TEST: Huawei P30 Pro

Mange har hatt store forventninger til Huaweis nye flaggskip P30 Pro, som ble lansert under et arrangement i Paris i slutten av mars. Spesielt kameraet skal ifølge produsenten selv ta kameramobilene til nye høyder – og selv om telefonen koster flere tusen kroner mindre enn Apples flaggskip, har den spesifikasjoner som er fullt på høyde med, eller bedre enn både den og de fleste andre mobiltelefoner på markedet.

Huawei P30 Pro Skjerm: 6,47" OLED, 2340 x 1080 punkter

Maskinvare: Huawei Kirin 980 åtte kjerner (2 x 2,6 GHz Cortex-A76 + 2 x 1,92 GHz Cortex-A76 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55. Systemminne (RAM): 8 GB

Lagringsplass: 128 GB (256 GB er opsjon)

Operativsystem: Android 9.1 Pie med Huaweis EMUI 9.1-grensesnitt på toppen

Annet: 802.11a/b/g/n/ac wave 2 (dual band 2,4 og 5 GHz). Bluetooth 5.0. USB-C. GPS/Glonass/Beidou/Galileo. NFC. IP68 vann- og støvtett.

Hovedkamera: Fire kameraer: 40 MP vidvinkel f/1,6 + 20 MP ultravidvinkel f/2,2 + 8 MP tele f/3,4 + Huawei time-of-flight-kamera. Optisk bildestabilisering. Frontkamera: 32 MP f/2,0

Batteri: 4200 mAh. Størrelse: 158 x 73,4 x 8,41 mm

Vekt: 192 gram

Pris: Ca. 9000 kroner

Huawei P30 Pro er etterfølgeren til P20 Pro, som vi testet for ett år siden. Vi skrev den gangen at noen av bildene vi tok med P20 Pro er overlegne alt annet vi har sett på noen mobil. En av grunnene er Huaweis løsning som gjennom smart prosessering av bilder gjør det mulig å ta helt skarpe bilder selv om det er veldig mørkt.

Men nå har det gått ett år – og mye har skjedd på kamerafronten på mobiltelefonene. Samsung har lansert sine Galaxy S10-modeller, og Apple har også kommet med nye modeller. For ikke å snakke om Nokia som lanserte sin Nokia 9 Pureview med fem kameraer på MWC-messen i Barcelona nylig.

Huawei har imidlertid ikke tenkt å gi fra seg kameratronen uten kamp – og i P30 Pro har de tatt kamerateknologien til et nytt nivå, med blant annet bruk av en slags «periskop»-teknologi for å få plass til et kamera med hele fem ganger optisk zoom.

Vi har testet Huawei P30 Pro en stund, og latt oss imponere.

For ordens skyld nevner vi at det også finnes en enklere modell hvor de har droppet Pro-betegnelsen: Huawei P30 har en noe mindre skjerm på 6,1 tommer, en litt enklere kameraløsning, samt at den også kommer med 6 GB RAM i stedet for Pro-modellenes 8 GB. P30-modellen mangler også blant annet trådløs lading.

Vi skal imidlertid holde oss til P30 Pro-modellen i denne testen, men nevner likevel P30 – siden den koster 2000 kroner mindre enn Pro-modellen med samme lagringskapasitet (128 GB).

Flott design – og skjerm som går nesten ut i kantene

Huawei P30 Pro er en lekker mobiltelefon, med skjerm som går helt ut i kantene. I stedet for en stor «skjermflik» – eller «busslomme» som noen kaller det – er det bare et lite hakk inn der frontkameraet sitter. Hele resten av fronten av telefonen er dekket av en 6,47 tommer stor OLED-skjerm.

For å kunne dekke mest mulig av fronten med skjerm er det faktisk heller ingen høyttaler til telefonsamtaler. I stedet vibrerer selve skjermen slik at den fungerer som en høyttaler som du legger inntil øret når du prater i telefonen. Dette fungerer bra, men du er nødt til å legge hele øret mot skjermen til telefonen – noe som er litt uvant. Holder du toppen av telefonen på vanlig måte lett mot øret kan samtalelyden bli litt «skingrende», men holder du den «riktig» får du ganske god lyd.

