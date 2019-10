TEST: Mophie 3-in-1 wireless charging pad

Allerede i 2017 annonserte Apple at de ville komme med en «ladematte» for trådløs lading, hvor det skulle være plass til å lade både iPhone, Apple Watch og Airpods samtidig. Etter flere forsinkelser, ble den såkalt Airpower-ladeplaten kansellert før sommeren i år.

Nå har Mophie – ett av underselskapene til Zagg - lansert to trådløse ladeplater, én for å lade to iPhoner og én som kan lade både iPhone, Apple Watch og et Airpod-etui samtidig.

Vi har testet sistnevnte – Mophie 3-in-1 wireless charging pad.

Den nye ladeplaten gjør den samme jobben som Apple lovet at Airpower skulle gjøre. Du kan riktignok ikke legge enhetene hvor som helst på ladeplaten, da det er egne områder for hver enhet.

Fin på nattbordet

Selve ladeplaten har en speilblank overflate i det som skal være glass.

Den trådløse ladeplaten har plass til både iPhone, Airpods og Apple Watch. Foto: Mophie

Til høyre på ladeplaten er det et område for å lade iPhone, mens du på venstre side har en liten fordypning til å legge Airpod-etuiet i hvis du vil lade det. Rett overfor Airpod-laderen stikker det opp en holder for Apple Watch. For å lade klokken er det bare å legge den i holderen. Det som er kjekt, er at klokken da blir liggende på siden i en fin vinkel slik at du lett kan se den hvis du har Mophie-laderen på nattbordet eller på kontorpulten. Perfekt hvis du bruker Apple Watch som vekkerklokke.

Ladeplaten fungerer veldig bra, men den store ladeflaten for mobiltelefon er litt følsom for hvor du plasserer telefonen. Legger du ikke telefonen helt på riktig sted, lader den ikke. Dette gjelder imidlertid også andre slike ladeplater, du må sikte litt for å treffe ladepunktet.

Lader med 7,5 watt

Laderen benytter Qi-standarden for trådløs lading – dette er den mest vanlige løsningen nå for såkalt induksjonslading.

Maks ladeeffekt er 7,5 watt. Det finnes enda kraftigere ladere på markedet (Qi definerer opptil 15 watt), men det spiller liten rolle ettersom 7,5 watt er det maksimale som iPhone og Airpod klarer å ta imot. Det bør imidlertid nevnes at både Huawei, Samsung og sikkert flere har mulighet for trådløs lading på 15 watt eller mer på noen av sine mobiltelefoner, så her henger Apple litt etter.

For deg som har iPhone, gir uansett 7,5 watt en del raskere lading enn de mange 5 watt-ladeplatene som finnes på markedet. Det er riktignok ikke like kjapt som å lade med kabel.

Selv om Mophies 3-i-1-lader er spesielt laget for iPhone, fungerer den fint med andre produkter som baserer seg på Qi-standarden – det vil si de fleste. Vi hadde ingen problemer med å lade en Huawei-mobil på den.

Konklusjon

Mophies 3-i-1-ladeplate er utvilsomt et veldig nyttig produkt. Det er fint å slippe å måtte plugge inn kabler for å få ladet, og det at du kan lade alle Apple-dingsene dine på ett sted er ganske praktisk.

Prisen på ladematten er forholdsvis høy: 1.490 kroner i Apple Store. Til sammenligning leverer Samsung en dobbel ladeplate til 700-800 kroner, og Belkin leverer Qi-ladeplater fra rundt 300 kroner (riktignok for kun én enhet).

Alt i alt gir vi likevel tommel opp for dette produktet.