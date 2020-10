TEST: Test iPhone 12 Pro

Nok en gang har Apple lansert nye versjoner av iPhone. Denne gangen var 5G–støtte noe av det selskapet valgte å fokusere mest på ved lansering. Selv om det er på høy tid at funksjonaliteten kommer til en av verdens lengstlevende smarttelefoner, bringer Apple også noe nytt til bordet. Nemlig støtte for et allsidig utvalg av frekvenser.

Her kommer du ikke til å slite med dekningen selv om du er mye på reisefot. Apple lover at 5G–støtten skal gi lavere svartider, raskere ned– og opplastingshastigheter og mindre kø i telenettet. Apples nye telefoner er blant de som støtter flest 5G–frekvenser per dags dato.

Telefonens talekvalitet oppleves som svært god, og Apple har igjen pakket iPhone 12 inn med to svært gode høyttalere som du fint kan spille musikk på.

iPhone 12 256 gigabyte Størrelse: 147x71x0,74

Vekt: 165 gram

Skjerm: Super Retina XDR OLED 1200 nits 1170 x 2532 460 ppi

Maskinvare: Apple A14 Bionic (5 nm), Hexa–core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm), Apple GPU (4 kjerner) 4 gigabyte RAM

Lagringsplass: 64, 128 og 256 gigabyte

Operativsystem: iOS 14.1

Trådløst: Wi–Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual–band, hotspot. Bluetooth 5.0, A2DP, LE

Hovedkamera: 12 MP, f/1.6, 26mm og 12 MP, f/2.4, 13mm (ultravidvinkel) Frontkamera: 12 MP, f/2.2, 23mm

Batteri: 10,9 wattimer, støtter lynlading opptil 20 watt. Opptil 17 timers brukstid med moderat bruk

Pris: Fra 8940 (64 gigabyte mini) til 11 895 (256 gigabyte vanlig)

Med den nye modellen har Apple gått bort fra telefonens avrundede kanter og tilbake til utgangspunktet med rettere linjer. Det fungerer godt.

God i hånda

Telefonene er rett og slett bedre å holde i, og problemet der smarttelefonen deiser i bakken grunnet klåfingerhet er nesten eliminert – om du da bruker telefonen uten deksel. Noe sikkert de aller færreste av oss gjør.

De nye iPhone–modellene, som kommer i fargene svart, hvit, blå, rød, grønn, grafitt (pro), sølv (pro), gull (pro) og stillehavsblå (pro), skal være mer slitesterke enn sine forgjengere.

Denne gangen er aluminiumskroppen støpt av metaller som ellers blir brukt i flyfartsindustrien, ifølge IT–giganten. Og sånn føles det faktisk også. Etter snart en ukes bruk uten deksel, ser telefonene fortsatt flunkende nye ut.

Det er bra. For det er ikke spesielt hyggelig å legge masse penger i nytt utstyr som er fult av riper etter kort tid.

En annen ting som er verdt å nevne er at iPhone nå kommer med IP68–sertifisering. Det betyr i praksis at telefonen tåler snorkling ned til seks meter. Ikke noe de fleste av oss får bruk for i det daglige liv, men det er en ny industristandard, og her er det like greit at resten av produsentene kaster seg på med en gang.

iPhone 12 Pro Størrelse: 146.7 x 71.5 x 7.4 millimeter Vekt: 189 gram

Skjerm: Super Retina XDR OLED

Maskinvare: Apple A14 Bionic, Hexa–core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm. 6 gigabyte RAM

Lagringsplass: 128 gigabyte, 256 gigabyte og 512 gigabyte

Operativsystem: iOS 14.1

Trådløst: Wi–Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual–band, hotspot. Bluetooth 5.0, A2DP, LE

Hovedkamera: 12 MP, f/1.6, 26mm (vidvinkel),

12 MP, f/2.0, 52mm (tele) og

12 MP, f/2.4, 13mm (ultravidvinkel). Frontkamera:12 MP, f/2.2, 23mm (selfiekamera)

Batteri: 10,9 wattimer, støtter lynlading opptil 20 watt. Opptil 17 timers brukstid med moderat bruk

Pris: Fra 12 990 kroner (128 gigabyte vanlig) til 17 890 (512 gigabyte Pro Max)

Keramisk skjerming

I tillegg til at kroppen har blitt mer levedyktig, har også skjermen fått en vesentlig oppgradering hva gjelder slitestyrke. Apple bruker noe de kaller «keramisk skjerming».

Også skjermen er helt ripefri etter en uke der telefonen ofte ender ubevisst opp i samme lomme som nøklene.

Denne gangen leveres iPhone 12 i to størrelser. 5,4 og 6,1 tommer, mens Pro kommer i 6,1 og 6,7 tommer.