Frontkameraet går litt inn på skjermen. Det er ingen høyttaler for samtaler, i stedet så fungerer glasset i skjermen som høyttaler. Foto: Kurt Lekanger

Siden det ikke er en vanlig høyttaler for samtaler, får du lyd kun fra høyttaleren i bunnen av telefonen – altså ingen stereolyd når du for eksempel skal se film og ha lyd fra de innebygde høyttalerne.

Ellers har Huawei valgt å plassere fingeravtrykksleseren inne i selve skjermen, slik at du kan låse opp telefonen ved å holde fingeren midt på nederste del av skjermen. Dette fungerer veldig bra, og telefonen låses raskt opp. Det er også ansiktsgjenkjenning, hvis du heller foretrekker det. Man har imidlertid ofret et skikkelig infrarødt kamera til ansiktsgjenkjenning, som ville vært sikrere, for å få en mindre skjermflik øverst på skjermen.

Skjermen buer litt ned langs kantene, og en blank metallramme rundt kanten av telefonen gjør at telefonen er veldig pen å se på. Baksiden av telefonen ser ganske spesiell ut, med ulike nyanser av pastellfarger som endrer seg litt når du ser på den fra ulike vinkler. Ifølge Huawei er det brukt ni lag av et spesielt «nano-optisk» materiale, hva nå det er. Det ser i hvert fall pent ut – og vi synes det er positivt at det følger med et gjennomsiktig mobildeksel i esken, slik at du ikke gjemmer vekk telefonen.

Vi nevner ellers at telefonen ikke har 3,5 mm hodetelefonutgang, men at det følger med ørepropper som passer i USB-C-kontakten.

Det er ingen hodetelefonutgang, kun en USB-C-kontakt. Foto: Kurt Lekanger

Telefonen er vanntett (IP68), og det er til og med en egen fotomodus for å ta bilder under vann.

God skjerm

OLED-skjermen har flotte farger og har veldig god bildekvalitet, samtidig som skjermen også er veldig lyssterk. Oppløsningen er imidlertid dårligere enn på både Samsung Galaxy S10+ og på Huaweis egen Mate 20 Pro. Likevel: en oppløsning på 2340 x 1080 punkter er mer enn nok til at skjermen virker veldig skarp og fin. Det er mulig å justere fargetemperaturen til skjermen i innstillingsmenyene.

Siden dette er en OLED-skjerm, kan du få telefonen til å vise klokken på skjermen selv når telefonen er i hvilemodus – uten at dette går særlig ut over batteritiden (med OLED-bruker bare aktive bildepunkter på skjermen strøm).

Det er Android 9.1 Pie – altså nyeste versjon – som ligger på telefonen. På toppen har Huawei lagt sitt eget EMUI-grensesnitt. Dette er et ganske rent og pent grensesnitt, som ikke skiller seg så voldsomt fra standard Android. I likhet med iOS har du ikke en egen app-mappe (du kan endre dette hvis du vil), men alle appene befinner seg på de ulike hjem-skjermene. Og du kan lage mapper ved å dra ikoner over hverandre.

Det følger med en app for å overføre innhold fra en annen Android-telefon eller iPhone til Huawei-telefonen. Denne klarte å overføre epost, bilder og kontakter fra vår iPhone – men dessverre ikke SMS-er. Det finnes riktignok tredjeparts apper som kan gjøre dette.

Huawei P30 Pro har en OLED-skjerm som dekker hele fronten. Foto: Kurt Lekanger

Bra spesifikasjoner

Dette er en telefon med topp spesifikasjoner – noe annet hadde vi da heller ikke forventet av en flaggskipmodell. Det er Huaweis egen Kirin 980-brikke som sitter i telefonen. Denne er produsert med en 7 nanometer produksjonsteknologi – og var verdens første med det da den ble lansert i august i fjor. Brikken har hele åtte CPU-kjerner, hvorav fire er Arm Cortex-A76 og fire Cortex-A55. I tillegg er det en Mali-G76 GPU (grafikkprosessor), samt en egen NPU – Neural Processing Unit. Sistnevnte er en egen brikke for aksellerasjon av kunstig intelligens (AI).

Vårt testeksemplar hadde 128 GB lagringsplass, men det er også mulig å kjøpe telefonen med 256 GB.

