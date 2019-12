TEST: TP-Link Archer AX6000

De fleste aksesspunkter og «trådløse rutere» støtter i dag kun 802.11ac, men i løpet av de siste månedene har det etter hvert begynt å dukke opp en del produkter som støtter neste generasjon wifi – 802.11ax. Denne standarden har fått navnet Wi-fi 6 av organisasjonen som definerer disse standardene, Wi-Fi Alliance. Dagens 802.11ac-standard har fått navnet Wi-fi 5.

TP-Link Archer AX6000 Trådløse standarder: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz (Wi-fi 6)

Maks båndbredde: 5 GHz: 4804 Mbit/s (802.11ax). 2,4 GHz: 1148 Mbit/s (802.11ax)

Antall antenner: 8

Minne: 1 GB RAM, 128 MB flash

Tilkoblinger: 8 x gigabit Ethernet-porter. 1 x 2,5 gigabit WAN-port. 1 x USB-A 3.0-port + 1 x USB-C 3.0-port.

Sikkerhet: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Støtte for gjestenett: Ja (2,4 + 5 GHz)

Annet: QoS, foreldrekontroll, fjernadministrasjon, VPN (PPTP, OpenVPN), port forwarding (Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ). Mulig å skru av 2,4 og/eller 5 GHz radioer.

Mål: 261, 2 × 261,2 × 60,2mm

Pris: 3.490 kroner inkl. mva. (veiledende)

Det er en stund siden vi fikk tilbud om å teste TP-Links nye Wifi 6-ruter, TP-Link Archer AX6000. Problemet da vi fikk forespørselen var at det på det tidspunktet knapt fantes Wifi 6-kompatible produkter å teste mot. Nå har imidlertid en rekke nye bærbare PC-er begynt å komme med Wifi 6 – og også enkelte mobiltelefoner (blant annet Apple og Samsungs toppmodeller). Til testing har vi brukt en Thinkpad P1 Gen 2, en av de mest avanserte bærbare arbeidsstasjonene fra Lenovo. Vi fikk også med et 802.11ax PCIe-adapter fra TP-Link, så vi kunne koble en stasjonær PC til Wifi 6-nettet.

AX6000-ruteren støtter selvfølgelig også 802.11ac, i tillegg til den nye 802.11ax-/Wifi 6-standarden.

Denne adapteren gir wifi 6-støtte til den stasjonære PC-en din. Foto: Kurt Lekanger

Det er gjerne litt kjeft å få når vi bruker betegnelser som «trådløs ruter», et begrep som kan virke litt rart på de mange av leserne våre som har drift av nettverk som levebrød. Det er jo ikke ruteren som er trådløs. Men dette er nå engang et begrep som brukes av mange produsenter på produkter beregnet på forbrukermarkedet, selv om man i realiteten snakker om at man har pakket ruter og aksesspunkt i én og samme boks. Men vi kommer til å bruke begrepet «trådløs ruter», siden det er såpass etablert i forbrukermarkedet.

TP-Link Archer AX6000 er en svært godt utstyrt trådløs ruter med topp spesifikasjoner, og åtte gigabit Ethernet-porter i tillegg til én 2,5 Gbit/s WAN-port, samt to USB-porter (både Type-A og Type-C). USB-portene lar deg koble til for eksempel en SSD eller harddisk, slik at du kan dele filer i nettverket – eller sette opp Time machine-sikkerhetskopiering fra Mac.

Ruteren er godt utstyrt med Ethernet-porter, og støtter 2,5 Gbit/s på WAN-porten. Foto: Kurt Lekanger

Selve enheten er forholdsvis stor og plasskrevende, men ikke uvanlig stor til å være en toppmodell som dette – med totalt åtte antenner. Vi synes den er ganske pen å se på, med en stor «X» og en forgylt logo i midten.

Hastigheter på over 1 gigabit/s på wifi

Ifølge TP-Link skal AX6000 være 2,8 ganger raskere enn en 802.11.ac-ruter, og levere hastigheter på inntil 1148 Mbit/s på 2,4 GHz-båndet og opptil 4.804 Mbit/s på 5 GHz-båndet.

