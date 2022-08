Apple har oppdatert designet og lagt inn sin nyeste prosessor i årets MacBook Air-modell. Air-serien til Apple har vært den best solgte datamaskinen fra selskapet, og siden de lanserte den første MacBook Airen i 2008, har det vært god balanse mellom pris og premium. Nå kvitter selskapet seg med formen de har basert maskinene sine på siden lansering og setter prisen noe opp.

Beholder de fortsatt posisjonen sin i markedet, eller går Apple på en smell? Vi har testet den nyeste MacBook Air-modellen fra Apple.

Ny design

MacBook Air Skjerm: 13,6 tommer

Prosessor: Apple M2, 10 kjerner

Grafikk: Apple M2 10 kjerner

Systemminne (RAM): 8GB

Lagringsplass: 512 GB

Kamera: 1080p FaceTime HD-kamera

Trådløst: WiFi6, Bluethoot 5.0

Tilkoblinger: 2 USB4/Tunderbolt porter, Magsafe-ladeport, 3,5mm hodetelefoninput

Operativsystem: Mac OS 12.5

Batteri: 56,2 wattimer

Øvrig: TouchID

Størrelse: 1,3cm x 30,41cm x 21,5cm

Vekt: 1,24kg

Pris: 19 900 (15 990 for billigste variant)

Apple har etter min mening gjort et godt valg ved å oppgradere designet. Den gamle formen var i ferd med å bli utdatert og passet ikke så godt inn i resten av designspråket til selskapet. Nye MacBook Air er fortsatt tynn og elegant, men ser nå mer ut som en ny og moderne MacBook sammen med sine kraftigere storesøsken i Pro-serien. Det var en liten stund der Apple hadde MacBook Air, MacBook og MacBook Pro. Nå er det lettere for forbrukerne med Pro eller Air, og det ser ut som de to modellseriene hører sammen.

En gledelig ting med det nye designet er at magsafe er tilbake. Selv om Air ikke har fått flere USB-porter, maskinen har kun 2 USB4/Tunderbolt-porter, gjør magsafe-laderen at du går fra å ha én port når du lader til å ha to. Skulle jeg pirke, hadde jeg nok ønsket to til, samtidig ser jeg etter testperioden at jeg ikke har brukt mer enn to porter samtidig, og det er en maskin som ikke er laget for så mye mer enn hverdagslig bruk og kontor/studie-arbeid.

USB-C- og magsafe-portene er alle på venstre side av maskinen, på høyre side er det kun en enslig hodetelefonplugg

På venstre side av maskinen finner vi en magsafe-ladekontakt og to porter som støtter USB4/Thunderbolt. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Beste pekeplaten på markedet

Skjermen har fått en busslomme for webkameraet, uten at jeg har en opplevd høyere kvalitet på webkameraet enn i laptoper som har like tykk kant rundt skjermen. Her kunne nok Apple kuttet ut busslomma. Ut over at det ser litt rart ut, er det ikke noe som merkes i hverdagen når maskinen brukes. Lomma er ikke bredere enn verktøylinja, og når man ser fullskjermvideo, er det svart ramme der uansett.

Skjermen gir god lysstyrke, våre målinger viser rundt 480 lux, som også er der de fleste konkurrentene ligger. Generelt sett er skjermen svært god og behagelig å jobbe på. Lokket skjermen sitter i, har Apple jobbet med imange generasjoner, og mekanismen er akkurat stiv nok til å holde laptopen lukket, samtidig som den er svak nok til at man kan åpne maskinen med én hånd.

Tastaturet til Apple har korte trykk. Det krever noe tilvenning i starten, men etter at Apple gikk tilbake til sin gamle tastatur-teknologi, er de tilbake i toppen blant de beste laptop-tastaturene å skrive på.