Batteriet er på 4200 mAh (milliampere-timer), som er veldig bra. Samsung Galaxy S10+ har 4100 mAh, mens Apple iPhone XS Max har bare 3174 mAh. I tillegg til hurtiglading på 15 watt, det samme som Galaxy S10+, har Huawei P30 Pro også hurtiglading med hele 40 watt (Huawei Supercharge). Det betyr at du kan lade batteriet fra 0 til 70 prosent på bare 30 minutter. Vi kan underskrive på at ladingen går ekstremt raskt – forutsatt at du bruker laderen som følger med.

Det er også trådløs lading på 15 watt. Dette gir også kjappere trådløs lading sammenlignet med mange trådløse ladere som opererer på 10 watt eller mindre.

En veldig kjekk funksjon er det som kalles «trådløs reversertlading», som betyr at telefonen kan gi fra seg strøm til andre telefoner via induksjonslading. Dette er en funksjon vi også kjenner fra Samsung Galaxy S10/S10+. Faktisk så fungerer denne funksjonen til lading av alt som støtter induksjonslading. Dermed kan du faktisk lade den elektriske tannbørsten (!) din ved å plassere den oppå baksiden av telefonen – praktisk når du er på reise og ikke har med deg tannbørsteladeren.

Telefonen er slank og pen å se på – men likevel har Huawei klart å dytte inn et batteri med svært god kapasitet. Foto: Kurt Lekanger

Batteritiden er veldig god, og selv om vi brukte telefonen ganske aktivt så hadde vi ofte ikke brukt mer enn halvparten av strømmen på batteriet i løpet av en hel dag. Programvaren på telefonen varsler deg hvis det er noen apper som bruker unormalt mye strøm, og kan optimalisere dette for deg.

Her er noen ytelsestester vi har gjort på telefonen:

Vanvittig kamera

Huawei viser gang på gang at de har blant markedets beste mobilkameraer – og med P30 Pro har de tatt kameraet til et helt nytt nivå.

Kameraet i telefonen troner nå øverst på Dxomark-topplisten med 112 poeng, med Huaweis to tidligere modeller Mate 20 Pro og P20 Pro, sammen med Samsung Galaxy S10+, på tredjeplass med 109 poeng.

På baksiden av telefonen er det hele fire kameraer som samarbeider, og som det automatisk veksles mellom når du bruker zoom-funksjonen. AI-prosessoren i Kirin-brikken spiller en viktig rolle i prosesseringen av bildedataene fra alle kameraene.

Det ene kameraet har en oppløsning på 40 megapiksler, og så er det et 20 megapiksel vidvinkelkamera og et 8 megapiksel telekamera. Men hvis du velger maksoppløsningen på 40 megapiksel i kamerainnstillingene får du ikke zoom med kameraappen i automodus – du må velge Proff-modusen på telefonen for å kunne zoome inntil 5 ganger.

Her har vi tatt bilde av samme motiv med Huawei P30 Pro (til venstre) og Samsung Galaxy S10+, begge på auto og med deler av motivet i skygge. Foto: Odd Richard Valmot

Det ene kameraet, det lille som sitter rett under blitsen, er et TOF-kamera (Time Of Flight) som brukes for å måle hvor langt unna gjenstander befinner seg. Det lages et dybdekart som gjør at du kan få flere nivåer av såkalt bokeh – bakgrunnsuskarphet.

Det mest oppsiktsvekkende av kameraene er et nytt kamera som bruker et slags periskop for å få plass til en rekke linseelementer som ligger stablet sidelengs inne i telefonen, slik at man kan få plass til flere linseelementer med større avstand mellom. Kameraet gir 5 ganger optisk zoom. Ifølge Huawei skal du kunne zoome inn inntil 10 ganger med det de kaller «hybrid zoom» hvor du ved å kombinere alle kameraene og bruke ulike triks skal få zoom uten å miste informasjon i bildet. I tillegg har du digital zoom, slik at du kan zoome inn med opptil 50 ganger – men da mister du ganske mye kvalitet hvis du zoomer for mye. Mer enn 10-20 ganger er ikke å anbefale.

Noen av de mange kamerainnstillingene.

Takket være både optisk og digital bildestabilisering er det faktisk mulig å ta bilder av motiver veldig langt unna med 50x zoom – håndholdt.

Du kan lese en grundig gjennomgang av hvordan de nye kameraene fungerer, og teknologien bak, i lanseringssaken om Huawei P30 Pro.

