TEST: Sonos Roam, JBL Charge 5

Vi skrev om lanseringen av Sonos Roam for en måned siden. Ut fra målene på 168 x 62 x 60 mm skjønte vi den var liten. Men da vi fikk testeksemplaret, var den nesten latterlig liten. Den går akkurat i håndflaten på en stor hånd. Den er altså svært mye mindre enn den første batteridrevne høyttaleren til Sonos Move.

Sonos har selvfølgelig sett at det har blomstret opp et kjempemarked for bærbare høyttalere med Bluetooth og vil ha sin del av det. Det de kan friste med, hvor ingen andre kan konkurrere, er at de kan lansere høyttalere som både er medlemmer at et WiFi-basert multirom Sonos-system, men som ikke er bundet til det. Både Roam og Move kan spille over Bluetooth når du tar med høyttaleren på tur.

Siden Sonos har en helt overlegen markedsandel på multiromhøyttalere, og en ganske overlegen app i tillegg, så stiller de sterkt når folk skal ha med seg musikk ut av boligen. Med mindre du kjører bil er ikke Move noe du ønsker å ha i sekken. Roam derimot, med sine beskjedne mål og en vekt på 430 gram, er en ypperlig følgesvenn til 1798 kroner.

Roam har også mikrofon og støtter, som de fleste andre høyttalerne til Sonos, både Amazon Alexa og Google Assistent. Fint, men det er like greit å spørre mobilen direkte. Mikrofonen brukes også til å kalibrere Roam når du flytter den, for eksempel fra et rom til utendørs.

Et litt større alternativ

JBL, på sin side, har en veldig sterk stilling på Bluetooth-høyttalere. De har produkter som har gått gjennom mange generasjoner av elektronikk og programvare, men som har beholdt utseende. Charge 5 er f.eks. femte generasjon av en særdeles velprøvet konstruksjon som blir bedre for hvert nummer som tikker oppover. Vi har fått en til test og selv om disse to er ulike i størrelse og konstruksjon ligger de prismessig ganske nært hverandre. Charge 5 koster 1990 kroner.

Den er adskillig mer voluminøs og tyngre enn Roam. Charge 5 måler 223 x 97 x 94 mm og veier 960 gram. Ingen av målene ekskluderer transport i sekken, men du får med to Roam-er for samme vekt og volum. Og de kan kobles som et stereopar.

Litt større: JBL Charge 5 Foto: JBL

God og veldig god lyd

Roam er liten, men du verden så mye lyd den kan prestere. Til og med lyd som overraskende nok har en del bass. Det hadde vi ikke ventet så mye av i en så liten høyttaler. Her må det sies at den gode equalizeren i appen hjelper godt til. Det blir adskillig mye mer trøkk i bassen når den skrues opp, og det samme kan sies om diskanten.

JBL har også en app, men akk! Her er det ingen kontroll med lydbildet. Det er synd for denne høyttaleren ville hatt et enda større potensial med en equalizer. Men for all del. Lyden fra Charge 5 er mye mer fyldig enn det Roam kan stille opp med, både med og uten equalizer. Det har selvfølgelig med mange ting å gjøre, men bestykningen av høyttalerelementer er svært viktig.

Her finner vi en diskant på 20 mm og en avlang mellomtone- og basshøyttaler på 52 x 90 mm. I tillegg får Charge 5 hjelp av to gummiopphengte passive membraner i hver ende som hjelper til med bassen . De vibrerer kraftig og veldig synlig og er faktisk litt underholdning i seg selv. De slenger lyden ut til hver side og hjelper også til å sende lyden ut i en større vinkel. Selv om JBL-en har sylinderform betyr ikke det at den er like god i alle retninger. Den er som Roam, ganske direktiv og lydfeltet er langt bedre foran, der logoen er, enn bak.

Bademodeller

Begge høyttalerne er vanntette. De tåler neddykking til en meter i 30 minutter uten at det er et typisk bruksområde. Det som er mye mer viktig er at de tåler å stå ute i regnet om du skulle glemme dem.

Vanntettheten skyldes at vann kan trenge inn til høyttalermembranene, men ikke på baksiden. Batterier og elektronikk er bygget inn i vanntette kasser som høyttalerne er montert i. På baksiden finner vi, som i mobiler, vanntette USB-C tilkoblinger. Charge 5 har i tillegg en USB-A tilkobling for å lade mobiler som er bak et solid gummilokk.

Begge høyttalerne har endestykker i hard gummi som gjør at de tåler fall veldig godt. Sonos Roam har en overflate av polykarbonat som skal tåle veldig mye. Charge 5 har en grov polymernetting som både er robust og som sliper gjennom lyd.

Liten: Sonos Roam Foto: Sonos

Batteridrift

Hvor lenge slike høyttalere går på batteri, er avhengig av flere ting, ikke minst hvor høyt du spiller. Roam drives av to innebygde 18650 batterier og er oppgitt til 10 timer, mens Charge 5 skal klare hele 20 med sitt batteri på 7,5 Ah.

Det er ikke alltid det er behov for så mye strøm som Charge 5 kan lagre. Derfor kan den også brukes til å lade mobiler som trenger litt næring. 7,5 Ah er jo en sånn passe stor powerbank.

I tillegg til å lade via USB-C, kan Roam også lades trådløst. Enten fra en vanlig Qi-kompatibel ladeplate, eller fra en egen Sonos-plate i samme triangelform som Roam.

Konklusjon

Valget av disse to er egentlig ganske enkelt. Har du et Sonos-anlegg og vil gjerne ha en ekstra høyttaler inne og ute, så er Roam høyttaleren for deg. Den har svært god lyd for størrelsen og kan spille overraskende høyt, men med litt økende forvrengning på toppen. Attpåtil er den uovertruffent portabel og veldig robust.

Men betyr lydnivå, fylde i musikken og veldig god bass mest, er det Charge 5 som stikker seg fram. Den kan virkelig spille høyt. Altfor høyt for de fleste anvendelsene. Det at den kan lade mobiler, er et godt pluss for en slik turkamerat.

Roam

Uovertruffent portabel

Imponerende god lyd til størrelsen

Vanntett

Sonos multirom WiFi og Bluetooth

Manuelle kontroller på sideplaten

Kan stereopares

JBL Charge 5

Lang batterilevetid

Veldig og lyd

Kan lade mobilen

Vanntett

Kan kobles til en, eller mange flere, JBL-høyttalere som spiller sammen