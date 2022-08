Pen: OnePlus skal ha for designene. At de bruker plast på baksiden, gjør ingenting. En færre ting som kan knuses. Foto: Odd Richard Valmot

Den er ikke like heftig den nye 10T-utgaven som 10 Pro, som ble lansert tidligere i år. Men det er litt avhengig av hva du ser etter. På kamerasiden kan den ikke måle seg, og den har en litt mindre høyoppløselig skjerm, selv som begge har en diagonal på 6,7 tommer. Av utseende er de to telefonene temmelig like, men det er en del forskjeller i spesifikasjonene.

Før vi regner opp alle punktene som T-modellen ikke når helt opp til Pro på, så får vi nevne prisen. Den er rundt et par tusenlapper lavere.

Nærmere bestemt 7 890 kroner for en 8/128 gigabyte-utgave, og 8 890 kroner for en med 16/256 gigabyte.

Den siste konfigurasjonen har faktisk fire gigabyte mer RAM enn i Pro-modellen. Men så skal jo denne eksellere i spill også. Telefonen har, som Pro-utgaven, topp-prosessoren fra Qualcomm. Men faktisk en litt oppgradert utgave.

Den har fått Snapdragon 8+ Gen 1. Det plussen sikrer, er bedre batterilevetid og litt høyere klokkefrekvens. Vår raske test av den nye prosessorutgaven viser at den har vesentlig bedre ytelse enn Pro-utgaven på spillgrafikk, men også på CPU-intense oppgaver. Om det er betydningsfullt, er kanskje tvilsomt for de fleste. Bedre batterilevetid er nok vel så bra.

Enorm ladehastighet

Voldsomt: En lader på 150 watt er voldsomt. Den lader telefonen på rekordtid Foto: Odd Richard Valmot

I tillegg setter denne mobilen ny laderekord med en lader på 150 watt! Teknologien som muliggjør dette heter SuperVOOC Endurance Edition, eller Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging.

Dette lader telefonen med en effekt som er det dobbelte av mange PC-ladere, og den dytter enhver elbil inn i skammekroken.

Fra 1 til 100 prosent tar det 19 minutter, men den er oppe på 28 prosent etter bare tre minutter, og på 67 prosent etter ti minutter. Det er «mindboggling» raskt og kan neppe være helsebringende for batteriene, selv om det er to batterier i parallell for å fordele den raske ladingen.

Men, sier OnePlus, de har utviklet en teknologi som skal vedlikeholde elektrolytten i batteriene om den degraderes som følge av hurtigladingen. Det de kaller Smart Battery Health Algorithm og Battery Healing Technology, høres nesten litt for godt ut til å være sant. Det skal sørge for at kapasiteten, som er på 4,8 Ah, ikke faller under 80 prosent selv om batteriene hurtiglades hele 1 600 ganger. Kanskje elbilindustrien burde banke på døra til OnePlus?

Kjøler raskt

T-modellen er utstyrt med bedre kjøling enn noen annen OnePlus modell til nå. Et såkalt cryo-velocity vapor chamber gjør at varmen ledes raskt bort fra prosessoren gjennom åtte varmeledende kanaler. Kjølearealet som tar opp varme, er på hele 37 000 kvadratmillimeter og de bruker en kombinasjon av kobber og grafitt for å lede varme. Poenget er selvfølgelig å lede varme effektivt uten å bruke plass, noe som ville ha gjort telefonen tykkere. Kaldere prosessorer kan kjøre grafikkintense spill lenger uten å måtte redusere ytelsen.

120 Hz

Skjermen er like stor, men ikke helt lik Pro-utgaven. Den har en oppløsning på 1080 x 2412 piksler. Greit nok for de aller fleste, selv om Pro kan skilte med 1440 x 3216. Dessuten er den helt flat, mens Proutgaven har en skjerm som bøyer seg ut over kantene. Som seg hør og bør har den en skjermfrekvens som går opp til 120 Hz og ned til 60 Hz. Berøringen avleses med 1000 Hz og gjør at telefonen reagerer lynraskt på alle fingerbevegelser i spill.

T-modellen vil komme med Android 12 og med en ny 12-utgave av grensesnittet Oxygen 12.1. OxygenOS 13 vil komme senere i år. OnePlus garanterer ytterligere tre OS oppgraderinger og fire år med sikkerhetsoppgraderinger. Den vil altså få Android 15 til slutt. Bra, men ikke like bra som med Apple og Samsung.

Ut med bryteren

Borte: Ingen fysisk stillebryter lenger, noe som har vært kjennetegnet til OnePlus lenge. Foto: Odd Richard Valmot

Ett av kjennetegnene med OnePlus til nå har vært en fysisk bryter som gjør det mulig å sette telefonen i stillemodus, eller bare vibrasjon, uten å bruke grensesnittet i operativsystemet. Dette er noe de har kopiert fra iPhone. Denne bryteren er ikke lenger å finne i T-utgaven, sikkert til manges ergrelse, siden denne markedsføres som en toppmobil, og at alle slike har hatt den fysiske bryteren til nå. Begrunnelsen er at de trenger all plassen for å få plass til batteriene.

En annen sak er at vi er blitt vant med god vanntetting i telefoner som vil kalle seg toppmodeller.

Antennerikdom

Mottaket av alle mulige radiosignaler er viktig for alle mobiler. En rekke mobilbånd, wifi og Bluetooth skal håndteres gjennom mange ulikefrekvenser. Slikt kan ikke gjøres via én antenne, men 10T-modellen har hele 15 antenner. I tillegg har telefonen teknologi for å minimere interferens mellom Bluetooth og wifi. Begge teknologiene bruker jo den lisensfrie frekvensen på 2,4 GHz.

Ut med Hasselblad

Det er ikke lenge siden OnePlus inngikk en avtale med Hasselblad om kamerateknologi. Hvor mye svenskene har hatt å si for bildekvaliteten, kan vi jo lure på. Det dreier seg nok om å gi noen råd om fargebalanse. Det gav også OnePlus en anledning til å sette Hasselblad-logoen på telefonen. Men her er det ingen logo. Vi tipper den ble for kostbar.

Kameraer

Kameraene til 10T er ikke like heftige som i Pro-utgaven. Den har et optisk stabilisert hovedkamera som er ganske likt med 50 mot 48 MP. Sensoren er litt mindre og har følgelig litt mindre piksler, men det er ikke så forskjellig der i gården. Nattfotograferingen, som skal være oppgradert, imponerer ikke. Det skyldes neppe sensoren, men at OnePlus må jobbe mer med programvaren.

Kameraer: Ett brukbart kamera, ett middels og ett OnePlus kunne spart seg om det ikke var for at denne skulle likne på storebror. Foto: Odd Richard Valmot

Ultravidvinkelen, derimot, er litt mer beskjeden. Den er redusert fra 50 MP med 150 grader vidvinkel, til 8 MP med 120 grader vidvinkel. Det må nok sies å være en oppgradering, for 150 grader er litt vel mye av det gode.

Her er det heller ikke noe 8 MP telekamera, som Pro-modellen har. I stedet finner vi et 2 MP makrokamera, som få bruker mer enn et par ganger.

Videoegenskapene er heller ikke like gode. Du kan ikke ta opp 8K-video, men det er neppe noe stort tap. Men vi skulle gjerne sett mer enn 30 bilder i sekundet i 4K. Pro klarer opptil 120.

Pluss

Veldig god ytelse

Fantastisk medfølgende lader på 150 watt

Minus