Nattmodus som imponerer

Huawei P30 Pro tar svært gode bilder med de vanlige auto-innstillingene, og kameraet oppdager da hva du tar bilder av og stiller inn ting riktig. Det er en makromodus som lar deg ta bilder med en avstand på bare 2,5 centimeter fra motivet. Du får naturligvis ikke bilder på nivå med profesjonelle systemkameraer med dyre makroobjektiver, men vi er likevel imponert over detaljnivået. Nå kan du ta skikkelige nærbilder av blomster og bier.

Bruker du proff-modusen har du full kontroll over alle innstillingene. Kameraet støtter for øvrig raw-bilder, slik at du kan gjøre etterbehandling av bildene selv – for eksempel justere hvitbalansen etter at bildet er tatt. I raw-format får du også med mer informasjon i bildefilene, slik at du har mer å gå på hvis du vil justere eksponering, farger og kontrast etter at bildet er tatt.

Nattbilde – tatt med nattmodus. Legg merke til detaljene og fargegjengivelse på blant annet bilene.

Selv med standardinnstillingen tar Huawei P30 Pro veldig gode nattbilder, på nivå med – eller bedre – enn konkurrentene. Men det er først når du skrur på nattmodusen at kameraet virkelig imponerer. Huawei skryter av en ISO (lysfølsomhet) på 409.600 – som er vanvittig. Nå er det hele kanskje litt «juks», siden du må holde mobiltelefonen i ro et par sekunder etter at du har trykket utløserknappen – mens kameraene samler det lille lyset som måtte være. Så brukes AI-funksjonene og programvaren til å sørge for at bildene blir sylskarpe – selv om du har tatt dem i nesten stummende mørke. Det som imponerer mest er at du faktisk får med fargeinformasjon i bildet, selv om det er så mørkt at du ikke klarer å se det med det blotte øye.

Det som er enda mer imponerende, er at kameraet – eller rettere sagt programvaren – klarer å skjønne hvis det er bevegelige ting i bildet, for eksempel en person som går forbi. Da blir den personen skarp – selv om kameraet har samlet lys over tid. Det klarer du ikke med et vanlig kamera og lang lukkertid.

Her er tre bilder av samme motiv tatt med henholdsvis Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10+ og et profesjonelt systemkamera, Canon EOS R. Alle bildene er tatt uten stativ. Med Canon-kameraet blir lukkertiden for lang til at det er mulig å få et veldig skarpt bilde, til tross for at kameraet er ekstremt lysfølsomt. Med stativ ville nok bildet tatt med Canon-kameraet blitt det desidert beste – men poenget med denne øvelsen er å vise at det faktisk er mulig å ta veldig gode nattbilder med Huawei P30 Pro, selv uten stativ. (Klikk på bildene for full oppløsning)

Vi har mange flere testbilder på neste side »

Scroll forbi testbildene for å lese konklusjonen av vår test.

Huawei P30 Pro (nattmodus, f/1,6) Foto: Odd Richard Valmot

Samsung Galaxy S10+ (auto, f/1.5). Foto: Odd Richard Valmot

Canon EOS R (50 mm, ISO 25.600, f/1.2, lukker 1/8. Håndholdt) Foto: Odd Richard Valmot

Vi har mange flere testbilder på neste side »

Konklusjon og alternativer

Huawei P30 Pro er en av de desidert beste mobiltelefonene akkurat nå. Den har topp spesifikasjoner og ytelse, en fantastisk skjerm, en rask fingeravtrykksleser, god batteritid og gjennomtenkte funksjoner – og ikke minst det beste mobilkameraet vi har testet. Det er ytterst sjelden vi bruker toppkarakteren, men Huawei P30 Pro fortjener faktisk det.

Konkurrenten Samsung Galaxy S10/S10+ er ikke like god på nattbilder, men har også et veldig godt mobilkamera – og på bilder tatt under mer normale omstendigheter enn i stummende mørke er S10 også en ekstremt god kameramobil.

Et veldig godt alternativ kan være Huaweis egen Mate 20 Pro – den er nesten like god, også på nattbilder. Og nå som P30 Pro har kommet er det mulig å finne Mate 20 Pro til en god pris – og kanskje spare en tusenlapp eller to.

Sverger du til iOS og Apple-universet må du betale noen tusenlapper mer, og selv om for eksempel en iPhone XS tar veldig gode bilder i de fleste situasjoner, så takler den ikke de mest krevende motivene like godt som Huawei P30 Pro – spesielt ikke nattbilder.