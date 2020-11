«Batterygate» fortsetter: Apple punger ut én milliard kroner for å ha gjort Iphone tregere med vilje

For noen år siden kom det frem at Apple hadde redusert ytelsen til en del eldre Iphone-telefoner for å skåne batteriet, og skjult dette for brukerne. Selskapet har allerede punget ut til dels store beløp i erstatninger siden den gang, men saken er ennå ikke ferdig.

Avisen The Washington Post rapporterer nå at Apple har inngått et forlik på 113 millioner dollar, litt over én milliard kroner.

Over 30 amerikanske delstater

Forliket er inngått med over 30 amerikanske delstater og markerer slutten på en etterforskning av lovligheten rundt Apples praksis som ble startet av delstatene allerede i 2018.

I en pressemelding publisert av regjeringsadvokaten i Arizona, delstaten som ledet etterforskningen, pekes det spesielt på den manglende åpenheten fra Apples side i saken.

– «Big tech»-selskaper må slutte med å manipulere forbrukere, og fortelle dem hele sannheten om praksisen og produktene deres. Jeg er fast bestemt på å holde disse gigantiske teknologiselskapene ansvarlige når de skjuler viktig informasjon fra brukerne, heter det i pressemeldingen.

113 millioner dollar er riktignok ikke spesielt mye penger for et så pengesterkt selskap som Apple, men selskapet har tidligere betalt ut vesentlig større beløp i saken – som har fått navnet «batterygate».

Har allerede betalt ut flere milliarder kroner

Saken ble først kjent rundt juletider i 2017, da Apple ble mottaker av åtte søksmål. Antallet søksmålet eskalerte raskt, og i mars i år ble det kjent at Apple hadde inngått et forlik på 500 millioner dollar, cirka 4,5 milliarder kroner, som resultat av til sammen 66 gruppesøksmål mot selskapet.

Gruppesøksmålene omfattet eiere av Iphone 6, 6+, 6s, 6s+, 7, og 7+ i USA.

Rent konkret handler saken om at Apple i 2017 slapp en oppdatering til noen av sine eldre mobiler som reduserte ytelsen for å skåne batteriet – uten å opplyse kunder. Oppdateringen jekket ned klokkefrekvensen på prosessoren når mobilen kjører tunge operasjoner for å forhindre at batteriet ikke klarer å levere nok spenning.

Den reduserte ytelsen ble oppdaget og tilkjennegjort av brukere på nettet, og senere innrømmet Apple praksisen.

Apple er tilsynelatende den eneste store aktøren på mobilmarkedet som har bedrevet denne praksisen. Både Samsung, LG, Motorola og HTC er blant produsentene som har avkreftet av de reduserer ytelsen til eldre mobiler.