Førstnevnte med en oppløsning på 2340 ganger 1008 piksler , og sistnevnte med 2532 ganger 1170 piksler.

Pro er nok en gang hakket hvassere med 2532 ganger 1170 piksler for den minste telefonen, og en oppløsning på 2778 ganger 1284 piksler for maxen.

Pikseltetten er også svært god på papiret på begge modellene, og sånn oppleves det også i det virkelige liv.

Skryter av 1200 nits

Apple har alltid vært gode på LCD–skjermer, som i Apple iPhone 11, har nå begge de nye modellene fått en høyoppløselig OLED–skjerm med en lysstyrke vi aldri har målt på noen telefon. Det er flott i sollys, men kanskje ikke noe du vil ha på hele tiden.

Selv om selskapet lover 1200 nits – over dobbelt så mye som forgjengeren – får ikke vi høyere målinger enn 710 nits på 12ern og 744 nits på pro–versjonen.

Selv om skjermene ikke er så lyssterke som lovet, leverer true tone–teknologien til Apple overraskende godt. Hvitt er hvitt uansett hvor du befinner deg, og dette får alt som dukker opp på skjermen til å se utrolig godt ut.

Apple har tiden vært gode på å presse mest mulig ut av batteriene sine. Og det 12ern er ikke noe unntak. Telefonene klarer seg fint en hel dag med hissig bruk.

Det er kanskje også grunnen til at de nye modellene har litt mindre batteri enn forrige modell. 2,8 amperetimer mot tidligere 3,1 amperetimer. Det er også vesentlig mindre enn sammenliknbare modeller i Android–verdenen.

Samsungs nye S20 FE har for eksempel 4,5 amperetimer.

(artikkelen fortsetter under)

Magsafe er praktisk, og gir raskere trådløs lading. Foto: Martin Braathen Røise

Magsafe

Apples nye magsafe–teknologi er også veldig praktisk, og åpner opp for en del muligheter når det kommer til tredjepartstilbehør for bruk i eksempelvis bilen. Kanskje forsvinner også lightning–kontakten helt etter hvert? Vi tror vi kanskje går en fremtid i møte der Apples telefoner blir helt ledningsfrie når teknologien får satt seg skikkelig.

Med magsafe får vi også litt mer futt over den «trådløs» ladingen. Ladeeffekten er nå økt fra 7,5 wattimer til 15 wattimer. Effekten med de ulike laderne vi har hjemme oppleves likevel forskjellig, og selv om noen av dem lover mer enn 20 watt ut, oppleves det definitivt ikke slik.

Det er også noe YouTube–kanalen Zollotech ladeeffekttester viser. Her ser vi at selv ladere som skal gi uteffekt på 65 wattimer, ramler under syv wattimer når magsafe kobles på. Best effekt får du om du kjøper Apples egen USB–C lader til 229 kroner, konkluderes det.

Hva med ytelsen?

Derfor mener vi bestemt at denne burde fulgt med i esken, spesielt om man velger å kjøpe magsafe–tilbehøret. Apple viser til miljøhensyn, men vi tror selskapet er ute etter å maksimere egen profitt. Det er også verdt å nevne at Apple ikke legger ved ørepropper med telefonene denne gangen.

Apple var selve pioneren på skikkelige fingeravtrykkssensorer. Det er noe de aller fleste mobiler har ennå, men Apple har forlatt teknologien. De mener FaceID er bedre, og det har de helt sikkert rett i. Under normale omstendigheter. Med maske er fingeren bedre for rask identifisering. Vi får taste tallkoden enn så lenge.

Ytelsesmessig er både iPhone 12 og Pro svært konkurransedyktige.

Begge telefonene kjører på A14 Bionic–plattformen som bygger på en fem nanomillimeter prosessteknologi. I praksis var det ingen andre produsenter som klarte å pakke så mange transistorer på en og samme chip, før Huawei en uke senere lanserte sin med langt flere transistorer. Fem nanometerprosessen gir allikevel åpenbare fordeler på ytelse.

Her er noen ytelsestester vi gjorde:

iOS lugger

Men så er det nå en gang sånn at de fleste av oss ikke har bruk for all denne kraften. Flott og fint på papiret, men det er litt som å kjøre en Ferrari SP90 Stradale opp og ned Bogstadveien i 40–sonen. De aller fleste av oss bruker telefonen til å surfe med, ta bilder fra ferieturen, spille lettvektsspill eller strømme film.

iPhone 12 leveres i dag med iOS14. IT–giganten mener selv dette er en forvandling av brukeropplevelsen, men vi synes fortsatt menyene lugger. Begge testerne enes om at selv tregere Android–telefoner oppleves som smidigere i bruk.

