dette er altså en maskin for dem som kun bruker nettleser og Office-programvare. Adobe har gjort Photoshop og Lightroom tilgjengelige for Windows for Arm, så det vil nok være mulig å gjøre enkel bildebehandling, men det er ikke optimalt.

I daglig bruk ser vi også at Microsoft ikke har jobbet lenge med Windows for Arm. Da vi satte opp maskinen, valgte vi norsk som språk. Det gjorde nesten hele Windows-oppsettet umulig.

Som nevnt tidligere var det totalt kaos. Ingen av titlene på noe passet med det som skulle stå der. Det så rett og slett ut som Microsoft hadde kodet alt feil. Det rettet seg heldigvis med en oppdatering, så nå er all teksten på rett sted, og vi ser at maskinen blir gradvis bedre med oppdateringer. Problemet nå er at utviklerne ikke utvikler for Arm, men holder seg til Windows for x86-prosessorer.

Innstillinger i Windows før oppdatering illustrerer hvor mye feiloversettelser Windows for Arm hadde da vi satte opp maskinen. Skjermbilde: Digi

Med en mobilprosessor forventer jeg også en nokså hurtig oppstartstid. Det er ikke tilfellet på Lenovo X13s. Oppstartstiden fra bunn er nokså lang. Sammenliknet med maskiner på x86-plattform eller Apples Arm-prosessorer tar det for lang tid. Fra hvilemodus, derimot, går det like raskt som konkurrentene, og batteritiden er så god at man nok ikke restarter denne maskinen så ofte.

På grunn av Arm-prosessoren har Lenovo ThinkPad X13s lang batteritid, men dårligere programvarestøtte enn tilsvarende maskiner som har en x86-prosessor Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Lang batteritid

Vi kjører vanligvis en rekke ytelsestester i våre tester av datamaskiner og mobiler. Det var noe problematisk da vi testet denne. Få av ytelsestestene hadde en ARM-variant. Vi har dermed ikke kjørt noen syntetiske ytelsestester eller batteritester som tilsvarer dem vi vanligvis kjører.

Lenovo hevder at maskinen støtter 28 timer med offline videoavspilling på 1080p med lysstyrke på 150 nit. I vår test spilte vi av en 1080p video på cirka 100 lux (det tilsvarer cirka 50 prosent lysstyrke på maskinen). Da gikk maskinen tom for batteri etter cirka 10 timer. Vi var riktignok koblet til wifi, selv om videoen var lokalt lagret. Maskinen vil nok kunne ta deg gjennom en lang flytur med videoavspilling. Når det gjelder vanlig daglig arbeid, varer den lenger.

I daglig bruk, med maskinen koblet til wifi, og når jeg brukte nettleseren til skriving og research, fikk jeg nesten tre dager batteritid. Det er bra nok for de fleste. Du finner stort sett et sted å lade maskinen din i løpet av tre dager.

Konklusjon og alternativer

Lenovo har gjort en god jobb med å lage en liten og nøytral jobb-PC som kan fungere godt for dem som reiser mye i jobbsammenheng. De treffer svært godt i en liten nisje, men maskinen klarer ikke å treffe helt prefekt på noen ting. Det maskinen er best på, kunne man også brukt en Chromebook til, selv om Windows nok fungerer bedre når man er offline enn Chrome OS. Hadde det vært én USB-C eller USB-A til, samt en HDMI-port, hadde det vært litt lettere å anbefale denne til personer om er mye på farten og har nytte av en lett maskin med 4G-modem og lang batteritid. Når disse manglene kommer på toppen av litt dårlig programvarestøtte, vil det nok være lurt å se litt på hva konkurrentene har.

Prisen på nesten 20.000 kroner gjør at ThinkPad X13s fint kan konkurrere med Apples MacBook Air. Her får du samme lange batteritid, men også mangelen på porter og ingen oppkobling til mobilnettet. Du får imidlertid et operativsystem som støtter mer programvare.

Er du på utkikk etter en Windows-PC, åpner mulighetene seg. Her går det an å se på Samsungs Galaxy Book, noen av Lenovos Yoga-maskiner eller ThinkPad Yoga. Der beholder du den reise-vennlige størrelsen og Intel-prosessor til en billigere penge. Det kan hende at batteritiden ikke er helt det samme, men du vil nok kunne få en bedre maskin for pengene.