Disse tallene er den totale båndbredden – og i dette tilfellet fire 802.11ax-strømmer på 5 GHz. Det betyr 1.201 Mbit/s per strøm. Det er støtte for blant annet kanalbredde på opptil 160 MHz.

TP-Link Archer AX6000. Foto: Kurt Lekanger

I praksis vil du neppe oppnå disse hastighetene, ettersom det avhenger av en rekke forhold – som hvilke andre nettverk som er i nærheten og hvilke frekvenser disse sender på.

Det som imidlertid er et pluss er at ruteren er utstyrt med en 2,5 Gbit/s WAN-port, slik at du i hvert fall har mulighet til veldig god båndbredde ut i verden – om internett-leverandøren din støtter det (vi vet ikke om noen som i dag tilbyr 2.5GBASE-T til privatpersoner i Norge – men tips oss gjerne). Det er også støtte for såkalt «link aggregation», som betyr at du kan koble sammen to Ethernet-porter for å doble den totale båndbredden for én tilkoblet enhet (som da må ha to Ethernet-porter/nettverkskort).

Det er flere ting i Wi-fi 6 som bidrar til økt ytelse, blant annet støtte for noe som heter Long OFDM Symbol. OFDMA – Orthogonal Frequency-Division Multiple Access – gir en mer effektiv håndtering av mange brukere med ulike båndbreddebehov samtidig – altså en bedre utnyttelse av spektrumet. I tillegg støtter Wi-fi 6 – og Archer AX6000 - noe som heter 1024-QAM, som er en raskere utgave av en modulasjonsmetode som brukes for å overføre signalene i det trådløse nettverket. Enkelt forklart pakkes flere bits inn i det samme signalet ved å overføre 10 i stedet for 8 bits, slik at ytelsen øker.

Det er både USB Type-A og Type-C. Foto: Kurt Lekanger

Mange trådløse 802.11ac-rutere/aksesspunkter kommer med to adskilte 5 GHz-bånd, men AX6000 har kun ett 2,4 GHz-bånd og ett 5 GHz-bånd. Det finnes 802.11ax/Wi-fi 6-rutere med to 5 GHz-bånd, for eksempel fra Asus – men den totale båndbredden er likevel ikke høyere (Asus ROG Rapture GT-AX11000 har for eksempel 4804 Mbit/s i total båndbredde fordelt over to 5 GHz-bånd – mens TP-Link AX6000 har samme båndbredde med kun ett bånd).

Mens det i 802.11ac kan være en fordel å bruke smalere kanaler (for eksempel 20 MHz) når det er veldig mange enheter tilkoblet wifi-nettet samtidig, og fordele klientene over to 5 GHz-bånd, gjør OFDMA i 802.11ax at man kan pakke flere enheter inn på en kanal med samme bredde. 802.11ax skalerer bedre enn 802.11ac når man øker kanalbredden, slik at man like gjerne kan bruke én bred (80 eller 160 MHz) kanal i stedet for to smale (20 eller 40 MHz, for eksempel).

TP-Link Archer AX6000. Foto: Kurt Lekanger

Doblet ytelsen

Vi testet med kanalbredde satt til både 80 og 160 MHz, samt på auto – for å se om det var store forskjeller. Vi prøvde også å teste med automatisk kanalvalg, samt å manuelt velge en 5 GHz-kanal i et område hvor det var få andre nettverk i nærheten. Vi har tidligere opplevd kompatibilitetsproblemer med enkelte typer enheter hvis du velger den største kanalbredden – så når ytelsesmålingene var gjort satte vi innstillingen tilbake til 80 MHz. Det betyr også at du «stjeler» litt mindre av den tilgjengelige båndbredden fra de nærmeste naboene dine.

AX6000 har ganske avanserte innstillingsmuligheter, og kan brukes både som rent aksesspunkt og aksesspunkt + ruter.

TP-Link Archer AX6000 har et veldig bra og oversiktlig web-basert brukergrensesnitt for konfigurasjon. Det er lett å finne frem i og enkelt å bruke – og du kan velge mellom «Quick setup» eller manuelt oppsett hvor du får litt flere valgmuligheter. Det er også en egen Tether-app for iOS og Android, som lar deg konfigurere ruteren fra mobiltelefonen – eller se status, få oversikt over tilkoblede enheter, og så videre.