Så er det kamerat da. Apple mener selv de er aller best her, men vi er ikke så sikre på om vi er enige.

For det er alltid lett å la seg begeistre når Apple fyrer av lanseringskanonen. Årets koronapregede lansering var ikke noe unntak, og man kunne lett innbille seg at dette var verdens beste kameratelefon. Her var det forbedringer i bøtter og spann.

(artikkelen fortsetter under)

Litt under en centimeter tykke og et stykke under 200 gram klokker begge telefonene inn på. Foto: Martin Braathen Røise

Kameratelefonen

Men så er det virkeligheten da når de er i hende.

Studerer man kameraspesifikasjonene til iPhone 12 og iPhone 12 Pro så er de nesten helt like de som satt i iPhone 11 og 11 Pro. Det er i den kommende iPhone 12 Pro Max Apple har bygget inn de største kameraforbedringene.

Det som er nytt fra iPhone 11 utgavene med iPhone 12 og iPhone 12 Pro, er at vidvinkelkameraet har fått et apertur på f/1,6 mot f/1,8 tidligere. Det gir mer lys inn på den samme sensoren.

Forskjellen på de to er at pro–modellen, som før, har et tredje telekamera. På hjemmesiden til Apple oppgir de at modellen har fire ganger optisk zoom. Det har det ikke. Det er bare telefoner med periskopmontert bildesensor som har så stor forstørrelse, slik som Samsung S20 Note.

Apples tolkning av fire ganger er at den forstørrer to ganger, og forminsker to ganger. Kameraet i iPhone 12 Pro forstørrer to ganger, som er vanlig i telefoner som har sensoren montert rett under linsen. Litt tvilsom markedsføring, synes vi.

Pro–utgaven er også utstyrt med lidar som fungerer som et avansert dybdekamera. Det gjør at telefonen bedre kan bedømme avstander. Sannsynligvis på inntil fem meter. Det gjør at den kan produsere bedre bokeh–bilder, altså med uskarp bakgrunn, og at den kan fokusere bedre i mørket.

12 megapiksler

Mens andre mobilprodusenter har gått pikselbananas, så holder Apple på 12 megapiksler. Det er en oppløsning de har raffinert gjennom mange generasjoner, og resultatet blir stadig bedre. Det er ikke tvil om at de nye modellene har bedre kameraer enn forgjengerne.

Rent maskinvaremessig ikke så mye nytt altså. Spesielt sammenliknet med hva som finnes på markedet. Men mobilfotografering er veldig mye mer enn bare maskinvare. Programvaren som kan hente inn pikselinformasjonen fra de knøttsmå kameraene må gjøre underverker.

Og programvare er noe Apple forstår seg på. Her får de også hjelp av den nye A14 Bionic prosessoren. Og som i Mate 40 føk rett til topps på DXOMarks liste over verdens beste mobilkameraer. Både foran og bak.

Programvaren i de nye modellene er en klar forbedring fra forrige modell. Spesielt på video hvor iPhone nå kan ta opp i 10–bit HDR og Dolby Vision HDR. Det betyr et vesentlig større dynamisk område. Kanskje ikke noe man legger så godt merke til på selve telefonen.

ProRAW

Her er det nok overgangen til OLED–skjerm på den billigste modellen som betyr mest, men når videoen spilles av på en moderne TV ser man forskjell.

Det er forresten ikke all programvaren som er tilgjengelig fra start. Apple jobber med en variant av RAW de kaller Apple ProRAW. I utgangspunktet er et bildet i RAW–format lagret omtrent slik sensoren oppfattet lyset, piksel for piksel. Det betyr at man har mer å gå på når bildet skal redigeres etterpå. Det gjør at svært mange fotografer foretrekker RAW–formatet.

Hvor mye ubehandlede pikseldata Apple ProRAW vil by på, vet vi ikke, men de sier de vil lagre dem i tillegg til de behandlede bildene som kameraene lagrer. I så fall får det beste av begge verdener.

Vi har sammenliknet de nye telefonene med et par verdige konkurrenter. Samsungs nyeste skudd på S20–stammen modell FE. Vi har også tatt med Huaweis P40 Pro pluss. Den er ikke å få kjøpt i Norge på grunn av selskapets vansker med å få bruke Googles tjenesteplattform, men har rett og slett fantastiske kameraer.

Ikke minst et telekamera med en optisk forstørrelse på ti ganger.

NB: Se bildeserie nederst i saken for å sammenligninger.