Apples tastatur og pekeplate er blant de beste på markedet. Selskapet har valgt å la pekeplaten få mye plass. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Pekeplaten til Apple er kanskje den beste på markedet. Apple har skjønt at denn må være stor og at glasset må være glatt. Vibrasjonsmotoren som simulerer klikk for pekeplaten, er også perfekt innstilt slik at det kjennes ut som fysiske trykk, selv når alt er simulert. Jeg har ikke vært fast Mac-bruker på mange år, men pekeplaten er nesten nok til å få meg tilbake.

Perfekt til hverdagsbruk

Jeg har lite å klage på ved daglig bruk. Maskinen er lett å drasse med seg, tar akkurat passe mye plass i sekken og fungerer utmerket til vanlig kontorarbeid eller lette bildebehandlingsoppgaver. I testperioden har jeg brukt den sammen med en Mac Studio, og maskinen har fungert sømløst som en del av oppsettet. Det er et oppsett de færreste har, og hadde jeg ikke hatt behov for videoredigering og litt tyngre oppgaver, hadde nok MacBook Air vært nok til å skrive, gjøre research og behandle noen bilder nå og da.

Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Jeg har ikke hatt noe beskyttelse på maskinen når den har ligget i sekken, moe som har ført til noen riper i aluminiumen. Det er noe man må regne med når maskinen er laget av et mykt metall og man ikke gjør noe for å holde den perfekt. Hadde dette vært min private maskin, hadde jeg kanskje vurdert å sette på noe foliering av typen som Cover-Up, Dbrand eller slickwraps selger.

Altfor varm når man presser maskinen

MacBook Air er en av to modeller Apple selger med den nye M2-brikken. Den andre er MacBook Pros 13-tommers variant. MacBook Pro-varianten med M2-brikken har Apples gamle Pro-design med touchbar og uten magsafe.

Hvis man konfigurerer MacBook Air-varianten vi har testet, med 8-kjernes prosessor og 10-kjernes grafikkprosessor, koster maskinene nesten det samme. Velger man den noe billigere versjonen av M2-brikken, ligger Air-modellen omtrent tusen kroner under Pro-modellen. Her bommer Apple litt på balansen de har klart å få så perfekt med Air-modellen tidligere.

Det viser seg også når vi kjører ytelsestest. Vi har kjørt en test der vi konverterer store bildefiler fra et råformat til et annet. Det er en prosess som krever ganske mye kraft. I løpet av de 13 minuttene det tok, ble maskinen så varm at det ikke hadde vært forsvarlig å ha den på fanget. Maskinen roet seg ned raskt, men uten noe vifte er det altfor dårlig intern kjøling til å gjøre noen tyngre oppgaver. Generell ytelse på de andre ytelsestestene var helt OK.

Batteritiden på maskinen er svært god. Dette er noe av styrken til Apples egne brikker. Jeg fikk helt fint to arbeidsdager ut av batteriet på maskinen. Endte gjerne første dag med omtrent 50 prosent batteri og koblet i strømmen siste timen på jobb, selv om det egentlig ikke var nødvendig.

Konklusjon og alternativer

Den nye MacBook Air er en maskin som ikke har skapt mye entusiasme hos meg. Jeg sitter igjen med hverken en kjempepositiv eller en negativ følelse etter å ha testet den i en uke. Generelt synes jeg det nye designet er mye finere enn det gamle, det er deilig at magsafe er tilbake, og tastatur og pekeplaten er på toppen i sin klasse. Ytelsen er ikke noe å skryte av, men heller ikke noe å klage på.

Ser man på alternativene rundt, er Apples MacBook Pro 13-tommer et svært godt alternativ. Det er så godt som den samme maskinen, bare uten magsafe, med touchbar og vifter for å kjøle ned prosessoren. Prisforskjellen er omtrent tusen kroner, og skal du ha modellen med 10-kjernes grafikkprosessor, er Pro-versjonen faktisk billigere. Samtidig selger Apple fortsatt M1-versjonen av MacBook Air, som nok er den mer fornuftige modellen å kjøpe med tanke på pris.

Er det ikke viktig for deg at du har Apples operativsystem, finnes det mange gode alternativer med Windows. Noen av disse alternativene kan du lese om i Digis student-PC-guide.