Du kan skru av og på funksjoner som for eksempel MU-MIMO.

I motsetning til 802.11ac som kun fungerer på 5 GHz, så fungerer 802.11ax/Wi-fi 6 på både 2,4 og 5 GHz. I oppsettmenyene kan du velge om du vil ha dette som to separate wifi-nett med unike SSID-er, eller du kan skru på «Smart connect» som gir deg én SSID – og automatisk fordeler klientene på 2,4 og 5 GHz. Det er mulig å skru av radioene for 2,4 eller 5 GHz, hvis du vil bruke bare en av dem.

Det å teste ytelsen til trådløse nettverksprodukter utenfor et kontrollert testmiljø, kan egentlig bare regnes som en stikkprøve. Det er for mange usikkerhetsmomenter. Gjør du samme måling neste dag, kan du få helt andre resultater på grunn av at målingene påvirkes av blant annet andre nettverk i nærheten. Vi har likevel testet AX6000 i undertegnedes bolig, for å få et inntrykk av hva slags ytelse man kan forvente seg. Med den ytelsen som moderne wifi-løsninger har, er det vanskelig å tyne disse produktene maks uten å teste med veldig mange klienter samtidig – så dette blir igjen bare en stikkprøve. Vi har målt mot en Windows-PC som kjører LAN Speedtest Server, og som er koblet til en av Ethernet-portene på AX6000-ruteren. Så har vi kjørt LAN Speedtest på en Lenovo Thinkpad P1 Gen 2 tilkoblet aksesspunktet via 802.11ax.

Den trådløse ruteren ble plassert midt i huset i 2. etasje, og så gjorde vi målinger på ulike punkter i både 1. og 2. etasje.

Som du ser av ytelsesmålingene våre, går det virkelig unna:

I praksis økte ytelsen – med én tilkoblet enhet – med to-tre ganger sammenlignet med to 802.11ac-baserte topp-produkter vi har testet tidligere.

I tillegg sjekket vi også hvordan dekningen var. Her er det stort sett gipsvegger, så dekningen var upåklagelig i hele boligen:

Dekningen er upåklagelig i hele boligen. De lyseblå områdene har dårligst dekning, men det er fortsatt bra nok til at vi får svært gode nedlastingshastigheter. Grønt, gult og rødt er best. Krysset indikerer hvor AX6000 står.

Konklusjon og alternativer

TP-Link Archer AX6000 er en svært god trådløs ruter som er enkel å bruke, men som også har de funksjonene som avanserte brukere etterlyser – slik som mulighet til å reservere IP-adresser, sette opp port-videresending, endre kanalbredde og sendestyrke, velge tidsskjema for når det trådløse nettet skal være aktivt, dele USB-enheter i nettet, sette opp separate gjestenettverk, VPN, og så videre. Du kan også velge å koble ut ruterfunksjonaliteten helt, og kun bruke AX6000 som et rent Wi-fi 6-aksesspunkt. Kjekt hvis du allerede har en ruter i nettet ditt, som du heller foretrekker å bruke – men ønsker å oppgradere wifi-nettet til 802.11ax/Wi-fi 6.

At AX6000 også er veldig godt utstyrt med porter, og har en WAN-port som gir mulighet til å koble seg opp mot raskere linjer enn 1000/1000 Mbit/s, er også et stort pluss.

Ett minus som vi ikke har nevnt, er at AX6000 foreløpig mangler støtte for WPA3 – en ny standard som skal gi enda sikrere trådløse nett. Dette skal imidlertid komme som en fastvareoppdatering senere.

Siden dette er den eneste Wi-fi 6-ruteren vi har testet, har vi ingen direkte sammenlignbare produkter å sette den opp mot. Når det er sagt, så leverer både Netgear og Asus tilsvarende produkter – som vi vurderer å teste på et senere tidspunkt.

Hvis du synes 802.11ac er godt nok, og i hovedsak trenger et dønn stabilt nettverk med høy oppetid og god ytelse, anbefaler vi at du tar en kikk på Ubiquiti UniFi NanoHD. Dette er et rent aksesspunkt, så du trenger en ruter i tillegg. Vi testet den sammen med Netgears Orbi Pro mesh-løsning her.