(artikkelen fortsetter under)

Nye iPhone 12 og Pro er pene telefoner å se på. Men det koster. Mye. Foto: Martin Braathen Røise

Dårlig digitalzoom

For å begynne på tele, var vi spent på hvor mye tele det faktisk var i iPhone 12 Pro. Den har to ganger optisk forstørrelse, men kan zoome digitalt ti ganger. Og vi forventet mye av Apples programvare.

Men å zoome digitalt på de nye iPhonene er ikke noe vi vil anbefale.

Her har selskapet en god vei å gå før slike bilder blir verd å se på. Ti ganger på iPhone 12 Pro, og fem ganger som er maks på iPhone 12, ser ikke ut når de betraktes på en stor skjerm. Det er ikke bare at bildene ikke har særlig til oppløsning.

Det virker som om algoritmen har gitt opp å bevare fargene også. Da er Samsung S20 FE vesentlig bedre, men så har den også tre ganger optisk forstørrelse. Det hjelper godt, men det virker også som koreanerne har mer dreis på den digitale oppskaleringen.

Når det gjelder Huaweis P40 Pro pluss, så er det selvfølgelig ingen konkurranse. Her er det ingen algoritme som trenger å slite, for her gjør linsene jobben. Den er rett og slett utrolig bra på telefoto.

Vi tok bilder med telefonene ut over Oslo fra Frognerseteren en solrik dag som gir vanskelige kontraster.

iPhone sliter

Her sliter iPhonene litt med å få med hele det dynamiske området når vi sammenlikner med S20 FE. Skyggesiden av husene blir litt vel mørke, mens Samsung–en klarer å reprodusere detaljene i mørket.

Huawei–en klarer dynamikken omtrent som S20 FE, men fargene blir litt blassere.

Når vi snur oss og tar bilde av den gamle stua på Frognerseteren, så gjør iPhone–ene en svært god jobb. Bildene har nydelige detaljer, men også her klarer FE–en å gjengi dynamikken i de mørke områdene bedre.

Når vi tar bilde av bakken med gress og vissent løv, har vi inntrykk av iPhonene sparer litt på fargene. Både Samsung og Huawei er mer sjenerøse.

Godt frontkamera

På forsiden derimot er det ingen tvil om hvem som vinner.

Appletelefonene klarer å balansere kontrastene og fargene i bildet mye bedre. Der S20 FE har et gulstikk og utblåst høylys, er både farger og dynamikk svært bra hos iPhone 12. Vi lot Samsungs Note S20 prøve seg på selfie også. Den er litt bedre enn FE, men ikke så mye. Huaweien derimot klarte seg veldig bra.

Bilder i veldig dårlig lys er vanskelig. Så vanskelig at det var så å si umulig før Huawei fant en utvei gjennom å bruke mange eksponeringer fra flere kamera og sette dem sammen med brutal regnekraft. Det er de ikke alene om lenger. Alle produsenter med respekt for seg selv og en kraftig prosessor gjør slike triks nå.

Resultatet er at man kan ta bilder der øye ikke kan skille detaljer.

Vi brukte vår kombinerte kjellerstue og verksted (mancave) som testrom. Det eneste lyset var det skumringen kunne by på gjennom vinduene og noen LED–lamper fra verktøyladere.

Konklusjon

iPhone 12 går seirende ut med åtte av ti poeng.

Imponerende nok klarer alle nå å produsere bilder bedre enn det menneskelige øyet oppfatter. Men det tar noen sekunder mens du må holde telefonen i ro.

De nye iPhonene gjør en imponerende jobb i mørket, men ikke så imponerende som S20 FE. Den klarer å gjengi fargene bedre og viser at for slike telefoner så er ikke alle katter grå i mørket.

Men både iPhonene og Samsung slår pioneren på dette området; Huawei, selv om det skal sies at den har litt bedre fargesyn enn Apples to.

Vi mener iPhone 12 Pro ikke er verdt den stive prisen, og gir den 7,5 av ti mulige poeng.

Oppsummert er begge iPhone modellene gode telefoner.

Men vi mener de koster for mye. Du får langt billigere telefoner, med like gode spec, som gjør en like god jobb som Apples telefoner gjør. kanalen Zollotech

Om vi først skal anbefale en telefon å kjøpe av disse to, ville vi definitivt gått for den rimeligste uten pro i navnet.

Vi mener at kameraoppgraderingen på iPhone 12 Pro ikke er verdt prishoppet. Om det bare er fargene du er er ute etter, skal imidlertid ikke vi stoppedeg fra å kjøpe.

Vi likte Vi likte ikke – Veldig god skjerm – Veldig høy pris for Pro–modellen – Suveren ytelse – Kun 2x optisk zoom – God talelyd – Fortsatt ikke USB–C – Supert frontkamera – Dårlig digitalzoom – Magsafe

ouTube–kanalen Zollotec