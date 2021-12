TEST: Støydempende ørepropper

La en ting være klart før vi begir oss inn et vell av trådløse, støykansellerende ørepropper. Skal du virkelig isolere deg fra kolleger, trafikk, flystøy og annen ulyd så er det klokker som gjelder. Gode, støyisolerende sådanne.

Men de fleste velger ørepropper når de går rundt, og de har utviklet seg voldsomt de siste årene. Vi er imponert over hvor gode den siste generasjonen av propper er blitt. Spesielt de som har en gummikrave som tetter øregangen slik at de virker passivt støyisolerende i tillegg til den aktive. Likevel er det ikke alle som liker at øregangen tettes. Da er pinner, slik Apple var pionerer på, løsningen. De har også en viss aktiv støykansellerende effekt, men de jobber ut fra et mye dårligere utgangspunkt. Her er det ikke noen skarpt avgrenset indre og ytre sone hvor mikrofoner kan måle på hver side.

I motsetning til med klokker så påvirker aktiv støykansellering (ANC) lydbildet mye i noen øretelefoner. Til dels ganske betydelig. Bassen trer fram og trenger kanskje litt justering om man ikke er overbegeistret for det. Personlig liker vi ANC-lyden bedre, og det er nok fordi det er den øreproppene er optimalisert for. Jabra er et eksempel på at lydbildet ikke endrer deg. De har stålkontroll på dette. Vi hadde forventet at proppene med den største diameteren på høyttaleren var best på bass, men vi kunne ikke finne noen lovmessighet her.

Testen kan tyde på at det er nesten umulig å få til støykansellering i slike propper, men Bose har vist at det går an. Deres propper, som riktignok er store og kommer i en veldig stor eske, har en helt fantastisk støykansellering som ville fått en sekser. I denne testen er de kun brukt som referanse.

Samsung. Foto: Eirik Helland Urke

Samsung Buds2

Disse er virkelig knøttsmå og passet veldig fint i øregangen. Størrelsen gjorde at vi ikke ventet all verden, men du verden! Støyisoleringen var best av alle i testen. Her ble vi nesten imponert, og det var ikke det generelle inntrykket. Når du trykker på omgivelseslyd i appen er de rene avlyttingsapparatet når du setter dem på. Lyden fra omgivelsene forsterkes betydelig, og du hører bedre med enn uten.

Appen er god og oversiktlig. I stedet for en justerbar equalizer har de en del forhåndsinnstillinger. Det er helt greit.

Lydkvaliteten er svært god, men ikke helt på B&O-nivå, men de tar hjem seieren i støykansellering.

Dette er en klar vinner. Ikke minst på grunn av støykanselleringen og prisen.

Huawei. Foto: Eirik Helland Urke

Huawei Freebuds 4

For de som ikke liker å stenge øregangen er dette rimelige og gode ørepropper med god lydgjengivelse. Vi skulle gjerne sagt det om støykanselleringen også, men den er det ikke mye du merker til.

Appen, hvor Huawei samler alle slags enheter, er oversiktlig og grei, men den burde hatt en mer utbygget equalizer enn bare et par knapper for å øke bass eller diskant.

Selv om vi ikke klager på lydkvaliteten, har vi innsigelser mot esken. Proppene sitter for dypt ned i den, og den blanke plasten kan gjøre det vanskelig å fiske dem opp. Proppene er de letteste i testen, og omtrent umerkelig i ørene.

Sennheiser. Foto: Eirik Helland Urke

Sennheiser CX Plus True Wireless

Dette er et sett rimelige ørepropper til Sennheiser å være, men sammen med appen gjør de en god jobb. Sennheiser har utviklet en god kontroll som gjør det mulig å stille inn hvor mye bass og diskant man ønsker seg. Med en pris på 1590 kroner er dette absolutt verd å se på. Sennheiser har en fin app som gjør det mulig å stille egne preferanser i lydbildet.

Dessverre er støykanselleringen nesten umulig å merke noe til. Det trekker ned.

B&O. Foto: Eirik Helland Urke

B&O Beoplay-EQ

Klart de mest elegante proppene, men også de dyreste. De har rett og slett veldig god lyd med evne til å oppløse alle nyansene i stemmen til f.eks. Billie Eilish.

Dette er vinnerne på lyd, men de skjemmes av en støykansellering som ikke er mye å rope hurra for. De burde vært mye bedre med den prisen.

Et lite plaster på støy-såret er materialkvaliteten. Esken er i aluminium, og proppene er såpass store at folk kan se B&O-logoen på dem. For dette er vel øregangens Louis Vuitton. Det er mange som går med veldig mye dyrere pynt i øreflippen.

B&O har også en veldig god app med en ypperlig og lettforståelig equalizer.

JBL. Foto: Eirik Helland Urke

JBL LIVE Pro+

Her ser det ut til at JBL har truffet blink med lydgjengivelsen. I tillegg kan de lades både trådløst og via USB-C. De har en god app med equalizer. Utseende er litt spesielt, med litt firkantede pinner som stikker ut av øret.

JBL gjør en grei jobb med støykanselleringen i disse, selv om det er langt opp til hva som er mulig å få til. De er absolutt verdt en titt med den moderate prisen.

Oneplus. Foto: Eirik Helland Urke

OnePlus Buds Pro

Et vellykket sett med «pinne»-ørepropper fra OnePlus, som til og med kan lade trådløst. Lydgjengivelsen er svært god i denne prisklassen. På minussiden er det ikke noen equalizer i appen, som ellers er velutstyrt.

Støykanselleringen er ikke mye å skryte av, selv om den ikke er dårligst i testen.

Jabra. Foto: Eirik Helland Urke

Jabra Elite 85t

Danske Jabra har gjennom mange år forbedret øreproppene sine, og det siste tilskuddet i evolusjonsrekken er det beste de har prestert så langt. Appen svært avansert, men også lett å bruke. Jabra har røtter i høreapparatindustrien, så i appen får du en komplett test for å finne din unike høreprofil. Lydgjengivelsen er helt topp, men støykanselleringen er skuffende dårlig.

Det er nesten umulig å høre om den er av eller på. Selv om dette er lukkede propper har de en ventil som balanserer trykket i øret så de ikke føles så tette. De kan pares med to enheter samtidig, slik som mobilen og PC-en.

Dette er det eneste settet med åtte mikrofoner. Det vanlige med ANC-propper er seks. Jabra har også den beste appen med en svært god equalizer og andre innstillinger.

Redmi. Foto: Eirik Helland Urke

Redmi Buds 3 Pro

Xiaomi-eide Redmi tar prisen for «mest for pengene». De kan til og med lades trådløst og kobles til to enheter samtidig, og appen er omfattende. Men dessverre; ingen equalizer.

Musikk og bassgjengivelse var bra, men langt unna toppen. Pussig nok var støykanselleringen blant de beste. Det overrasket i denne prisklassen. Og den du snakker med får en veldig god opplevelse.

Uansett er dette vinneren i mest for pengene. Med god margin.