TEST: Netatmo værstasjon

Været får vi som kjent ikke gjort så mye med, men det er likevel få ting som opptar oss mennesker mer. Men nå som mange har ferie – eller planlegger ferie – er interessen for vær og vind naturlig nok større også blant de av oss som ikke er opptatt av å få med seg alle episodene av den populære TV-serien Værmeldingen. Ingenting er nemlig mer kjedelig enn når hele sommerferien regner bort, og solen titter frem igjen første dag på jobb etter ferien.

En værstasjon kan kanskje virke som litt «overkill» med mindre man er en virkelig værnerd – men man trenger jo uansett et innendørs- og utendørs-termometer, så hvorfor ikke ta den helt ut og investere i en skikkelig værstasjon som også måler luftkvalitet, lufttrykk, luftfuktighet og andre ting – som nedbørsmengde og vind?

Netatmo har forholdsvis enkle og greie API-er, med god dokumentasjon og mulighet til å teste hva slags data API-et returnerer fra en bestemt værstasjon. Dataene returneres i JSON-format.

Vi har testet en værstasjon fra Netatmo – som er en av de mest populære på markedet. Faktisk så populær at Meteorologisk institutt har begynt å hente inn temperaturdata fra private Netatmo-værstasjoner over hele landet, for å forbedre sine egne temperaturvarslinger.

Åpne API-er gjør det nemlig mulig for utviklere å bygge egne løsninger som benytter seg av måledata fra værstasjonen – så om du kan programmere litt er det en smal sak å hente data fra din egen (eller andres) værstasjoner ved hjelp av ganske godt dokumenterte API-er. Et lite søk på Github gir deg også mange eksempler på hva andre har laget.

Kan bygges ut

Værstasjonen fra Netatmo selges i mange ulike varianter, med ulike typer sensorer i pakken. Den vi har testet koster rundt 1350 kroner og inneholder en utendørs- og en innendørsmodul.

Vi fikk også med et par tilleggskomponenter – en vindmåler som koster rundt 900 kroner, en regnmåler til rundt 700 kroner, samt en ekstra innendørsmodul – slik at vi kan måle temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet i ett ekstra rom. En ekstra innendørsmodul koster rundt 650 kroner. Totalprisen på hele pakken ender altså på rundt 3600 kroner – men du trenger ikke alle enhetene, og du kan bygge ut etter hvert.

De ulike komponentene til værstasjonen er ganske små og dermed enkle å plassere. Vindmåleren er den som er mest komplisert å plassere, hvis du skal få gode målinger. Den bør nemlig plasseres minst 1,2 meter over det høyeste punktet på taket på huset – og helst uten noen hindringer i nærheten som kan påvirke vinden. Det mest optimale er at den står 10 meter over bakken på en åpen slette, ettersom vindhastigheten synker nærmere bakken. Det er naturlig nok vanskelig å få til, så du kan derfor kompensere for dette ved å legge inn faktisk høyde i innstillingene. Også de andre enhetene kan kalibreres i innstillingsmenyen.

Den store enheten til venstre er innendørsmodulen. Den måler også lufttrykk, luftfuktighet, CO2-nivå og støy, mens den andre innendørsmodulen til høyre måler temperatur, luftfuktighet og CO2. Foto: Kurt Lekanger

Vindmåleren bør helst plasseres på en stang eller lignende, et godt stykke over det høyeste punktet på hustaket. Under vår test valgte vi av praktiske hensyn å plassere den nærmere bakken. Foto: Kurt Lekanger

Hovedenheten, som skal stå innendørs, er litt høyere enn utendørssensoren – men ellers ser de ganske like ut. Begge er laget i aluminium, og ser ganske lekre ut.

Det var enkelt å sette opp utstyret. Etter å ha lastet ned den tilhørende Netatmo-appen (finnes til både Android og iOS) var det bare å følge anvisningene for å pare de ulike sensorene med hverandre.

Hovedenheten kobles til strømnettet, mens de andre enhetene går på vanlige AAA-batterier (AA i vindmåleren). Ifølge produsenten skal innendørssensoren og regnsensoren ha en batteritid på opptil ett år, mens batteriene i vindmåleren skal holde opptil to år. Det er ganske imponerende, tatt i betraktning at enhetene kommuniserer med hovedenheten inne via radiosignaler hvert femte minutt. Hovedenheten kobles til internett via wifi, mens de eksterne sensorenhetene kommuniserer med proprietære signaler i det lisensfrie frekvensområdet 868,9-869,9 MHz.

Regnmåleren kommuniserer trådløst med hovedenheten innendørs, og drives av vanlige AAA-batterier som skal vare i opptil ett år. Veggfestet på bildet følger ikke med, men er et standard feste tilhørende et overvåkingskamera fra en annen produsent. Foto: Kurt Lekanger

Rekkevidden på signalene er opptil 100 meter uten hindringer, men normalt må jo signalene gjennom vegger (og eventuelt tak), og rekkevidden vil være kortere. Signalmåleren i Netatmo-appen viste imidlertid at signalstyrken var veldig god hos oss – selv med hovedenheten midt i huset og regn- og vindmålerne utendørs.

Praktisk bruk

Det finnes apper til både iOS og Android, og på større enheter som her (en iPad Pro) får du ekstra mye informasjon inn på ett og samme skjermbilde. Foto: Kurt Lekanger

Netatmo-appen til Android eller iOS er enkel og grei å bruke, og gir god oversikt over målingene fra de ulike enhetene. Skjermbildene gir også ulik informasjon avhengig av skjermstørrelse, slik at på et nettbrett vil du få mer informasjon på skjermen – blant annet en graf på høyre side som viser værmelding for de neste dagene.

Mobil-appen gir god oversikt. Legger du telefonen på siden får du detaljerte grafer for blant annet regn, vind, CO2, temperatur og lufttrykk. Foto: Kurt Lekanger

På mobilversjonen av Netatmo-appen viser den øverste delen av skjermen utetemperatur, lufttrykk, følt temperatur og luftfuktighet ute. Hvis du har vindmåler vil appen ta hensyn til vindstyrke når den beregner følt temperatur. Sveiper du sidelengs på øverste skjermhalvdel bytter du til å vise informasjon fra regnmåler eller vindmåler.

Regnmåleren viser regn i millimeter i timen siste time, akkumulert siste døgn, samt en prognose for resten av dagen. Vindmåleren viser vindstyrke akkurat nå, styrke på vindkastene, samt hvilken retning det blåser fra. Du får også her en prognose.

Den nederste halvdelen av skjermen viser informasjon fra innendørsenhetene dine, slik at du kan veksle mellom å vise informasjon for de ulike rommene i huset. I tillegg til temperatur, får du også informasjon om luftfuktighet og CO 2 -innhold i luften. En indikator viser også kvaliteten på innendørsluften (basert på CO 2 -innhold), fra grønt (ok) via gult til rødt (over anbefalt nivå). Vi kunne se at CO 2 -nivået økte på soverommet om natten, men fortsatt holdt seg under de anbefalte maksverdiene. Det er ikke målinger av radon, da må du kjøpe utstyr fra andre – for eksempel norskutviklede Airthings Wave, som vårt søsternettsted TU.no har skrevet om her.

Fra iOS-appen til iPad. I tillegg til informasjon fra de ulike sensorenhetene, får du også en værmelding for de neste dagene.

Hovedenheten inne har også en decibel-måler, slik at du kan følge med på om støynivået i rommet der den er plassert er innenfor akseptable verdier.

Via appene til nettbrett og mobil kan du få detaljert informasjon om blant annet (fra venstre) vindhastighet og -retning, lufttrykk og nedbør.

Hvis du legger mobiltelefonen på siden får du detaljerte grafer som viser utviklingen i for eksempel lufttrykk, temperatur, CO 2 , regn, vind og andre målinger. På nettbrett bytter du til denne informasjonen ved å trykke en egen knapp på skjermen.

Se værdata fra andre brukere

Du får også detaljerte måledata via et dashboard i nettleseren. Dette dashboardet kan du tilpasse slik du selv ønsker, og du kan velge å se målinger for én dag, ukesvisning, månedsvisning eller årsvisning.

På PC-en kan du skreddersy ditt eget dashboard med informasjon fra de ulike målerne.

En ting som er litt interessant med Netatmo-værstasjonene, er at du kan få opp et kart som viser andre værstasjoner i nærheten. Så kan du se temperatur og annen informasjon fra disse, og få oversikt over lokale værvariasjoner. Du kan selv finne dette værkartet på weathermap.netatmo.com selv om du ikke har en slik værstasjon selv.

Weathermap-tjenesten gir deg oversikt over andre værstasjoner i nærheten. Det er temmelig mange av dem!

Konklusjon

Værstasjonen fra Netatmo er enkel og sette opp, og gjør alt det vi forventer av en værstasjon. Det at den benytter åpne API-er og betyr at den er fremtidsrettet og at det er lagt til rette for at andre utviklere kan bygge smarte løsninger mot den. Det finnes allerede en god del tredjeparts apper for den, og gjør du et søk etter «netatmo» på Github finner du mange gode eksempler på hvordan du kan benytte deg av API-ene i egne løsninger – hvis du kan programmere litt, selvfølgelig. For du trenger absolutt ikke å være spesielt teknisk anlagt for å sette opp denne værstasjonen.

En ting vi irriterte oss litt over, var at det ikke følger med fester for vind- og regnmålerne. Disse har et skruehull på undersiden, likt det som er standard på kamerastativer. Dermed kan du bruke alle mulige typer fester som brukes til for eksempel montering av overvåkingskameraer og annet. Netatmo selger også en egen festeanordning for å feste vindmåleren rundt en stang, hvis du ønsker å få montert den godt over takhøyde – slik som anbefalt.

Det hadde også vært veldig praktisk å kunne koble opp værstasjonen mot Google Assistant, slik at vi kunne vist informasjon fra den på Google Nest Hub, via Google Assistant-appen på mobilen, eller spørre Google Home om for eksempel temperatur. Det viste seg imidlertid at mens overvåkingskameraer fra Netatmo har full Google Assistant-/Home-støtte, så støttes ikke værstasjonen ennå. Det er imidlertid Amazon Alexa-støtte, så vi får krysse fingrene for at også Google kommer på plass etter hvert.

Men alt i alt gir vi tommel opp for dette produktet. Vi gir også en totalscore for hele produktet, selv om mange av de ulike komponentene selges hver for seg.